Taylor Swift, Beyoncé und Scheidungen von Prominenten: Das sind die wichtigsten Momente der Popkultur im Jahr 2023

Wir haben dieses Jahr viel erlebt - sogar zu viel! Von Beyoncé und Taylor Swift, die unser Leben in Beschlag genommen haben, bis hin zu Debatten über die Sicherheit in der NFL, Streiks, Scheidungen von Prominenten und endlosen Gerichtsterminen (wer hätte gedacht, dass Gwyneth Paltrow und Young Thug in diesem Jahr etwas gemeinsam haben würden?) - wir - zwei selbsternannte Popkulturwissenschaftler - haben uns an alles erinnert.

Also versammelt euch, liebe Kulturliebhaber. Hier sind die Dinge, die die Popkultur in diesem Jahr geprägt haben - im Guten wie im Schlechten.

Barbenheimer" regiert die Kinokassen

Es war ein Kinoereignis, wie wir es seit Tony Starks Tod im MCU nicht mehr gesehen haben (sorry, das ist kein Spoiler mehr). "Barbie" und "Oppenheimer", zwei der am meisten erwarteten Filme des Jahres 2023, feierten am selben Sommerwochenende Premiere. ("Barbie" wurde von Warner Bros. veröffentlicht, das sich die Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery mit CNN teilt.)

Anstatt die beiden Filme miteinander zu konkurrieren, schufen die Kinobesucher eine virale Kampagne, um die beiden Filme am selben Tag zu sehen, in einem dissonanten Doppelprogramm. Sie nannten es "Barbenheimer". Abgesehen von der Begeisterung und den Marketingbudgets trieb die "Barbenheimer" -Bewegung beide Filme an die Spitze der Kinokassen und gab den Kinos einen dringend benötigten Auftrieb. Die eigentliche Erkenntnis ist jedoch, dass das Publikum einfach nur gute Filme sehen will, egal ob sie von historischem Grauen durchdrungen oder in Rosa geschmückt sind.

Prominente Memoiren regieren

Es war das Jahr der Promi-Memoiren - Britney Spears' "The Woman in Me" wurde als erster Bericht des Pop-Idols über ihre 13-jährige Vormundschaft angepriesen, während Prinz Harrys "Spare" die Erzählung des ehemaligen Königs über das Haus Windsor war.

Barbra Streisand brauchte natürlich fast 1.000 Seiten, um ihr bemerkenswertes Leben zu erzählen, und selbst Julia Fox hatte mit 33 Jahren ein Buch voller unglaublicher Geschichten. Die begleitenden Hörbücher machten die Texte noch reicher: Die fünffache Oscar-Preisträgerin Michelle Williams rezitierte nonchalant die Justin Timberlake/Ginuwine-Passage "fo shizz" aus Spears' Memoiren; Prinz Harry wurde viral, weil er beschreibende Zeilen über seinen Penis las. Ihre Ehrlichkeit hat sich ausgezahlt: Alle vier Memoiren wurden zu Bestsellern der New York Times.

Scandoval schockiert das Bravo-Universum

Als "Vanderpump Rules"-Star Tom Sandoval seine Verlobte und Co-Star Ariana Madix mit ihremCo-Star Rachel Leviss betrog, waren die Fans schockiert. Die Welle des Schocks und der Unterstützung für Madix war so groß, dass sogar Nicht-Bravo-Zuschauer aufhorchen mussten. Und als dann die Enthüllungen in "Pump Rules" ausgestrahlt wurden, erlebten die Fans das Drama wie zum ersten Mal - die Folge über die Folgen der Trennung war die meistgesehene der Serie. Madix jedenfalls kann Herzschmerz gut verkraften: Sie hat kürzlich ein Buch mit Cocktailrezepten veröffentlicht und wird bald in der Broadway-Produktion "Chicago" mitspielen .

M3GAN" tötet

Die künstliche Intelligenz schreibt weiterhin ihre eigene Horrorgeschichte, indem sie Texte aus Büchern reißt, bizarre Kunstwerke erschafft und uns allgemein in Angst und Schrecken versetzt. Wenn sich KI nur auf "M3GAN" beschränken würde, einen Film über einen mörderischen Androiden, der wie ein Teenager aussieht und zwischen TikTok-Tänzen und witzigen Sprüchen seine Feinde tötet. M3GAN machte ihren gleichnamigen Film zu einem urkomischen Ereignis, das man nicht verpassen sollte - und jetzt wird sie wahrscheinlich eine ganze Reihe von Filmen anführen, die sich um ihre sardonische Bedrohung drehen.

