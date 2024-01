Arten der Variola-Hauptpocken

Schnelle Fakten über Pocken

Gewöhnlich - am häufigsten, 85 % der FälleModifiziert - mild und tritt bei Geimpften aufFlach - tritt häufiger bei Kindern auf und verläuft in der Regel tödlichHämorrhagisch - tritt häufiger bei Erwachsenen auf; verläuft schwer und in der Regel tödlich

Fakten

Pocken werden durch ausgedehnten persönlichen Kontakt oder durch direkten Kontakt mit infizierten Körperflüssigkeiten oder kontaminierten Gegenständenübertragen.

Insekten und Tiere können die Pocken nicht übertragen.

Die Inkubationszeit beträgt durchschnittlich 10 bis 14 Tage (kann aber auch sieben bis 19 Tage betragen) nach der Ansteckung. In dieser Zeit sind die Betroffenen nicht ansteckend.

Zu den ersten Symptomen gehören hohes Fieber, Müdigkeit sowie Kopf- und Rückenschmerzen. Nach zwei bis drei Tagen tritt ein charakteristischer Ausschlag auf, der sich im Gesicht, an den Armen und Beinen zeigt. Der Ausschlag beginnt mit flachen, roten Läsionen, die sich in gleichem Maße weiterentwickeln. Die Läsionen werden mit Eiter gefüllt und beginnen Anfang der zweiten Woche zu verkrusten. Es bildet sich ein Schorf, der sich ablöst und nach etwa drei bis vier Wochen abfällt.

Die Mehrheit der Pockenpatienten erholt sich, aber in bis zu 30 % der Fälle tritt der Tod ein.

1950- Weltweit werden jedes Jahr 15 Millionen Pockenfälle gemeldet.

1977 - Der letzte natürlich auftretende Pockenfall der Welt tritt in Somalia auf.

1979- Die Pocken erfüllen die Kriterien für die Ausrottung, da es seit zwei Jahren keine natürlichen Fälle mehr gibt.

1980 - Die Weltgesundheitsorganisation verkündet die offizielle Ausrottung der Pocken.

2008 - Laut einer im American Journal of Medicine veröffentlichten Studie stellen Forscher fest, dass eine einzige Impfung einen lebenslangen Schutz bietet, selbst wenn diese Impfung bereits 88 Jahre zurückliegt.

2014 - Sechs Fläschchen mit dem Pockenvirus werden in einem ungenutzten Lagerraum auf dem Gelände der Food and Drug Administration in Bethesda, Maryland, gefunden. Spätere Tests zeigen, dass mindestens zwei der Fläschchen aus dem Jahr 1954 das lebende Virus enthalten. Es gibt nur zwei zugelassene Lagerstätten für Variola, das Virus, das die Pocken verursacht, nämlich die Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta und das russische Staatliche Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie in Koltsovo.

2016 - Die älteste bekannte Probe des Pocken verursachenden Variola-Virus wurde in der DNA einer Kindermumie aus dem 17. Jahrhundert gefunden, die sich in einer Krypta unter einer litauischen Kirche befand, so eine Studie in der Zeitschrift Current Biology. Diese Entdeckung verkürzt die Zeitspanne, in der die Pocken die Menschen befallen haben könnten.

2018 - DieUS-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA gibt die Zulassung des ersten Medikaments zur Behandlung von Pocken bekannt. Die Zulassung von TPOXX, einem niedermolekularen antiviralen Mittel von SIGA Technologies Inc. wurde aufgrund von Bedenken hinsichtlich Bioterrorismus und der Bewaffnung von Viren beschleunigt.

Pockenimpfstoff

Bei Menschen, die den Pocken ausgesetzt waren, kann der Impfstoff den Schweregrad der Krankheit verringern oder sie verhindern, wenn er innerhalb von drei bis vier Tagen nach der Exposition verabreicht wird.

Die Exposition gegenüber dem im Impfstoff enthaltenen Vaccinia-Erreger kann in seltenen Fällen zu schweren Komplikationen führen. Am meisten gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem und Menschen mit bestimmten Hautkrankheiten, die empfindlicher auf das Virus im Impfstoff reagieren können.

Die meisten Amerikaner unter 40 Jahren sind nicht geimpft worden. Der letzte Pockenfall in den Vereinigten Staaten ereignete sich 1949, und die Routineimpfung wurde 1972 eingestellt. Einige Angehörige des medizinischen und militärischen Personals werden noch geimpft.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com