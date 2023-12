Stranger Things" spielt in seinem überdimensionalen Staffelfinale das Spiel mit der Überlänge

Diese Staffel hat den Kate-Bush-Song "Running Up That Hill" 37 Jahre später zu einem Chart-Hit gemacht, aber die Art und Weise, wie sich die Episoden entfalten, ist "laufen" nicht ganz das richtige Wort dafür; es ist eher ein zügiger Spaziergang mit Umwegen auf dem Weg.

Im Nachhinein betrachtet, könnte die wichtigste Neuerung mit der Zeitplanung zu tun haben, wobei dieser Ansatz für Volume 1 und 2 (zuerst am Memorial Day und jetzt am Fourth of July) den Reichtum für Netflix verteilt, das wirklich in Betracht ziehen sollte, Episoden wöchentlich für den letzten Durchlauf auszustrahlen, um die Medienaufmerksamkeit noch länger zu nutzen.

Mit ihrer Geschichte, die sich an verschiedenen Schauplätzen abspielt, haben die Serienschöpfer, die Duffer-Brüder, das Sparschwein für Spezialeffekte geöffnet und gleichzeitig ihren Charakteren Raum zum Atmen gegeben - sie erforschen erwachsenere Teenagerprobleme durch das Prisma der Kleinstadt Indiana Mitte der 1980er Jahre.

Dennoch entfernt sich die Serie nie zu weit von ihren tiefen Wurzeln in der Popkultur und kenntnisreichen Hommagen, sei es eine Anspielung auf "Halloween" oder der Ausspruch "Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei", um die "Star Wars"-Gläubigen zu verführen.

Ohne etwas zu verraten, scheint sich diese Staffel auch mit der Tatsache abgefunden zu haben, dass die außergewöhnliche Bedrohung nicht umsonst zu bewältigen ist, was der Erzählung eine tiefere Ebene der Resonanz und einen höheren Einsatz verleiht.

Dennoch ist die vierte Staffel auf einigen Ebenen mangelhaft, angefangen bei der Hauptbösewichtin Vecna, die eine eher uninspirierte Ähnlichkeit mit dem Crypt Keeper aus den Tales From the Crypt-Comics aufweist. Der Cliffhanger der dritten Staffel, der Hopper (David Harbour) hinter den Eisernen Vorhang schickte, zog sich ebenfalls zu lange hin, auch wenn das Wiederaufgreifen des Kalten Krieges sich als unerwartet zeitgemäß erwies.

Was bedeutet das für die Serie? Am besten dort, wo sie angefangen hat, mit Eleven (Millie Bobby Brown, die den Emmy für "hochkonzentriertes Aussehen" gewinnen würde, wenn es so etwas gäbe), die tapfer zwischen der Menschheit und der potenziellen Zerstörung steht, flankiert von dem süßen Streber Mike (Finn Wolfhard) und Will (Noah Schnapp).

Die Rückblenden auf Elevens Vorgeschichte gehören zu den stärksten Elementen der aktuellen Staffel und bieten weitere Beweise für ihre gequälte Jugend und die Bürde, die ihr auferlegt wurde.

"Sie ist etwas Besonderes. Sie wurde als etwas Besonderes geboren", sagt Mike und fragt sich, wie lange Eleven einen gewöhnlichen Kerl wie ihn brauchen wird, woraufhin Will antwortet, dass Mike das Herz der Gruppe ist - vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber als Beobachtung auch nicht falsch.

"Stranger Things" hat sich zu einem großen Gewinn für Netflix entwickelt, und der Rummel und die Vorfreude auf die letzten Folgen werden sicherlich noch größer sein als sonst.

In gewisser Weise hat sich Staffel 4 jedoch wie eine (sehr) ausgedehnte Vorschau dafür angefühlt, zu sehr wie eine große, kommende Attraktion für das, was hoffentlich als befriedigendere Entschädigung kommen wird.

"Stranger Things" feiert am 1. Juli mit den letzten beiden Episoden von Staffel 4 Premiere.

Quelle: edition.cnn.com