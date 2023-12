Sind die US-Malariafälle in Florida und Texas ein Grund zur Sorge? Unser medizinischer Analyst äußert sich dazu

Malaria ist eine durch Mücken übertragene Krankheit, die jedes Jahr weltweit zu etwa 241 Millionen Infektionen führt, wobei 95 % der Fälle in Afrika in der so genannten afrikanischen Region der Weltgesundheitsorganisation auftreten. In den USA ist die Krankheit relativ selten, und viele Leser haben Fragen dazu.

Was ist Malaria, und welche Symptome treten auf? Kann sie durch zufälligen Kontakt übertragen werden? Wie wird sie diagnostiziert und behandelt? Gibt es Impfstoffe oder andere Möglichkeiten, Malaria zu verhindern? Warum gibt es jetzt Fälle in den USA? Und wie groß ist die Sorge, dass man sich mit der Krankheit anstecken könnte?

Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mit der CNN-Medizinanalystin Dr. Leana Wen gesprochen. Wen ist Notärztin und Professorin für Gesundheitspolitik und -management an der Milken Institute School of Public Health der George Washington University. Zuvor war sie Gesundheitsbeauftragte von Baltimore.

CNN:Was ist Malaria, und welche Symptome treten auf?

Dr.Leana Wen: Malaria ist eine ernste und potenziell lebensbedrohliche Krankheit, die durch einen Parasiten verursacht wird, der von der Anopheles-Mücke übertragen wird. Es gibt fünf Haupttypen von Malariaparasiten, die zu einer als Plasmodiidae bekannten Familie gehören. Plasmodium falciparum istder Typ, der am häufigsten mit schweren und tödlichen Infektionen in Verbindung gebracht wird und der in Afrika südlich der Sahara und in Teilen Südasiens zu einer hohen Sterblichkeitsrate beiträgt.

Plasmodium vivax ist der Typ, der bei den lokal erworbenen Fällen in den USA nachgewiesen wurde, und obwohl er in der Regel weniger schwere Erkrankungen verursacht als P. falciparum, ist er dennoch ein medizinischer Notfall und muss umgehend behandelt werden. Plasmodium vivax kann auch in der Leber verbleiben und eine rezidivierende Erkrankung verursachen, was ein weiterer Grund für eine schnelle Diagnose und Behandlung ist.

Die Symptome der Malaria reichen von leicht bis sehr schwer. Dazu gehören hohes Fieber, pochende Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Bei manchen Menschen kann es aufgrund der Zerstörung der roten Blutkörperchen zu Blutarmut und Gelbsucht mit Gelbfärbung von Haut und Augen kommen. Unbehandelt kann die Malaria zu Krampfanfällen, Nierenversagen, Koma und Tod führen.

Im Jahr 2021 starben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation weltweit etwa 619.0000 Menschen an Malaria. Die meisten Todesfälle treten bei Kindern unter 5 Jahren auf. Ein höheres Risiko für schwere Folgen haben auch Schwangere und Menschen mit HIV und AIDS.

CNN: Kann Malaria durch zufälligen Kontakt übertragen werden?

Wen: Nein. Malaria ist zwar eine Infektionskrankheit, aber sie wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Es handelt sich um eine vektorübertragene Krankheit, das heißt, sie wird durch einen anderen Organismus übertragen - in diesem Fall die Anophelesmücke. Diese Mücke muss eine mit Malaria infizierte Person stechen und dann eine andere Person stechen, um die Infektion zu übertragen. Man kann sich nicht mit Malaria anstecken, indem man dieselbe Luft einatmet oder Utensilien mit jemandem teilt, der die Krankheit hat. Malaria wird nicht sexuell übertragen. Allerdings kann Malaria durch Bluttransfusionen und den gemeinsamen Gebrauch von Nadeln mit einer infizierten Person übertragen werden.

CNN: Wie wird Malaria diagnostiziert und behandelt?

Wen: Malaria wird durch einen Bluttest diagnostiziert, bei dem unter dem Mikroskop das Vorhandensein von Plasmodiumparasiten nachgewiesen wird. Eine frühzeitige Diagnose ist wichtig, weil dann eine Behandlung eingeleitet werden kann, und die Behandlung ist der Schlüssel, um ein Fortschreiten der Krankheit zu verhindern. Wenn Malaria in Gebieten diagnostiziert wird, in denen es normalerweise keine lokale Übertragung gibt, können die Gesundheitsbehörden den Ursprung der Malaria zurückverfolgen und Maßnahmen ergreifen, um die weitere Ausbreitung zu verhindern.