George Santos landet nach dem Kongress auf Cameo

Der republikanische Abgeordnete aus New York wurde im Dezember aus dem Kongress ausgeschlossen, nachdem eine Untersuchung der Ethikkommission des Repräsentantenhauses ergeben hatte, dass er Wahlkampfgelder missbraucht und gegen mehrere Bundesgesetze verstoßen hatte. Der in Ungnade gefallene Politiker nutzte seinen Rauswurf nur wenige Stunden später für eine Karriere bei Cameo, wo er Botschaften für zahlende Kunden aufnahm, in denen es um alles Mögliche ging - vom Ignorieren der Hasser bis zur Übertragung des Geistes eines verstorbenen Ehepartners in eine Schaufensterpuppe. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels kosteten personalisierte Videos 500 Dollar.

Die Simpsons" stranguliert weiter

"Die Simpsons" haben in ihren drei Jahrzehnten und 35 Staffeln einige Konstanten bewahrt: Die Familie wird immer gelb sein, Springfield wird immer staatenlos sein und Homer wird immer Bart erwürgen. Und doch waren sich die Fans sicher, dass der Donut-liebende Patriarch des Fernsehens das Kind endlich aus dem Sack gelassen hatte, nachdem ein Witz in einer kürzlich ausgestrahlten Folge viral gegangen war: "Siehst du, Marge, das Würgen des Jungen hat sich gelohnt", sagte Homer, bevor er schnell hinzufügte: "War nur ein Scherz, das mache ich nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert."

Der Schöpfer der Serie, Matt Groening, und der Produzent James L. Brooks wiesen die Gerüchte mit einer neuen Zeichnung von Homer zurück, der dem jungen Halunken den Hals umdreht, diesmal aus Gründen des "Clickbaiting". Und, so das Team, "Homer Simpson stand für einen Kommentar nicht zur Verfügung, da er damit beschäftigt war, Bart zu erwürgen."

Pedro Pascal-Fieber erreicht neue Höhepunkte

Mr. "Mandalorian" hat dieses Jahr als Joel in "The Last of Us", HBOs gefeierter Adaption des gleichnamigen Videospiels, neue Fans gewonnen. Pascals Joel ist ein abgebrühter Killer von Pilz-Zombies, dessen Herz langsam auftaut, während er mit einem wortspielbegeisterten Teenager durch die postapokalyptischen USA reist. Eine überzeugende Leistung, die ihm eine Emmy-Nominierung, einen hochgelobten Gastauftritt bei "Saturday Night Live" - nicht sein einziger Auftritt im Jahr 2023 - und viele TikTok-Fancams einbrachte. Es gibt Gerüchte, dass Pascal als Nächstes zum MCU stoßen wird - aber wann? Wir nehmen an, dass er genug damit beschäftigt ist, Amerikas Liebling zu sein.

Eras und Renaissance-Touren bringen den Sommer zum Singen

Die "Eras"-Tour von Taylor Swift und die "Renaissance"-Tour von Beyoncé waren die Sonnen, um die sich unsere Sommer drehten. Wenn du zu "Renaissance" nicht ganz im Alien-Chic gekleidet warst, hast du dir für "Eras" die Freundschaftsarmbänder angelegt. Oder vielleicht hast du beides gemacht! Die Tourneen wurden zu rekordverdächtigen Giganten, die Live Nation Milliarden von Dollar einbrachten, die Stadien auf der ganzen Welt ausverkauften und erfolgreiche Konzertfilme hervorbrachten, die ebenfalls riesige Gewinne einbrachten. Das Jahr gehört diesen beiden Königinnen.

Die Formel 1 rast mit unseren Herzen davon

Die fünfte Staffel von Netflix' "Drive to Survive", einer Doku-Drama-Serie über die Formel 1, wurde im Februar ausgestrahlt und brachte allerlei Formel-1-Jargon in den Sprachgebrauch ein (Schnitt zu uns, wie wir auf dem Weg zur Arbeit durch den Verkehr navigieren, über die Autobahn rasen und uns selbst sagen, "push push").

