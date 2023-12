Silvester im Fernsehen: Alle Möglichkeiten, das Jahr 2024 einzuläuten

Von Anderson Coopers und Andy Cohens feierlichem Treiben auf dem Times Square bis hin zu Cynthia Erivo, die in Washington, D.C. singt - der Wechsel von '23 zu '24 wird von schierer Starpower eingeläutet.

Hier finden Sie eine Liste mit Optionen, wo und wie Sie die verschiedenen Feierlichkeiten verfolgen können.

New Year's Eve Live mit Anderson Cooper und Andy Cohen".

Cooper und Cohen moderieren bereits zum siebten Mal die CNN-Silvester-Sendung, die in diesem Jahr mit musikalischen Darbietungen von Enrique Iglesias, Maroon 5, Jonas Brothers, Flo Rida, Miranda Lambert, Darius Rucker und Rod Stewart aufwartet.

Live-Interviews mit Patti Labelle, Jeremy Renner, Neil Patrick Harris, Bowen Yang & Matt Rogers und ein besonderer Auftritt von David Blaine werden ebenfalls dazu beitragen, das neue Jahr zu begrüßen.

CNNs "SilvesterLive mit Anderson Cooper und Andy Cohen" wird am 31. Dezember um 20.00 Uhr ET ausgestrahlt und live auf CNN Max übertragen. Für Pay-TV-Abonnenten wird die Sendung auch über CNN.com, CNN Connected TV und mobile Apps verfügbar sein.

Dick Clark's New Year's Rockin' Eve

Die berühmte Tradition wird von Ryan Seacrest fortgesetzt, der in seinem 19. Jahr als Moderator des ABC-Specials, das ebenfalls am Times Square stattfindet, zurückkehrt. In diesem Jahr wird er von Co-Moderatorin Rita Ora unterstützt, mit Auftritten von Jelly Roll, Megan Thee Stallion und Tyla.

Green Day, Janelle Monáe, Ellie Goulding, Bebe Rexha, Ludacris und Thirty Seconds to Mars werden ebenfalls in Los Angeles auftreten, während Post Malone die Bühne in Las Vegas betreten wird.

"Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" wird am 31. Dezember um 20.00 Uhr ET auf ABC ausgestrahlt.

Cynthia Erivo & Friends: A New Year's Eve Celebration'

Während sie vielen bald als Elphaba in der kommenden Kinoverfilmung von "Wicked" bekannt sein wird, wird die Oscar-nominierte Schauspielerin und Sängerin Cynthia Erivo im Kennedy Center in Washington, D.C. für ein Silvester-Special auf PBS Melodien aus dem Herzen schmettern.

In einer Pressemitteilung heißt es, der Abend werde "eine Sammlung von sehr persönlichen Liedern enthalten, die Erivos Karriere und künstlerische Sensibilität geprägt haben und eine breite Palette von Genres abdecken, von Showtunes bis Hip-Hop".

Neben Erivo - die für ihre Darstellung der Celie in der Broadway-Neuauflage von "The Color Purple" 2015 einen Tony Award gewann - werden die Tony-Preisträger Ben Platt und Joaquina Kalukango auftreten.

"Cynthia Erivo & Friends: A New Year's Eve Celebration" wird am 31. Dezember um 20:00 Uhr ET auf PBS ausgestrahlt und kann auf PBS.org und der PBS App gestreamt werden.

Quelle: edition.cnn.com