Studie: Schlafstörungen in den 30er und 40er Jahren stehen im Zusammenhang mit kognitivem Abbau ein Jahrzehnt später

In den frühen 2000er Jahren verfolgten die Forscher die Schlafqualität von Hunderten von Menschen bei zwei Übernachtungsbesuchen im Abstand von etwa einem Jahr und erfassten insgesamt sechs Nächte Schlaf pro Person. Die Schlafqualität wurde mit Hilfe eines Aktivitätsmonitors am Handgelenk bewertet, der die Schlafdauer und die Bewegungsphasen aufzeichnete, um die Schlaffragmentierung, d. h. kurze, sich wiederholende Unterbrechungen des Schlafs, zu messen. Die Teilnehmer waren zu diesem Zeitpunkt der Studie im Durchschnitt etwa 40 Jahre alt.

Mehr als ein Jahrzehnt später, zwischen 2015 und 2016, analysierten die Forscher die kognitiven Fähigkeiten von 526 der gleichen Teilnehmer mithilfe von standardisierten Interviews und Tests der kognitiven Fähigkeiten, einschließlich Verarbeitungsgeschwindigkeit, Exekutivfunktion, Gedächtnis und Sprachgewandtheit.

Im Durchschnitt schliefen die Studienteilnehmer etwa sechs Stunden pro Nacht, und etwa ein Fünftel ihrer Schlafzeit war gestört. Insgesamt war es wahrscheinlicher, dass Personen mit einer stärkeren Schlaffragmentierung oder einem größeren Anteil an Schlafstunden, die sie in Bewegung verbrachten, mehr als ein Jahrzehnt später bei allen Tests schlechte kognitive Ergebnisse erzielten.

Von den 175 Personen mit dem am stärksten gestörten Schlaf hatten 44 10 Jahre später schlechte kognitive Leistungen, verglichen mit 10 der 176 Personen mit dem am wenigsten gestörten Schlaf, so das Ergebnis der Studie.

Die Studie wurde am Mittwoch in Neurology, der medizinischen Fachzeitschrift der American Academy of Neurology, veröffentlicht.

Menschen, die weniger schliefen oder eine höhere Schlaffragmentierung aufwiesen, waren mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit männlich, hatten einen höheren BMI und eine Vorgeschichte mit Depressionen oder Bluthochdruck.

Aufgrund der geringen Stichprobengröße waren die Forscher nicht in der Lage, mögliche rassische oder geschlechtsspezifische Unterschiede vollständig zu untersuchen. Nachdem sie jedoch die Gesundheitsfaktoren und andere demografische Merkmale berücksichtigt hatten, stellte sich heraus, dass Menschen mit den meisten Schlafstörungen bei den kognitiven Tests mit mehr als doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit schlechter abschnitten als diejenigen mit den geringsten Schlafunterbrechungen.

"In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Anzeichen der Alzheimer-Krankheit bereits mehrere Jahrzehnte vor dem Auftreten der ersten Symptome im Gehirn ansammeln, ist das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Schlaf und Kognition zu einem früheren Zeitpunkt im Leben von entscheidender Bedeutung, um die Rolle von Schlafproblemen als Risikofaktor für die Krankheit zu verstehen", so Studienautor Dr. Yue Leng, außerordentlicher Professor für Psychiatrie an der University of California, San Francisco, in einer Pressemitteilung.

Während der gesamten Studie wurden die Teilnehmer gebeten, ein Schlaftagebuch zu führen, in dem sie die Schlaf- und Wachzeiten festhielten und ihre eigene Schlafqualität bewerteten. Objektive Messungen der Schlafdauer und subjektive Einschätzungen der Schlafqualität korrelierten jedoch nicht mit der Kognition in der Lebensmitte.

"Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Qualität und nicht die Quantität des Schlafs für die kognitive Gesundheit im mittleren Alter am wichtigsten ist", so Leng.

Je nach Alter sollten die Menschen zwischen sieben und 10 Stunden pro Nacht schlafen. Nach Angaben der US Centers for Disease Control and Prevention bekommt jedoch jeder dritte Amerikaner nicht genug Schlaf .

Darüber hinaus haben 50 bis 70 Millionen Amerikaner mit Schlafstörungen wie Schlafapnoe, Schlaflosigkeit und dem Syndrom der unruhigen Beine zu kämpfen, die eine erholsame Nachtruhe zunichte machen können.

Die CDC bezeichnet dies als "Problem für die öffentliche Gesundheit", da gestörter Schlaf mit einem höheren Risiko für Krankheiten wie Diabetes, Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz verbunden ist.

Eine Studie aus dem Jahr 2021 ergab, dass Menschen, die angaben, regelmäßig Schwierigkeiten beim Einschlafen zu haben, ein um 49 % erhöhtes Demenzrisiko hatten, während diejenigen, die häufig in der Nacht aufwachten und Schwierigkeiten hatten, wieder einzuschlafen, ein um 39 % erhöhtes Demenzrisiko hatten. Und eine im Oktober veröffentlichte Studie ergab, dass ein chronischer Verlust des Langsamschlafs - der dritten Phase des Schlafs, in der der Körper unerwünschte oder potenziell schädliche Stoffe aus dem Gehirn entfernt - das Demenzrisiko erhöhen kann.

"Es sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um den Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und Kognition in verschiedenen Lebensabschnitten zu bewerten und festzustellen, ob es kritische Lebensabschnitte gibt, in denen der Schlaf stärker mit der Kognition verbunden ist", sagte Leng. "Künftige Studien könnten neue Möglichkeiten für die Prävention der Alzheimer-Krankheit in späteren Lebensphasen eröffnen.

Sandee LaMotte und Kristen Rogers von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com