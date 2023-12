Selena Gomez glänzt bei der Rückkehr von "Only Murders in the Building

Das Leben auf der Erde scheint in diesen Tagen ein wenig außer Kontrolle geraten zu sein.

Aber es ist Sommer, und ich für meinen Teil habe vor, mich auf die Jahreszeit einzulassen.

Dazu gehört auch, dass ich so viele Streaming-Inhalte genieße, wie es die Sonne zulässt - zum Beispiel, wenn es viel zu heiß und schwül ist, um draußen zu sein.

Drei Dinge zum Anschauen

Nur Morde im Haus" Staffel 2

Ich hätte nie darauf gewettet, dass Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez eine nicht zu verpassende Fernsehserie machen würden, und doch haben sie es geschafft.

"Only Murders in the Building" geht in die zweite Staffel, und Gomez glänzt dieses Mal wirklich.

Ihr wusstet bereits, dass ich auf die Serie über ein Trio von Liebhabern wahrer Verbrechen abfahre. Diesmal werden die drei Nachbarn in einen Mord verwickelt. Kommen Sie wegen des Geheimnisses, und bleiben Sie wegen der Lacher.

Beginnen Sie auf jeden Fall mit der ersten Staffel und all ihren New York City-Immobilienpornos.

Die ersten Episoden der zweiten Staffel von "Only Murders in the Building" sind auf Hulu abrufbar.

Wer ist Ghislaine Maxwell?

Eine neue Starz-Dokumentation zeichnet den Weg der gefallenen britischen Prominenten Ghislaine Maxwell nach, der Frau, die verurteilt wurde, weil sie mehrere Opfer des sexuellen Missbrauchs des verstorbenen Finanziers Jeffrey Epstein betreut hat.

Maxwell kämpft nach wie vor für ihre Freiheit und beteuert ihre Unschuld.

Die dreiteilige Dokumentation wird auf Starz ausgestrahlt.

Stranger Things" Staffel 4, Band 2

Zur letzten Staffel von "Stranger Things" gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer dass die verbleibenden Episoden jetzt auf Netflix abrufbar sind.

Sie ist düster, sie ist intensiv und selbst wenn sie nicht dein Genre ist, kann man die Stärke der Serie nur schwer leugnen.

Die letzten beiden Episoden der vierten Staffel wurden am Freitag veröffentlicht.

Zwei Dinge, die man sich anhören sollte

Der Film ist bereits sehr erfolgreich, warum also nicht auch den Soundtrack lieben?

"Top Gun: Maverick" ist meiner Meinung nach die perfekte Fortsetzung. Das Soundtrack-Album ist eine solide Mischung aus Songs aus dem Originalfilm, wie "Danger Zone" von Kenny Loggins, und neuen Kompositionen wie Lady Gagas "Hold My Hand".

Spaßfakt: Loggins sagte, er habe eine aktualisierte Version seines Hits aufgenommen, die es nie in die "Top Gun"-Fortsetzung geschafft hat.

"Ich habe 'Danger Zone' neu aufgenommen, um eine 5.0-Version zu machen, die das Publikum umhüllt", sagte er gegenüber Entertainment Weekly. "Aber Tom Cruise wollte unbedingt die Originalversion, das ursprüngliche Gefühl heraufbeschwören. Letzten Endes war es also der alte Track, der zurückkam."

Der Soundtrack ist ab sofort erhältlich.

Bleiben wir doch bei der Filmmusik, oder?

Wie ich letzte Woche schon sagte, habe ich Baz Luhrmanns "Elvis" geliebt, geliebt, geliebt, und das Gleiche gilt für den Soundtrack.

Es gibt nicht nur Hits von Elvis Presley, sondern auch Songs von zeitgenössischen Künstlern, darunter Doja Cat, Jazmine Sullivan und Stevie Nicks mit Chris Isaak. Austin Butler, der Star des Films, sang einige der Original-Presley-Songs - und traf sie perfekt.

Das Album ist gerade erschienen.

Eine Sache, über die ich sprechen möchte

Ich finde es irgendwie schade, dass wir im Jahr 2022 immer noch Premieren feiern.

Und doch werden wir feiern, denn das ist es wert.

Der "The Young and the Restless"-Star Mishael Morgan ist die erste schwarze Schauspielerin, die bei den jüngsten Daytime Emmys für die beste Hauptdarstellerin in einem Drama ausgezeichnet wurde.

Morgan, die in der Serie die Rolle der Amanda Sinclair spielt, wies in ihrer Dankesrede darauf hin, dass sie "auf einer winzigen Insel" in der Karibik geboren wurde.

"Wir durchbrechen gläserne Decken links, rechts und in der Mitte, und ich fühle mich so geehrt, ein Gefäß zu sein und diesen Moment zu erleben", sagte sie. "Und das liegt an allen, die heute da draußen sind und der Welt beweisen, dass wir diese Sache namens Gleichheit und Einheit gemeinsam schaffen können und werden."

Lasst es uns unbedingt tun ... gemeinsam.

Etwas zum Schlürfen

Die Stars nutzen ihre Stimmen, um ihre Gefühle über die Aufhebung des Urteils des Obersten Gerichtshofs der USA in der Rechtssache Roe v. Wade auszudrücken.

Viele Künstler - darunter Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers und Kendrick Lamar - sprechen sich für das Recht auf Abtreibung aus.

Wie so oft, wenn Prominente von ihrem Recht als Bürger Gebrauch machen, ihre Meinung zu äußern, sagen diejenigen, die sagen: "Halt die Klappe und sing/schauspieler/spiel".

Aber in diesem Fall vertritt Hollywood die große Mehrheit der Amerikaner, die dagegen ist, dass Roe v. Wade gekippt wird.

Was hat Ihnen an der heutigen Ausgabe des Newsletters gefallen? Was haben wir vermisst? Schauen Sie auf [email protected] vorbei und sagen Sie hallo!

