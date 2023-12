Feiern mit Fremden - Schöne Feiertage: Wie ein Ex-Single zu Weihnachten einsame Menschen zusammenbringt

Am Heiligabend 2016 stand Christian Fein zitternd in der Stille und rauchend auf dem Balkon seines Hauses in Ludwigshafen. Die einst belebten Straßen waren verlassen, ohne Fußgänger und fast ohne Aufregung. Sogar die Bahn vor dem Spielzeugladen unten fährt nicht mehr. Finn stellte sich vor, wie alle Frauen, Männer und Kinder in den umliegenden Häusern aufgeregt Geschenke auspackten, gemeinsam kochten, tranken und lachten. „Da wurde mir schmerzlich klar, dass ich nicht allein sein wollte“, sagte Fein. Die letzten sieben Jahre hat er mit seiner Frau unter dem Weihnachtsbaum gesessen, doch nun sind sie getrennt. Sie feierte mit ihrer Familie und er war nicht mehr Teil der Familie.

Er holte sein Handy aus der Tasche und schrieb auf Twitter:

„Ich denke, jeder, der an Heiligabend allein ist, sollte heute unter #NoTwitterAlone Gesellschaft finden. Sag es weiter!“

Es breitet sich aus. Jede Minute strömen Kommentare herein.

„Vielen Dank für Ihr Kommen! :-)“

„Wie toll ist dieser Tag? Ich freue mich zu sehen, dass du heute nicht der Einzige bist, der allein ist.“

„Danke an alle da draußen, ich habe mich heute Abend nicht so allein gefühlt. :- :-)“

Christian Fein ist immer noch allein, hat aber plötzlich viel Gesellschaft. Bald wurde sein Hashtag zum Twitter-Thema Nummer eins. Selbst an Silvester und im Januar nutzen die Menschen es, um sich weniger einsam zu fühlen.

„Wir werden jemanden finden, der uns begleitet.“

Dieses Jahr ist vergangen. Finn lernt eine neue Frau kennen, zieht bei ihr ein und ist wieder glücklich. Doch im nächsten Winter fiel ihm wieder ein, wie viele Menschen auf der Suche nach Gesellschaft waren. „Da hatte ich diese völlig naive Idee: Was wäre, wenn ich diese Leute zusammenbringen würde?“

Er öffnete die blaue Twitter-Taube und schrieb: „Also. Wenn Sie bereits wissen, dass Sie Heiligabend alleine verbringen werden und etwas dagegen unternehmen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über diesen Tweet. Wir finden jemanden, der Ihnen Gesellschaft leistet.“ / Biete Kameradschaft.“

Etwa 2.700 Menschen schrieben ihm. Er konnte Hunderte platzieren. Alles, was er brauchte, war eine Excel-Tabelle. „Ich habe einen Hintergrund in der Unternehmensberatung, daher war das für mich das Offensichtlichste.“ In dem Formular sammelte Fein die Konten der Suchenden und die Stadt, in der sie lebten. Dann wurde es angeschlossen.

Nicht nur Nutzer sind auf das Projekt aufmerksam. Fanes Ideen erschienen in The Sunday Word, in Zeitungen und im Fernsehen. Aus dem Hashtag #nichtertwittertallein wurde #Keinerbleibtallein. Mittlerweile gibt es auch eine Website. Im Winter 2018 waren es 18.000, im Jahr 2019 waren es bis zu 65.000. Dann ist da noch Corona. Im Jahr 2020 fand ein virtuelles Weihnachtstreffen statt und im Jahr 2021 trafen sich tausende Menschen unter 3G-Regelung. Im vergangenen Jahr ging es wieder richtig los, als er fast 39.000 Anfragen erhielt.

Tatsächlich arbeitete Fein als Unternehmensberater bei der Deutschen Post. Aber da seine Idee zu einem so großen Projekt geworden ist, das jedes Jahr Mitte November beginnt, geht es ihm nur noch darum, die Einsamkeit der Menschen zu beseitigen. Er verbrachte seinen gesamten Jahresurlaub damit, mithilfe von Excel-Tabellen mit Menschen in Kontakt zu treten. „Die meisten Menschen, die uns kontaktieren, sind zwischen 18 und 50 Jahre alt – Einsamkeit ist keine Frage des Alters“, sagte Fein.

Es kommen völlig unterschiedliche Menschen zusammen

Als René Reichelt, 43, aus Karlsruhe von Feins Vorschlag erfuhr, war er begeistert. „Ich habe sofort entschieden: Okay, Sie sind dabei“, sagte der Informatiker. „Nicht weil ich auch einsam bin, sondern weil ich finde, dass das eine so tolle Idee ist.“

Reichelt war ein Vielkonsument und lud zu Weihnachten schon seit Jahren Fremde in seine Wohnung ein. Es gab einen ausziehbaren Tisch und die fehlenden Stühle bekam er von Nachbarn, von denen einige immer zu Partys kamen. Er bekommt Schweine- oder Entenbraten, dieses Jahr vielleicht Gans und Thüringer Knödel mit viel Soße. Wir kochen zusammen.

