Schon 4.000 Schritte pro Tag können das Sterberisiko senken, aber mehr ist besser

"Je mehr Schritte Sie gehen, desto besser sind die Auswirkungen auf Ihre Gesundheit, und jeder Anstieg der Schritte um 500-1000 Schritte/Tag kann mit einer signifikanten Verringerung der Sterblichkeit verbunden sein", sagte der Erstautor Dr. Maciej Banach, stellvertretender Chefredakteur der European Society of Cardiology, in einer E-Mail.

Alles, was unter 5.000 Schritten pro Tag liegt, wird laut der Studie als "sitzende Lebensweise" betrachtet.

"Wir haben gezeigt, dass jede Erhöhung der Schrittzahl um 1000 Schritte/Tag mit einer 15-prozentigen Verringerung des Risikos verbunden ist, an einer beliebigen Ursache zu sterben, und dass jede Erhöhung um 500 Schritte/Tag mit einer 7-prozentigen Verringerung des Risikos verbunden ist, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben", fügte Banach hinzu, der auch als außerordentlicher Professor für Kardiologie an der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, Maryland, tätig ist.

Die Tatsache, dass weniger Schritte nötig sind, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken, ist nicht überraschend, so Dr. David Katz, Spezialist für Präventivmedizin und Lebensstil, der nicht an der Studie beteiligt war.

"Bewegung wirkt sich direkt auf das Herz-Kreislauf-System aus, während der Nutzen für andere Systeme oder Erkrankungen etwas weniger direkt ist", so Katz, Präsident und Gründer der gemeinnützigen True Health Initiative, einer globalen Koalition von Experten, die sich für eine evidenzbasierte Lebensstilmedizin einsetzen.

Die Methoden der Studie seien "robust und auf dem neuesten Stand der Technik" und unterstützten das, was Ärzte ihren Patienten oft sagten, so Katz. "Erstens ist jede Art von Bewegung besser als gar keine - mit erheblichen kardiovaskulären und allgemeinen gesundheitlichen Vorteilen bei recht bescheidenen Werten", fügte er hinzu. "Und für den Bereich der Aktivität, der die Allgemeinheit betrifft, gilt: je mehr, desto besser!"

Umfangreiche Analyse vorhandener Studien

In der Studie, die am Dienstag im European Journal of Preventive Cardiology veröffentlicht wurde, wurden die Daten von fast 227 000 Menschen aus 17 Studien in Australien, Japan, Norwegen, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten analysiert. "Nach unserem besten Wissen ist dies die bisher größte Analyse", sagte Banach. Mit der Analyse konnte auch zum ersten Mal" untersucht werden, ob die Aufnahme von bis zu 20.000 Schritten pro Tag mit gesundheitlichen Vorteilen verbunden ist, fügte er hinzu.

Alle Studien waren Beobachtungsstudien und konnten daher nur einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Schritte pro Tag und der Gesundheit aufzeigen, nicht aber eine direkte Ursache und Wirkung.

Während etwa 4.000 Schritte pro Tag mit einer "signifikanten" Verringerung des Risikos eines frühen Todes in Verbindung gebracht wurden, traten die größten Auswirkungen auf das Risiko auf, wenn die Menschen mehr als 7.000 Schritte pro Tag gingen, wobei der größte Nutzen bei etwa 20.000 Schritten auftrat, so die Studie.

"Ich sollte jedoch betonen, dass nur begrenzte Daten über die Anzahl der Schritte bis zu 20.000 pro Tag zur Verfügung standen, so dass diese Ergebnisse in größeren Gruppen von Menschen bestätigt werden müssen", sagte die leitende Studienautorin Dr. Ibadete Bytyçi, eine präventive Kardiologin am Universitätsklinikum des Kosovo in Pristina, Kosovo, in einer Erklärung.

Laut der Studie waren die gesundheitlichen Vorteile für Männer und Frauen in allen Ländern gleich. Zwar profitierten sowohl ältere Teilnehmer - definiert als über 60-Jährige - als auch jüngere Menschen, doch war die Verringerung des Todesrisikos (bei älteren Menschen) geringer als bei Menschen unter 60 Jahren", so Banach.

Früh anfangen und dranbleiben

Erwachsene ab 60 Jahren, die täglich zwischen 6.000 und 10.000 Schritte gingen, hatten ein um 42 % geringeres Risiko, vorzeitig zu sterben, während Menschen unter 60 Jahren, die täglich zwischen 7.000 und 13.000 Schritte gingen, ein um 49 % geringeres Risiko hatten, sagte er.

Der Unterschied erklärt sich wahrscheinlich durch die Formel "je früher, desto besser", so Banach. Ein frühzeitiger Beginn einer Gesundheitsmaßnahme, sei es regelmäßige körperliche Betätigung auf dem empfohlenen Niveau, eine gesunde Ernährung oder andere positive Veränderungen des Lebensstils, habe den größten Einfluss auf Cholesterin, Blutdruck, Nüchternblutzucker und andere Krankheitsauslöser, fügte er hinzu.

"Wenn Sie sich regelmäßig und konsequent körperlich betätigen - wir nennen das adhärente körperliche Betätigung - können Sie immer mit einem erheblichen gesundheitlichen Nutzen rechnen und länger leben", so Banach.

Was ist, wenn Sie die Anzahl der Schritte, die in der Studie als besonders vorteilhaft eingestuft wurden, nicht schaffen? Machen Sie sich keinen Stress, sagt Dr. Andrew Freeman, Direktor für kardiovaskuläre Prävention und Wellness bei National Jewish Health in Denver, Colorado.

"Ich denke, die Studie zeigt einfach, dass Bewegung gut ist, dass es gut ist, sich nicht zu bewegen, und dass es umso besser ist, je mehr man sich bewegen kann", so Freeman, der nicht an der Studie beteiligt war.

"Es ist unwahrscheinlich, dass es eine magische Schwelle im Körper gibt, bei der ein kleiner Timer auftaucht und sagt: 'Das ist gut. Du kannst loslegen", wenn du 5.000, 10.000 oder 20.000 Schritte an einem Tag schaffst", sagte er.

"Was ich Leuten sage, die gerade erst anfangen und nicht so viele Schritte machen können, ist: 'Verliert nicht die Hoffnung. Jedes bisschen Bewegung zählt. Machen Sie so lange weiter, bis Sie mindestens 30 Minuten pro Tag außer Atem sind."

Quelle: edition.cnn.com