Es gibt mehrere Medikamente zur Behandlung von Malaria. Gemäß den CDC-Richtlinien sind sie auf die Art des nachgewiesenen Plasmodiums, den Ort, an dem sich die Person infiziert hat, und auf spezifische Merkmale zugeschnitten. So gibt es beispielsweise unterschiedliche Behandlungen für Kinder oder schwangere Patienten. Schwere Malaria wird in der Regel mit einer Injektion behandelt, während weniger schwere Formen mit einer Tablette behandelt werden können. Diese Malariamittel sind hochwirksam und müssen so schnell wie möglich eingesetzt werden. Das ist einer der Gründe, warum die CDC ihre Warnung herausgegeben hat, damit Ärzte nach möglichen Malariafällen Ausschau halten können und Krankenhäuser sicher sein können, dass sie Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zur Hand haben.

CNN: Gibt es Impfstoffe?

Wen: Im Jahr 2021 begann die Weltgesundheitsorganisation mit der Empfehlung, den ersten und einzigen Malaria-Impfstoff in Afrika südlich der Sahara und in einigen anderen Teilen der Welt, in denen die Malariaübertragung mäßig bis stark ausgeprägt ist, auf breiter Basis einzusetzen. Dieser Impfstoff, bekannt als RTS,S/AS01 oder Mosquirix, reduziert nach Angaben der WHO die schwere und tödliche Malaria um etwa 30 %.

CNN: Welche Möglichkeiten gibt es, Malaria zu verhindern?

Wen: Reisenden in Gebiete, in denen Malaria endemisch ist, wird im Allgemeinen empfohlen, während ihrer Reise prophylaktische oder vorbeugende Medikamente einzunehmen. Einige Medikamente müssen bereits vor Reiseantritt eingenommen werden, während andere direkt vor der Reise eingenommen und während der gesamten Reise fortgeführt werden können. Zu diesen Medikamenten gehören Chloroquin, Doxycyclin, Atovaquon/Proguaunil (Malarone) und Mefloquin. Beachten Sie, dass der Impfstoff für Reisende derzeit generell nicht empfohlen wird.

Neben der so genannten Chemoprophylaxe, d. h. der medikamentösen Vorbeugung, sollten die Menschen auch versuchen, Mückenstiche zu vermeiden, indem sie DEET-haltige Insektenschutzmittel verwenden, lange Ärmel und Hosen tragen, Moskitonetze verwenden und andere Maßnahmen ergreifen. Die CDC gibt ausgezeichnete Ratschläge zur Mückenbekämpfung in Ihrer Umgebung, wie z. B. das Entfernen von stehendem Wasser, in dem sich Mückenlarven vermehren können. Diese Maßnahmen verringern nicht nur das Malariarisiko, sondern auch das Risiko anderer durch Mücken übertragener Krankheiten.

CNN: Warum gibt es jetzt Malaria-Fälle in den USA?

Wen: Diese Situation ist eigentlich nicht neu. Früher war Malaria in den wärmeren Teilen der USA endemisch. Die Krankheit wurde von einer Bundesbehörde, der heutigen CDC, erfolgreich ausgerottet. Zu den damals angewandten Methoden gehörten verbesserte sanitäre Einrichtungen, der weit verbreitete Einsatz von Insektiziden und medizinische Behandlungen, die die Übertragung unterbrachen.

Während in den USA Reisende behandelt werden, die sich in anderen Teilen der Welt mit Malaria infiziert haben, gab es seit 2003 keine Fälle von lokal übertragener Malaria mehr. Es ist sicherlich besorgniserregend, dass dieser Rückfall jetzt auftritt und die vor Jahrzehnten erzielten Fortschritte bedroht. Gründe für die neuen Fälle könnten die zunehmende Reisetätigkeit sein, die mehr Malariafälle mit sich bringt, sowie wärmere Temperaturen, die eine höhere Aktivität der Anophelesmücken begünstigen. In jedem Fall müssen Ärzte auf mögliche Malariafälle achten, auch bei Patienten, die nicht in der Vergangenheit in Malaria-endemische Gebiete gereist sind.

CNN: Wie besorgt sollten die Menschen sein, dass sie sich mit Malaria infizieren könnten?

Wen: Für Menschen, die in den USA leben und nicht in Malaria-endemische Gebiete reisen, ist die Wahrscheinlichkeit, sich mit Malaria anzustecken, äußerst gering. Zurzeit gibt es in Florida und Texas insgesamt fünf Fälle von lokal übertragener Malaria. Das ist Grund genug für Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und Kliniker, wachsam zu sein, aber die Öffentlichkeit sollte nicht beunruhigt sein. Die Menschen sollten nicht versuchen, sich impfen zu lassen oder Medikamente einzunehmen, um sich vor Malaria zu schützen.

Natürlich sollte jeder daran arbeiten, die Mückenpopulation in seiner Umgebung zu reduzieren und Mückenstiche zu vermeiden, wann immer dies möglich ist. Und wer in Teile der Welt reist, in denen eine lokale Übertragung von Malaria üblich ist, muss geeignete Präventivmaßnahmen ergreifen, möglicherweise auch vorbeugende Medikamente einnehmen, und bei der Rückkehr auf Symptome achten. Menschen, die in warmen Klimazonen leben und unerklärliches Fieber haben, sollten sich an ihren Arzt wenden.

Quelle: edition.cnn.com