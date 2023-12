Studie: Chirurgie zur Gewichtsreduktion verlängert Leben

Im Vergleich zu Menschen mit ähnlichem Gewicht hatten Menschen, die sich einer der vier Arten von Operationen zur Gewichtsreduzierung unterzogen, ein um 16 % geringeres Risiko, an einer beliebigen Ursache zu sterben, so die Studie. Der Rückgang der Todesfälle durch Krankheiten, die durch Fettleibigkeit ausgelöst werden, wie Herzkrankheiten, Krebs und Diabetes, war sogar noch dramatischer.

"Die Zahl der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen ging um 29 % zurück, während die Zahl der Todesfälle durch verschiedene Krebsarten um 43 % sank, was ziemlich beeindruckend ist", so der Hauptautor Ted Adams, außerordentlicher Professor für Ernährung und integrative Physiologie an der School of Medicine der University of Utah.

"Es gab auch einen enormen prozentualen Rückgang - 72 % - bei den Todesfällen im Zusammenhang mit Diabetes bei Menschen, die operiert wurden, im Vergleich zu denen, die nicht operiert wurden", sagte er. Ein bedeutender Nachteil: Die Studie ergab auch, dass jüngere Menschen, die sich der Operation unterzogen, ein höheres Risiko für Selbstmord hatten.

Unterstützt frühere Forschung

Die Studie, die am Mittwoch in der Fachzeitschrift Obesity (Fettleibigkeit) veröffentlicht wurde, untermauert ähnliche Ergebnisse früherer Forschungsarbeiten, darunter eine 10-Jahres-Studie in Schweden , in der eine signifikante Verringerung der vorzeitigen Todesfälle festgestellt wurde, so Dr. Eduardo Grunvald, Professor für Medizin und medizinischer Leiter des Gewichtsmanagementprogramms an der University of California San Diego Health.

In der schwedischen Studie wurde außerdem festgestellt, dass bei einer signifikanten Anzahl von Menschen die Diabeteserkrankung sowohl zwei als auch zehn Jahre nach der Operation in Remission war.

"Diese neuen Forschungsergebnisse aus Utah sind ein weiterer Beweis dafür, dass Menschen, die sich diesen Verfahren unterziehen, positive, vorteilhafte Langzeitergebnisse haben", sagte Grunvald, der Mitverfasser der neuen Richtlinien der American Gastroenterological Association zur Behandlung von Fettleibigkeit ist.

Die Vereinigung empfiehlt Patienten mit Fettleibigkeit dringend, kürzlich zugelassene Medikamente zur Gewichtsreduktion oder chirurgische Eingriffe in Verbindung mit einer Änderung des Lebensstils zu verwenden.

"Für die Patienten ist es wichtig zu wissen, dass die Umstellung der Ernährung nach einer bariatrischen Operation oder der Einnahme der neuen Medikamente zur Gewichtsreduktion natürlicher und einfacher wird", sagte Grunvald, der nicht an der Studie in Utah beteiligt war.

"Wir wissen zwar noch nicht genau, warum, aber diese Eingriffe verändern tatsächlich die Chemie im Gehirn, so dass es viel einfacher wird, die Ernährung danach umzustellen.

Trotz der Vorteile werden jedoch nur 2 % der Patienten, die für eine bariatrische Operation in Frage kommen, jemals operiert, was häufig auf das Stigma der Fettleibigkeit zurückzuführen ist, so Dr. Caroline Apovian, Professorin für Medizin an der Harvard Medical School und Co-Direktorin des Zentrums für Gewichtsmanagement und Wellness am Brigham and Women's Hospital in Boston. Apovian war die Hauptautorin der klinischen Praxisrichtlinien der Endocrine Society für die pharmakologische Behandlung von Adipositas.

Die Versicherungsträger übernehmen in der Regel die Kosten für eine Operation bei Menschen über 18 Jahren mit einem Body-Mass-Index von 40 oder mehr oder einem BMI von 35, wenn der Patient auch an einer damit zusammenhängenden Erkrankung wie Diabetes oder Bluthochdruck leidet, sagte sie.

"Ich treffe Patienten mit einem BMI von 50 und sage immer: 'Sie sind ein Kandidat für alles - Medikamente, Diät, Sport und Operation'. Und viele sagen mir: 'Sprechen Sie mit mir nicht über eine Operation. Ich will sie nicht.' Sie wollen keine chirurgische Lösung für etwas, von dem ihnen die Gesellschaft sagt, dass es ein Versagen der Willenskraft ist", sagt sie.

"Wir quälen Menschen mit Herzkrankheiten nicht: 'Oh, das liegt daran, dass du so viel Fast Food gegessen hast. Wir quälen Menschen mit Diabetes nicht: 'Oh, das liegt daran, dass du so viel Kuchen gegessen hast.' Wir sagen ihnen, dass sie eine Krankheit haben, und wir behandeln sie. Fettleibigkeit ist auch eine Krankheit, aber wir quälen Menschen mit Fettleibigkeit, indem wir ihnen sagen, sie seien selbst schuld."

Sowohl Männer als auch Frauen können davon profitieren

Die meisten Menschen, die sich für eine bariatrische Operation entscheiden - etwa 80 % - sind Frauen, so Adams. Eine der Stärken der neuen Studie sei die Einbeziehung von Männern, die sich einem solchen Eingriff unterzogen haben.

"Bei allen Todesursachen wurde die Sterblichkeit bei Frauen um 14 % und bei Männern um 21 % gesenkt", so Adams. Darüber hinaus war die Sterblichkeit aufgrund verwandter Ursachen wie Herzinfarkt, Krebs und Diabetes bei Frauen um 24 % und bei Männern um 22 % niedriger als bei Männern, die sich nicht der Operation unterzogen.

