Sam Smith und Kim Petras sind die ersten nicht-binären und transsexuellen Künstler, die Platz 1 der Billboard-Charts erreichen

Billboard bestätigte die Leistung des Duos auf Twitter und schrieb: "@samsmith und @kimpetras sind die ersten öffentlich nicht-binären bzw. Transgender-Künstler, die dank 'Unholy' einen Nr. 1-Song in den #Hot100 haben."

Der mutige Song über eine unerlaubte Affäre stieg nach seiner Veröffentlichung im letzten Monat an die Spitze der Charts. Das dazugehörige Musikvideo wurde bereits mehr als 29 Millionen Mal auf YouTube angesehen.

Während Smith bereits acht britische Nummer-eins-Hits hatte, darunter den mit einem Grammy ausgezeichneten Song "Stay with Me", ist dies der erste Hit der britischen Sängerin in den Billboard Hot 100.

Petras, eine Transgender-Frau, teilte die Nachricht auf ihrer Instagram-Seite mit und teilte ihren 775.000 Followern mit, dass sie "so dankbar" für den Erfolg des Songs sei.

"Sam, ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du mich jahrelang an diesem Punkt begleitet hast", schrieb der deutsche Popstar. "Ich fühle mich so geehrt, Teil deiner ersten Nummer eins in den USA zu sein, von der du zu diesem Zeitpunkt 500 haben solltest. Ich liebe dich für immer Engel Sam."

Smith teilte seinen Fans auf Instagram mit, dass sie "sprachlos, überwältigt, nervös und extrem glücklich" seien, nachdem sie ihre erste US-Nummer 1 bekommen haben.

Der 30-jährige Musiker fügte hinzu: "Ich fühle mich so geehrt, mit so unglaublich talentierten Musikern und Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Und Kim... was für eine Magie du bist. Du bist ein Schatz und eine Inspiration für so viele. Danke, dass du mit mir springst."

"Unholy" ist die zweite Single aus Smiths viertem Studioalbum "Gloria", das im Januar erscheinen soll.

Smiths letztes Album war "Love Goes" von 2020, das Hits wie "Dancing with a Stranger" und "Diamonds" hervorbrachte.

Petras, 30, veröffentlichte 2017 ihre Debütsingle "I Don't Want It at All" und ihr jüngstes Projekt war die EP "Slut Pop", die sie im Februar vorstellte.

2019 sagte sie dem britischen Magazin Metro, dass sie zwar eine Transgender-Aktivistin sei, aber ihr Talent und nicht ihr Geschlecht zum Gesprächsthema machen wolle.

"Ich möchte ernst genommen werden", sagte sie und fügte hinzu, dass sie "wie jeder andere Künstler nach der Qualität meiner Musik und nicht nach meinem Geschlecht beurteilt werden möchte."

Quelle: edition.cnn.com