Fieber, Husten, Muskelschmerzen - So werden Sie die Grippe los, wenn Sie sie bekommen

Laut Aktuellem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) leiden derzeit rund 8,9 Millionen Menschen in Deutschland an einer Atemwegsinfektion. In den meisten Fällen handelt es sich um Erkältungen. Aber auch Influenzaviren sind mittlerweile am Infektionsgeschehen beteiligt: ​​8 % aller schweren, akuten Atemwegsinfektionen werden als Influenza diagnostiziert, schreibt das RKI. Was tun bei Grippe – eine Übersicht.

Wie erkennt man die Grippe?

Das Hauptmerkmal der Grippe ist das plötzliche Auftreten von Unwohlsein. Das Robert Koch-Institut berichtet, dass erste Symptome wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen ein bis zwei Tage nach einer Ansteckung mit dem Grippevirus auftreten. Meist entwickelt sich kurz danach ein trockener Reizhusten. Es können auch Schmerzen in den Extremitäten und im Rücken sowie Halsschmerzen auftreten. Etwa ein Drittel der Betroffenen haben diese klassischen Symptome, ein Drittel hat mildere Symptome wie eine Erkältung und ein Drittel hat überhaupt keine Symptome.

Der Schweregrad der Erkrankung variiert stark. Eine häufige Komplikation der Grippe ist eine Lungenentzündung. Bei Kindern kann es auch zu Mittelohrentzündungen kommen. In seltenen Fällen kann es auch zu einer Entzündung des Gehirns oder des Herzmuskels kommen.

Wie lange dauert es, die Grippe zu heilen?

Wenn die Erkrankung unkompliziert verläuft, klingen die Symptome innerhalb von fünf bis sieben Tagen ab.Husten bleibt besonders wahrscheinlich bestehen und dauert zwei bis drei Wochen. Manche Patienten fühlen sich auch länger schwach. Die Dauer der Erkrankung hängt jedoch von der Person ab und es kann einige Zeit dauern, bis sich der Körper von einer Viruserkrankung erholt hat.

Was sollten kranke Menschen beachten?

Das Wichtigste ist, sich eine Pause zu gönnen. Der Körper braucht Kraft, um das Virus zu bekämpfen. Das bedeutet: Bleib zu Hause, bleib im Bett. Laut RKI sind Patienten durchschnittlich etwa eine Woche lang ansteckend – in diesem Zeitraum sollten sie den Kontakt zu anderen Menschen meiden. Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt, nicht auszugehen, bevor man 24 Stunden lang fieberfrei ist. Selbstverständlich können Sie bei Bedarf auch die Praxis Ihres Hausarztes aufsuchen. Wer rausgeht, sollte zum Schutz anderer eine Maske tragen.

Patienten sollten anstrengende Aktivitäten, Sport oder Rauchen vermeiden. Wichtig ist außerdem, das Patientenzimmer regelmäßig zu lüften und für Frischluft zu sorgen. Es ist gut für das Immunsystem und sorgt dafür, dass die Anzahl potenziell infektiöser Tröpfchen in der Luft reduziert wird. Wenn Sie an einer Grippe leiden, müssen Sie keine Medikamente einnehmen. Aber sie können helfen, die Symptome zu lindern. Zur Fiebersenkung und Schmerzlinderung können Schmerzmittel mit den Wirkstoffen Paracetamol oder Ibuprofen eingesetzt werden. Inhalieren Sie es, um Ihre Nase zu reinigen, und gurgeln Sie mit Salzwasser oder Salbeitee, um Halsschmerzen zu lindern. Benutzte Taschentücher sollten umgehend entsorgt und nicht in der Wohnung herumgeworfen werden – sonst kann es zu einer Verbreitung des Virus kommen. Wichtig ist auch, auf die Handyhygiene zu achten.

Das RKI empfiehlt, regelmäßig die Temperatur zu messen, um festzustellen, ob sich Ihr Zustand verschlechtert.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Arztbesuch?

Personen mit einem hohen Risiko für schwere Erkrankungen, insbesondere über 60-Jährige, Schwangere und Personen mit geschwächtem Immunsystem, sollten sich umgehend an ihren Hausarzt wenden. Im Einzelfall kann der Einsatz antiviraler Medikamente sinnvoll sein. Diese Medikamente müssen jedoch innerhalb der ersten beiden Krankheitstage eingenommen werden, um schwere Erkrankungen zu verhindern. Patienten sollten das Team vor dem Besuch in der Arztpraxis über Atemwegsinfektionen informieren, um eine Ansteckung anderer Patienten zu verhindern. Auch wenn Sie nicht zu einer Risikogruppe gehören, sollten Sie bei Auftreten bestimmter Symptome Ihren Arzt aufsuchen. Außerhalb der Sprechzeiten können Sie die ärztliche Bereitschaftsdienst-Hotline unter der Rufnummer 116 117 anrufen. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention sollten Sie bei diesen Warnzeichen Ihren Arzt aufsuchen, um die folgenden Symptome festzustellen:

Schwierigkeiten beim Atmen, Schnelligkeit oder Kurzatmigkeit

Brust- oder Magenschmerzen oder Engegefühl beim Atmen

Anhaltende Schwindelgefühle, Verwirrung und Schwierigkeiten beim Aufwachen

Epileptischer Anfall

Mehrere Stunden lang nicht urinieren

Starke Muskelschmerzen

Gefühle von Schwäche oder Unbehagen

Verschlimmerung chronischer Krankheiten

Wenn sich die Symptome verbessert haben, treten Rückfälle auf

Wie sollten sich Patienten nach der akuten Phase der Grippe verhalten?

Nach einer Infektion sollte man sich Zeit lassen, raten Ärzte. Heinz Wilhelm Ethel Gespräch mit hart. Denn: Ob Covid-19 oder Grippe – nach einer Virusinfektion braucht der Körper auch bei Abklingen der Symptome noch einige Zeit, um sich vollständig zu erholen. Aber es sollte von Tag zu Tag besser werden. Unmittelbar nach einer Erkrankung sollte man nicht wieder mit dem Sport beginnen: „Eine grobe Faustregel ist, nach dem vollständigen Abklingen der Symptome sieben bis zehn Tage Pause einzulegen“, sagen Ärzte.

Wie schützt man sich vor einer (Re-)Infektion?

Die Grippe wird durch Tröpfchen übertragen, die beim Husten oder Niesen einer erkrankten Person freigesetzt werden. Das Virus kann aber auch an Türklinken, Bushandläufen oder Geländern haften bleiben und über unsere Hände verbreitet werden.

Daher ist gründliches Händewaschen wichtig, um sich selbst zu schützen. Wer beispielsweise gerade einen U-Bahn-Griff berührt hat, sollte sich die Hände waschen, bevor er Augen, Mund oder Nase berührt. Das Tragen einer Maske kann eine Ansteckung verhindern.

Der beste Schutz vor einer schweren Grippeerkrankung ist eine Grippeschutzimpfung. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung für alle Personen ab 60 Jahren. Auch Schwangeren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem wird die Impfung empfohlen.

Quelle: www.stern.de