Abgesehen von unseren rasanten Fahrten hatte die Formel 1 ein erfolgreiches Jahr in den USA. Amerikanische Autohersteller wie General Motors und Ford haben sich um eine Teilnahme beworben, und die Saison wurde mit dem ersten Grand Prix in Las Vegas seit mehr als 40 Jahren gekrönt. Die Veranstaltung war ein Prominenten-Hotspot, und obwohl viele Einwohner skeptisch waren, war das Spektakel, die Fahrer über den Strip rasen zu sehen, ein unvergesslicher Anblick. Die Formel 1 kann vielleicht noch nicht den Platz des Fußballs als Amerikas Lieblingssport einnehmen, aber sie bekommt Punkte für den Versuch.

Alle streiken

Automobilarbeiter, Schauspieler, Hotelangestellte, Schriftsteller, Beschäftigte des Gesundheitswesens - wer auch immer es ist, sie haben wahrscheinlich gestreikt.

Der größte von ihnen war wohl der WGA-Streik, eine fast fünfmonatige Geschichte, die zusammen mit dem SAG-AFTRA-Streik Hollywood zum Stillstand brachte. Wer hätte gedacht, dass wir es einmal verpassen würden, den Schönsten unter uns bei der Werbung für ihre Arbeit zuzusehen?

Leider haben wir das getan, und die Unterbrechung hat einige der finsteren Schattenseiten der Branche ans Licht gebracht - vor allem, als ein Studiomanager gegenüber Deadline erklärte, dass sie den Streik so lange fortsetzen würden, bis die Autoren "ihre Wohnungen und Häuser verlieren". DIESE Autoren erschaudern bei dem Gedanken.

Trump schreibt Geschichte

Es war ein Verbrecherfoto wie kein anderes. Die Augen auf die Kamera gerichtet, leicht blutunterlaufen, die Augenbrauen wie zwei umgedrehte Häkchen, der Mund zu einem Stirnrunzeln verzogen. Häftling Nr. P01135809, auch bekannt als der ehemalige Präsident Donald J. Trump. Selten hat ein Fahndungsfoto so viele Debatten und Analysen ausgelöst wie dieses, das aufgenommen wurde, nachdem Trump wegen seiner Versuche, die Wahlen im Jahr 2020 im Bundesstaat Georgia zu kippen, angeklagt wurde.

Trump wird für viele Dinge in die Geschichte eingehen, und der einzige Präsident zu sein, der ein Fahndungsfoto hat, ist eines davon.

Travis Kelce findet eine neue Fanbase

Travis Kelce, Tight End der Kansas City Chiefs, begann das Jahr mit einem Höhepunkt, nachdem sein Team zum Rihanna-Konzert - äh, Entschuldigung - zum Super Bowl gefahren war und dort auf seinen älteren Bruder Jason und die Philadelphia Eagles traf. In einem Sieg für alle jüngeren Geschwister setzten sich die Chiefs durch, und das Ereignis wurde als Kelce Bowl bekannt.

Für die meisten Menschen wäre das genug Publicity für dieses Jahr gewesen. Dann ging Kelce mit einer wenig bekannten Indie-Künstlerin namens Taylor Swift aus. Schon mal von ihr gehört?

Kelce, der einst vor allem NFL-Fans und Fantasy-Football-Süchtigen bekannt war, ist jetzt einer der am meisten sezierten Prominenten des Jahres. Seine alten Posts auf X, ehemals Twitter, gingen dank Swifties Schnüffelei viral; seine Ex tauchte aus dem Unterholz auf, um die Details ihrer früheren Verstrickung mitzuteilen; und die Leute fragten ihn anscheinend mehr über seine Beziehung als über seinen Football. Ich habe das Gefühl, dass wir dieses Ausmaß an Besessenheit von Prominenten seit den frühen 2000er Jahren nicht mehr erlebt haben. Danke, Kelce, für die Nostalgie.

Berühmtheiten lassen sich scheiden

Für Taylor Swift und Travis Kelce war es der Herbst der Liebe. Aber für alle anderen Prominenten - Joe Jonas und Sophie Turner, Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson, Cardi B und Offset, Jeremy Allen White, Reese Witherspoon, Tina Knowles, Tia Mowry, Deion Sanders, Hugh Jackman, Britney Spears, Ariana Grande, Sofía Vergara, Ricky Martin, Billy Porter, Kevin Costner, David Lynch, Lukas Gage, Maren Morris und, und, und - war es das Jahr der Scheidung. Womp womp.

