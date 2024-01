Sophia Loren wird nach Sturz operiert

Loren erlitt mehrere Brüche an der Hüfte und am Oberschenkelknochen, sagte ihr Agent Andrea Giusti gegenüber CNN.

"Die Operation ist sehr gut verlaufen", sagte Giusti und fügte hinzu, dass "wir jetzt einfach abwarten müssen".

Eine Restaurantkette, die ihren Namen trägt, teilte am Sonntag in einem Posting in den sozialen Medien mit, dass sich Loren nun von einer "erfolgreichen Operation" erholt.

"Glücklicherweise ist alles gut verlaufen und sie wird sehr bald wieder bei uns sein", schrieb das Sophia Loren Restaurant auf Instagram und wünschte ihr eine schnelle Genesung.

Der italienische öffentlich-rechtliche Sender RAI berichtete, dass Loren am Dienstag die neue Filiale der Restaurantkette Sophie Loren in Bari einweihen sollte, die vierte in Italien nach Mailand, Florenz und Rom Fiumicino

Quelle: edition.cnn.com