Die meisten bariatrischen Operationen werden heute per Laparoskopie durchgeführt, sagte Ted Adams, der Hauptautor der Studie.

Vier Arten von Operationen, die zwischen 1982 und 2018 durchgeführt wurden, wurden in der Studie untersucht: Magenbypass, Magenband, Magenmanschette und duodenaler Switch.

Beim Magenbypass, der in den späten 1960er Jahren entwickelt wurde, wird ein kleiner Beutel in der Nähe des oberen Teils des Magens angelegt. Ein Teil des Dünndarms wird nach oben verlegt und an dieser Stelle befestigt, wodurch der größte Teil des Magens und der Zwölffingerdarm, der erste Teil des Dünndarms, umgangen werden.

Beim Magenband wird ein elastisches Band, das gestrafft oder gelockert werden kann, um den oberen Teil des Magens gelegt, wodurch das Volumen der in die Magenhöhle gelangenden Nahrung eingeschränkt wird. Da das Magenband bei der langfristigen Gewichtsabnahme nicht so erfolgreich ist, ist das Verfahren "heute nicht mehr so beliebt", so Adams.

"Die Magenmanschette ist ein Verfahren, bei dem etwa zwei Drittel des Magens laparoskopisch entfernt werden", sagte er. "Der Eingriff dauert weniger lang, und die Nahrung wird weiterhin durch den viel kleineren Magen geschoben. Es ist eine sehr beliebte Option geworden.

Der duodenale Switch ist in der Regel Patienten mit einem hohen BMI vorbehalten, so Adams weiter. Es handelt sich um ein kompliziertes Verfahren, bei dem eine Sleeve-Gastrektomie mit einem Darm-Bypass kombiniert wird, und das nach Angaben der Cleveland Clinic bei Typ-2-Diabetes wirksam ist .

Eine ernste Komplikation

Ein alarmierendes Ergebnis der neuen Studie war ein Anstieg der Todesfälle durch Selbstmord um 2,4 %, vor allem bei Menschen, die sich im Alter zwischen 18 und 34 Jahren einer bariatrischen Operation unterzogen.

"Das liegt daran, dass ihnen gesagt wird, dass das Leben nach einer Operation oder der Einnahme von Medikamenten großartig sein wird", sagte Joann Hendelman, klinische Direktorin der National Alliance for Eating Disorders, einer gemeinnützigen Interessengruppe.

"Alles, was Sie tun müssen, ist abzunehmen, und die Leute werden mit Ihnen abhängen wollen, die Leute werden mit Ihnen befreundet sein wollen, und Ihre Ängste und Depressionen werden verschwunden sein", sagte sie. "Aber das ist nicht die Realität."

Darüber hinaus gibt es postoperative Risiken und Nebenwirkungen, die mit der bariatrischen Chirurgie verbunden sind, wie Übelkeit, Erbrechen, Alkoholismus, ein mögliches Scheitern der Gewichtsabnahme oder sogar eine Gewichtszunahme, sagte Susan Vibbert, eine Anwältin beim Projekt HEAL, das Menschen mit Essstörungen hilft.

"Wie definieren wir Gesundheit in diesen Szenarien? Und gibt es eine andere Intervention - eine gewichtsneutrale Intervention?" fragte Vibbert.

Frühere Forschungen haben auch einen Zusammenhang zwischen Selbstmordrisiko und bariatrischen Operationen gezeigt, sagte Grunvald, aber Studien zu diesem Thema sind nicht immer in der Lage, die psychische Vorgeschichte eines Patienten zu ermitteln.

"Hat sich die Person für eine Operation entschieden, weil sie unrealistische Erwartungen oder zugrunde liegende psychische Störungen hatte, die nach der Operation nicht behoben wurden? Oder ist dies eine direkte Auswirkung der bariatrischen Chirurgie? Das können wir nicht mit Sicherheit beantworten", sagte er.

Eine intensive Beratung vor der Operation ist in der Regel für alle, die sich dem Verfahren unterziehen, erforderlich, aber möglicherweise reicht das nicht aus, so Apovian. Sie hat ihre erste Patientin, die sich einer bariatrischen Operation unterzogen hat, durch Selbstmord verloren.

"Sie war älter, in ihren 40ern. Sie wurde operiert und verlor 150 Pfund. Und dann hat sie sich vor einen Bus geworfen und ist gestorben, weil sie eine bipolare Störung hatte, die sie mit Essen selbst behandelt hat", sagte Apovian. "Wir als Gesellschaft benutzen viel Essen, um Traumata zu verbergen. Was wir in diesem Land brauchen, ist mehr psychologische Beratung für alle, nicht nur für Menschen, die sich einer bariatrischen Operation unterziehen."

Der Umgang mit dem Gewicht ist für jeden Menschen ein eigener Prozess, eine Mischung aus Genetik, Kultur, Umwelt, sozialer Stigmatisierung und persönlichem Gesundheitszustand, sagen Experten. Es gibt keine Einheitslösung für alle.

"Zunächst einmal müssen wir als Gesellschaft Fettleibigkeit als Krankheit, als biologisches Problem und nicht als moralisches Versagen betrachten", sagte Grunvald. "Das ist mein erster Ratschlag.

"Und wenn Sie glauben, dass Ihr Leben von einer Behandlung profitieren wird, dann ziehen Sie eine evidenzbasierte Behandlung in Betracht, die Studien zufolge eine Operation oder Medikamente sind, wenn Sie nicht in der Lage waren, dies mit einer Änderung des Lebensstils allein zu erreichen."