Künstliche Intelligenz beginnt ihre Übernahme

Obwohl der Angriff der künstlichen Intelligenz auf unsere Kultur bereits im letzten Jahr mit der Einführung von ChatGPT begann, hat er in diesem Jahr noch an Schärfe zugenommen. Trotz der Warnungen von Experten haben sich die Unternehmen die KI zu eigen gemacht. Spotify hat nach der Entlassung von mehr als 2.000 Mitarbeitern in diesem Jahr seine Investitionen in die Technologie weiter erhöht. Die Zeitungskette Gannett begann mit dem Einsatz von KI zur Erstellung von Berichten über den Highschool-Sport, kündigte dann aber eine Pause an, nachdem mehrere Berichte verpfuscht worden waren. Und eine Autorin hat sich darüber geäußert, dass ihr Name verwendet wurde, um Bücher zu schreiben, die in Wirklichkeit von der KI erstellt wurden.

All das fühlt sich an wie etwas, das direkt aus einem Science-Fiction-Film stammt - und die enden natürlich IMMER gut für die Menschen darin!!! Leider scheint es so, als würde die Übernahme weitergehen, und wir haben sicher nichts zu befürchten.

RIP für das Netflix-Konto des Bruders der Freundin unseres besten Freundes

Ihr wisst schon, der Netflix-Account, mit dem wir alle um zwei Uhr morgens "Bojack Horseman" geschaut oder "Emily in Paris" gehasst haben. Zu unserem kollektiven Leidwesen hat Netflix in diesem Jahr damit begonnen, Passwörter zu knacken - und damit erfolgreich die Zahl der Neuanmeldungen erhöht und unseren Zugang zu den Konten gekappt. Narcs! Wir hoffen, sie sind zufrieden.

Threads, Bluesky und Twitter-Ersatz steigen auf

Wir haben uns nie ganz auf einen Ersatz geeinigt, oder? In diesem Jahr wurde Twitter ohne ersichtlichen Grund zu X (danke, Elon!) und hat die Plattform damit praktisch abgeschafft. Unsere Freunde von CNN Business sind der Meinung, dass Musk Twitter "in eine Schale seines früheren Selbst" verwandelt hat. Igitt.

An seiner Stelle sind eine Vielzahl von Alternativen entstanden. Threads, Bluesky, Mastodon, Spill und T2 haben alle einen mehr oder weniger großen Erfolg in der Nachfolge von X gehabt, obwohl keine von ihnen mit Twitter in seiner Blütezeit mithalten kann. Vielleicht nehmen wir uns alle eine Auszeit von den sozialen Medien, anstatt sie zu ersetzen. Wäre das nicht schön?

Hip-Hop wird 50, und André 3000 macht ein Flötenalbum

Es passiert nicht jedes Jahr, dass ein Musikgenre, das so tief in der amerikanischen Kultur verwurzelt ist, 50 Jahre alt wird. Und es kommt auch nicht jedes Jahr vor, dass André 3000, einer der Leuchttürme des Genres, sein erstes Soloalbum"New Blue Sun" veröffentlicht, das eigentlich gar kein Hip-Hop-Album ist, sondern eine beschwingte, frühlingshafte Flöten-Odyssee.

Was hätte man von dem OutKast-Künstler, der seit Jahren wahllos mit einem Blasinstrument in der Öffentlichkeit auftritt, auch anderes erwarten können? Der Titel des Eröffnungsstücks scheint diesen inneren Kampf zu reflektieren: "I Swear, I Really Wanted to Make a 'Rap' Album but This Is Literally the Way the Wind Blew Me This Time". Wir wissen nicht, was die nächsten 50 Jahre Hip-Hop bringen werden, aber wenn Three Stacks den Weg vorgibt, werden wir ihm gerne folgen.

Damar Hamlin verändert den Zustand der NFL

Nur zwei Tage nach Beginn des neuen Jahres hielt der Buffalo Bills Safety Damar Hamlin das ganze Land in Atem. Der Ablauf der Ereignisse hat sich unzählige Male wiederholt. Hamlin wurde in einem Spiel gegen die Cincinnati Bengals am Ende der Saison von einem Schuss in den Kopf- und Brustbereich getroffen. Er stand auf, ging ein paar Schritte und fiel dann rückwärts hin. Später wurde bekannt, dass der damals 24-Jährige auf dem Spielfeld einen Herzstillstand erlitten hatte. Als er abtransportiert wurde, knieten einige Spieler zum Gebet nieder, andere weinten.

