Gerüchte über Jamie Foxx - Sein berühmter Co-Star verteidigte ihn

Cameron Diaz (51) springt neben ihrem Partner Jamie Foxx (56). Der Grund: Angeblich soll der Schauspieler am Set des syndizierten Films „Back in Action“ schlechte Stimmung verbreitet haben. Spekulationen zufolge will Diaz wegen ihrer Kollegen nie wieder einen Film machen. Cameron Diaz habe Molly Sims (50) nun in ihrem Podcast „Lippenstift on the Rim“ gesagt, dass nichts davon wahr sei, heißt es in US-Medien.

"Profis auf allen Ebenen"

Diaz beschrieb Foxx, mit dem sie zuvor bei zwei anderen Filmen zusammengearbeitet hatte, als „die Cheerleaderin der gesamten Besetzung“ und fügte hinzu, dass „jeder ihn liebte“. Die Schauspielerin erklärte: „Jamie ist der Beste. Ich liebe diesen Kerl so sehr. Er ist ein besonderer Typ, er ist so talentiert und er ist so lustig.“ Sie fügte hinzu: „Wir waren mit ihm am Set. Es hat viel Spaß gemacht und er auch.“ ein Profi auf jeder Ebene.“

Über die Gerüchte, die Tage nach dem medizinischen Notfall von Fox während der Dreharbeiten aufkamen, sagte Cameron Diaz: „Ich hasse wirklich alles, was über unser Set gesagt wird. Da möchte man einfach schreien. Man sagt: ‚Was machst du da?‘ „Wovon redest du?‘“ Die Schauspielerin, die eine jahrzehntelange Pause von „Back in Action“ einlegte, reagierte auf Gerüchte, dass Fox sie aufforderte, „das Filmemachen wieder aufzugeben“. Diaz bezeichnete die Zusammenarbeit als „großartige Kombination“ und erklärte, dass sie nur auf alltägliche Produktionsprobleme gestoßen seien.

"Das macht mich wütend"

Diaz sagte auch, dass es Jamie Foxx gut geht. Laut Diaz, die sich weigerte, auf Gerüchte über die Ereignisse am Set von „Back in Action“ einzugehen, nannte sie ihren Co-Star „sehr stilvoll“. Die Schauspielerin erklärte: „Er sagte: ‚Nein, lass sie.‘ Wir kennen die Wahrheit. Es hat mich allerdings wütend gemacht.“

Foxx wurde im April wegen eines nicht genannten medizinischen Problems ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Tochter Corrine, 29, gab bekannt, dass er „unter medizinischen Komplikationen leide“, sich aber „bereits auf dem Weg der Besserung“ befinde. Der Schauspieler zog sich für einige Monate zurück. Im Dezember feierte er seine Rückkehr in die Öffentlichkeit.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de