Da kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Es war einmal eine Frau, die musste in den Ferien aus dem Haus ihrer Eltern ausziehen und wusste nicht, wohin sie gehen sollte. Ein anderes Mal war es eine Frau mit zwei Kindern, deren Ehemann kürzlich gestorben war. Anda, ebenfalls eine Frau Anfang 20, suchte nach Ausreden, um das Feiern mit ihren Eltern zu vermeiden – genau wie Reichelt selbst, der es jahrelang vermieden hatte, Weihnachten mit seiner Familie in Erfurt zu feiern. Er hatte bis zu 13 Gäste. „Je mehr, desto besser“, ist seine Erfahrung. „In einer kleinen Gruppe redet oft niemand. Aber in einer so großen Gruppe kommt man nicht umhin. Kannst du mir die Knödel reichen? Hier ist die Soße, da ist so viel Energie am Tisch und alle haben angefangen zu reden.“

Viele Initiativen und Vereine helfen einsamen und einsamen Menschen

Einsamkeit ist seit langem ein Tabuthema, das politisch wenig Beachtung findet. Mittlerweile erkennt die Politik jedoch die Dringlichkeit des Problems: Die Regierung hat kürzlich eine Strategie gegen Einsamkeit verabschiedet und mehr als 100 Einzelmaßnahmen eingeführt. Die zunehmende Isolation stellt eine große Gefahr für die Gesundheit dar und geht mit Depressionen und körperlichen Beschwerden wie Diabetes, Herzerkrankungen und Schlaganfall einher.Es verkürzt die Lebenserwartung und ist auch ein Risikofaktor für die Zivilgesellschaft: Chronisch einsame Menschen lehnen die Demokratie als Staatsform eher ab und sind anfälliger für Verschwörungstheorien, also gut in die Gesellschaft integriert.

Besonders anfällig für Einsamkeit sind ältere Menschen, Menschen mit niedrigem Bildungsniveau, geringem Einkommen und Arbeitssuchende. Während der Pandemie ist eine neue Risikogruppe entstanden: Jugendliche und junge Erwachsene, die ihr soziales Umfeld verloren haben. Laut einer aktuellen Studie fühlt sich jeder siebte Jugendliche in Nordrhein-Westfalen sehr einsam. Aber auch Menschen, die Veränderungen erlebt haben, sind betroffen: Trennung vom Partner, Umzug in eine andere Stadt, ein neuer Job. Die Leute haben vielleicht genug Freunde, nur nicht dort, wo sie leben, und nicht zur Zeit des Familientreffens an Weihnachten.

Was #nichterbleibtalein von anderen Angeboten unterscheidet, ist, dass es speziell auf Weihnachten und Silvester zugeschnitten ist. Das soll auch so bleiben. „Das ganze Jahr über hat es nicht geholfen, Leute mit einfachen lokalen Verbindungen zu haben. Wir haben das in Berlin mit viel Medienaufwand getestet. Es hat überhaupt nicht geholfen“, sagte Christian Fein.

Einsamkeit bleibt ein Tabuthema

Während der Vermittlung ging er bewusst nicht auf Sonderwünsche der Suchenden ein. Auch weil er niemanden mit kriminellen oder sexuellen Absichten verführen wollte. „Natürlich schaue ich mir Inklusionsbedürfnisse an, zum Beispiel wenn eine alleinerziehende Mutter sagt, sie möchte keinen männlichen Partner.“ Um dem Bedarf gerecht zu werden, helfen oft kurz vor Weihnachten Freiwillige aus, dieses Jahr waren es vier. „Ich habe auch darüber nachgedacht, künstliche Intelligenz einzusetzen.“ Doch dann dachte Fein an Menschen, die mehr als einen Algorithmus brauchen. Weil die Einsamkeit manchmal so stark ist und das Gesprächsbedürfnis so groß ist, werden diese Menschen zunächst an eine Telefonseelsorge weitergeleitet. Wenn er vermutet, dass jemand in Suizidgefahr ist, wird er auch versuchen, Hilfe aus der Nachbarschaft zu organisieren. Mehrfach schickte er auch Krankenwagen oder die Polizei los.

Selbst wer sich an Weihnachten nur einsam fühlt, hat offenbar Schwierigkeiten, es offen zuzugeben. Das musste Fein immer wieder durchmachen, als er vor den Feiertagen von den Medien gefragt wurde, ob er sie den Nutzern seines Portals vorstellen könne. Fein freut sich, dass zumindest der Karlsruher IT-Experte René Reichelt so offen über das Thema sprechen kann.

Eine andere Frau, die er erwähnte, Stern, machte per E-Mail deutlich, dass es sich möglicherweise um ein Missverständnis handelte: „Das Thema Einsamkeit hat für mich normalerweise keine Priorität, ich möchte einfach nur den Heiligen Abend mit meinen Freunden und meiner Familie verbringen.“ , feiert nicht alleine. „Aus dem Telefonat ging hervor, dass sie auch Angst hatte, dass ihr Arbeitgeber herausfinden würde, dass sie sich zu Weihnachten mit Fremden trifft, sonst würde sie allein gelassen werden. Als ob es eine Schande wäre, ein Angebot wie „Niemand bleib allein“ zu nutzen.

Einsamkeit ist zu einem Topthema in der Politik geworden. Aber die Menschen müssen noch lernen, offen darüber zu sprechen – vielleicht zuerst, indem sie sich das Gefühl eingestehen. Der Einsamkeitsforscher Mike Luhmann sagt, es habe auch eine positive Seite. Dies ist ein „Warnzeichen“. So wie der Durst uns dazu veranlasst, mehr Wasser zu trinken, regt er uns auch dazu an, mehr soziale Kontakte zu suchen. Meistens funktioniert es. Dieses Weihnachten könnte ein Anfang sein.

