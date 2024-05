Taylor Swift begeistert Europa mit einer neuen Initiative.

Taylor Swift startet ihre Europatournee mit einer Überraschung

Der amerikanische Musik-Superstar Taylor Swift gab gestern Abend in Paris den Startschuss für ihre Europatournee und verwöhnte ihre treuen Fans mit einem außergewöhnlichen, fast dreistündigen Auftritt. Mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums hat die Sängerin auch ihre Bühnenshow überarbeitet.

Aufgepasst, Taylor Swift-Fans in Paris! Seid ihr bereit für etwas Magie heute Abend? Wenn ja, können Sie nur mit einem begeisterten "Ja" antworten! Die Sängerin hat ihr Publikum in der französischen Hauptstadt am Donnerstag mit einem mehr als 3-stündigen Auftritt in Erstaunen versetzt.

Unglaubliche Neuigkeiten für die Swifties: Nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums "The Tortured Poets Department" hatte die Sängerin für ihre europäischen Fans einige unschlagbare Überraschungen parat. Für ihre "The Eras Tour" hat die Sängerin sieben neue Songs aufgenommen, darunter "But Daddy I Love Him", "Fortnight", "Down Bad" und "I Can Do It With a Broken Heart". Außerdem bietet sie nun "The Smallest Man Who Ever Lived" an, in dem sie ihre vergangene Beziehung zu ihrem Ex Matty Healy, Musiker, verarbeitet.

Es geht aber nicht nur um die Musik, sondern auch um optische Veränderungen. Taylor Swift tauschte ihren blassrosa und blauen Pailletten-Bodysuit gegen ein viel helleres Orange aus. Anstatt ihr Outfit aus der "Fearless"-Ära wieder aufzugreifen, wählte sie ein neues Kleid mit goldenen und schwarzen Fransen.

Termine für die deutschen Shows:

Der US-Megastar wird noch bis Sonntag, 12. Mai, in Paris auftreten. Danach geht es für Swift weiter nach Schweden, Portugal, Spanien und Großbritannien. Markiert eure Kalender, Leute! Auch Deutschland steht auf ihrer Liste! Ab dem 17. Juli wird Taylor Swift an drei aufeinanderfolgenden Abenden in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen auftreten. Danach geht es für zwei Konzerte am 23. und 24. Juli nach Hamburg und am 27. und 28. Juli für zwei weitere Shows ins Münchner Olympiastadion.

Die "Eras Tour" von Taylor Swift begann im März 2023 mit Stationen in Nord- und Südamerika und Asien.

