Die Beziehung zwischen Popstar Taylor Swift (34) und Footballspieler Travis Kelce (34) scheint immer stärker zu werden.Wie eine ungenannte Quelle dem Klatschportal Page Six der New York Post verriet, haben die beiden den bevorstehenden Urlaub bereits zusammen verbracht – zumindest einen Teil davon. Unabhängig davon wird Swift an Weihnachten und Silvester nach Kansas City reisen, der Heimat von Kelces aktuellem Team, den Kansas City Chiefs, und dem aktuellen Mittelpunkt des Lebens des Tight Ends.

Taylor Swift wird voraussichtlich an zwei NFL-Spielen in Kansas City teilnehmen

„Sie wird auf jeden Fall bei den Olympischen Spielen spielen“, sagte angeblich eine Quelle. Die Chiefs werden ihr erstes Spiel gegen die Las Vegas Raiders am Montag, 25. Dezember 2023, im Arrowhead Stadium bestreiten. Wenige Tage später, am 31. Dezember 2023, findet auch ein Heimspiel gegen die Cincinnati Bengals statt. Unklar ist nur, ob Swift während des Turniers in Kansas City bleibt oder zurück in ihre Heimatstadt Tennessee, USA, fliegt, um an der Seite ihrer Eltern Andrea, 65, und Scott Swift Swift (71) zu sein. Es ist unklar, ob ihre Eltern möglicherweise auch nach Kansas City kommen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Taylor Swift und Travis Kelce sind seit November ein offizielles Paar

Swift und Kelce teilten am 11. November 2023 einen öffentlichen Kuss und bestätigten damit monatelange Spekulationen über eine angebliche romantische Beziehung zwischen den beiden. Kelce löste die Gerüchte erstmals aus, als sie Anfang Juli bei einem Swift-Konzert debütierte. Als Swift den NFL-Star Ende September bei einem Spiel anfeuerte, waren sich eigentlich alle Beobachter einig, dass zwischen den beiden Superstars mehr als nur Sympathie herrschte.

