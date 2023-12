Shark Week" mit Dwayne Johnson als Gastgeber

Dwayne "The Rock" Johnson wird in diesem Jahr die Moderation übernehmen und hat die Ehre, zum allerersten Mal Zeremonienmeister zu sein.

"Unsere Seven Bucks Productions haben sich mit Discovery zusammengetan, um euch eine ganz besondere (und knallharte) Shark Week zu bieten. Ich habe ausschließlich in meinem Heimatstaat Hawaii gefilmt, diese wunderschönen Raubtiere, Aumakua (Götter), werden in unserer polynesischen Kultur zutiefst verehrt und respektiert", schrieb Johnson auf Instagram.

Tracy Morgan wird ebenfalls einen Auftritt haben, zusammen mit der Besetzung von "Jackass".

Discovery, das wie CNN zu Warner Bros. Discovery gehört, stellt außerdem eine Reihe neuer Specials vor, die auf dem Discovery Channel und auf Discovery+ zu sehen sein werden.

Hier ist nur ein Teil der 34. Ausgabe der Shark Week", die am 24. Juli beginnt.

15. Juli: "Die Morgendämmerung des Monster-Makos"

Ein 14 Fuß langer Riesenmakohai wird in den Gewässern vor den Azoren gesichtet. Unterwasser-Kameramann Joe Romeiro versucht, ihn auf Film zu bannen.

23. Juli, "Die Kreuzung der Weißen"

Verfolgen Sie das Wiederauftauchen von Weißen Haien vor den Stränden von Cape Cod.

24. Juli: "Rückkehr zur Grabsteinhölle"

Die Tigerhaie von Norfolk Island liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit wandernden Weißen Haien um Kuhkadaver.

24. Juli, "Jackass Shark Week 2.0"

Johnny Knoxville, Chris Pontius, Wee Man, Jasper, Dark Shark und Zach Holmes kehren für ein zweites Jahr zurück, um einem Freund über seine Angst vor Haien hinwegzuhelfen.

25. Juli, "Fremde Haie"

Mark Rober und Noah Schnapp aus "Stranger Things" suchen nach den seltsamsten Haien im Ozean.

25. Juli, "Air Jaws: Top Guns"

Mit Hightech-Kameras wird versucht, den größten Weißen Hai, der je gesehen wurde, zu fangen.

25. Juli, "Mega-Raubtiere von Oz"

In Südaustralien hilft ein Fischer zu beweisen, dass der Weiße Hai das ultimative Mega-Raubtier ist.

26. Juli: "Ausgestorben oder lebendig - Die Kiefer von Alaska"

Der internationale Wildtierbiologe Forrest Galante reist auf der Suche nach seltenen Wildtieren um die Welt.

26. Juli, "Impractical Jokers - Spektakuläre Haiwoche"

Die Jungs versuchen durch extreme Herausforderungen den Mythos zu zerstreuen, dass Haie menschenfressende Bestien sind.

26. Juli, "Schweine gegen Haie"

Die schwimmenden Schweine auf den Bahamas werden zum Lieblingsessen des örtlichen Tigerhais.

27. Juli: "Insel der wandernden Haie"

Der Tierschützer und Biologe Forrest Galante reist nach Papua-Neuguinea, um zu beweisen, dass sich Haie zu Landgängern entwickeln.

27. Juli, "Das Comeback des Weißen Hais"

Eine Untersuchung darüber, warum 2017 in Südafrika über Nacht eine ganze Population Weißer Haie verschwand.

28. Juli, "Tracy Morgan Presents: Sharks! with Tracy Morgan"

Tracy Morgan und Haiexperten sprechen über die verrücktesten und wildesten Haie im Ozean. F

28. Juli, "Monster-Mako unter dem Rigg"

Eine mysteriöse Gruppe von Makohaien im Golf von Mexiko unterscheidet sich von anderen Makos.

29. Juli: "Clash of Killers: Weißer Hai gegen Mako"

Weiße Haie und Makos werden während ihrer jährlichen Wanderung vor der Küste Neuseelands beobachtet.

29. Juli, "Hai-Frauen: Geisterhaft verfolgt von Weißen Haien"

Ein reines Frauenteam wird im Käfig tauchen, Freitauchen, Drohnen und Köder einsetzen, um vermisste Weiße Haie aufzuspüren.

30. Juli, "Die Monster vom Kap"

Dr. Craig O'Connell und Mark Rackley besuchen Cape Cod, um Haiabwehrmittel zu testen.