Obwohl Hamlin in die NFL zurückgekehrt ist, wenn auch nur in geringem Umfang, war der Vorfall ernüchternd für Amerikas beliebteste Profisportliga, die sich bereits Fragen zur Sicherheit der Spieler stellen musste. Trotz der jüngsten Publicity durch die Kelce-Swift-Romanze ist noch nicht klar, ob diese Fragen beantwortet sind, während sich eine weitere Saison dem Ende zuneigt.

Ayo Edebiri wird unsere Lieblingskomikerin

Vielleicht sind Sie ein Fan ihrer für den Emmy nominierten Arbeit als Köchin Sydney in "The Bear", die sich nicht unterkriegen lässt. Oder vielleicht hat sie Sie in der Rolle der liebenswert schüchternen Josie in der schwulen Fight-Club-Komödie "Bottoms" überzeugt (Stichwort: Edebiri, die sanft ihren imaginären Hut schwenkt und "Guten Abend" sagt ). Vielleicht haben Sie sie während der Modewoche in der ersten Reihe bei Thom Browne gesehen. Vielleicht haben Sie sie in einer der Nebenrollen, die sie in diesem Jahr gespielt hat, aufgeregt hervorgehoben, von einer Hauptstimme in "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" über einen fadenscheinigen Bühnenkampf-Trainer in "Theater Camp" bis hin zu Janines flatterhafter Schwester in "Abbott Elementary".

Egal, wie man sie kennt, man liebt sie wahrscheinlich. Ayo Edebiri hat sich schnell als aufstrebender Star etabliert, für den es sich zu brennen lohnt.

Rihanna lässt das Mikrofon beim Super Bowl fallen

Rihanna gab ihre zweite Schwangerschaft in diesem Jahr an einem Ort bekannt, der einem unserer großen Stars angemessen ist: Während der Halbzeitshow des Super Bowl, in Designerkleidung. Gekleidet in einen kirschroten Jumpsuit mit entsprechender Brustplatte von Loewe und einen wuchtigen, trösterähnlichen Mantel von Alaïa, erinnerte Rihanna uns alle daran, warum wir sie lieben: Über 10 Minuten lang gab sie ihre größten Hits zum Besten, und das alles mit Babybauch. Weiß noch jemand, wer dieses Jahr den Super Bowl gewonnen hat? Denn wir sind immer noch fasziniert von Rihs unerschütterlich selbstbewusster Rückkehr auf die Bühne, mit Baby im Schlepptau.

Prominente gehen vor Gericht

Es war ein arbeitsreiches Jahr für Prominente, die vor Gericht standen, und die Fans (und Hasser) verfolgten es aufmerksam. Da war Gwyneth Paltrows immer wieder in Erinnerung gebliebene Klage vor einem Gericht in Utah, die sie schließlich gewann, nachdem ein Optiker im Ruhestand sie beschuldigt hatte, ihn 2016 mit Skiern gerammt und verletzt zu haben. (Einer der denkwürdigsten Sätze aus dem Prozess - Gwynnie gesteht, dass sie nach dem Unfall des Optikers "einen halben Tag Skifahren verloren" hat).

Der RICO-Fall von Young Thug in Atlanta ist noch nicht abgeschlossen. Dem gefeierten Rapper wird vorgeworfen, eine Gang angeführt zu haben, die die Initialen seines Plattenlabels YSL trägt, und über ein Jahrzehnt lang Gewalttaten begangen zu haben. (Der Fall ist besonders umstritten, weil die Staatsanwaltschaft Thugs Songtexte als Beweis für das Fehlverhalten des Rappers anführt).

Und der ehemalige Präsident Donald Trump erschien in diesem Jahr mehr als einmal vor Gericht, zuletzt in einem New Yorker Zivilprozess wegen Betrugs. Sein bereits erwähntes Fahndungsfoto, das aufgenommen wurde, als er kurzzeitig im Fulton County Sheriff's Office in Georgia inhaftiert war, nachdem er sich wegen Wahlbetrugs im Jahr 2020 selbst angezeigt hatte, hat ihm Millionen von Dollar eingebracht.

