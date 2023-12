Testfahrzeug - Russische Universität zeigt das vielleicht hässlichste Auto der Welt – aber es steht nicht zum Verkauf

Allen Beteiligten dürfte klar sein: Sobald man dieses Auto im Internet postet, geht es viral. Wer dachte, der erste Fiat Multipla sei das hässlichste Auto der Welt, wird mit diesem roten Monster eines Besseren belehrt. Internationale Medien, darunter Yahoo News, berichteten, dass die Moskauer Polytechnische Universität den Prototyp vorgeführt hat und hofft, ihn gemeinsam mit dem Kaliningrader Automobilhersteller Avtotor zu bauen.

Darin heißt es: „Berichten zufolge wurde die Entwicklung von der Avtotor-Fabrik in Kaliningrad in Auftrag gegeben, die für die Produktion von Autos von BMW, Ford, Kia und Hyundai bekannt ist, bis westliche Sanktionen einen Umzug in das neue Unternehmen erforderten. „Die Fabrik muss nun.“ Begnügen Sie sich mit diesem „Monster“. "

Elektrofahrzeuge sind nur eine Testplattform

Aber auch wenn es Spaß macht, sich vorzustellen, dass dieses rote Ding irgendwann massenhaft durch den Kreml strömen wird, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Obwohl das Auto existierte, war es keineswegs für die Serienproduktion vorgesehen.

Der Speedster ist lediglich ein Prüfstand für neue Technologien, die in den echten russischen Elektroautos eingesetzt werden, die Avtotor in Zukunft entwickeln wird. Denn in diesem Auto, das den Namen Amber tragen darf, sollen Komponenten wie Motoren, Wechselrichter, Steuerplatinen und Batterien aus eigener Produktion stammen, um unabhängiger von internationalen Handelspartnern zu sein.

Mit diesem viralen Auto können Neuentwicklungen schnell und einfach getestet werden. Das Design ist eindeutig recht funktional und berücksichtigt kaum die Netzhaut des Betrachters. Auch Kennzeichen weisen auf den Verwendungszweck hin. Da steht nur „testen“.

Die Universität verspürte jedoch offenbar das Bedürfnis, den Sinn und Zweck ihres roten Autos klarzustellen – denn nicht wenige verstanden das Auto als ein fertiges Produkt, das von Herstellern wie Tesla, Kia und Volkswagen für Autokonzerne genutzt werden könnte in Wettbewerb stehen.

Universität veröffentlicht Erklärung

Die Forscher gaben eine Erklärung auf Telegram ab. Darin hieß es: „Das rote Fahrzeug hat nichts mit dem Aussehen von Avtotors eigenem Elektroauto zu tun, das sich derzeit in der Entwicklung befindet.“ Das verbreitete Foto zeigt einen von Experten des Moskauer Polytechnischen Instituts entwickelten universellen Hilfsrahmen, auf dem alle Systeme montiert sind Es ist möglich, jede beliebige Einheit zu installieren und das zu einem einzigen System zusammengebaute System in Bewegung zu testen. Mit diesem Träger können Systeme für künftige Radfahrzeuge unter realen Einsatzbedingungen getestet werden. "

Quelle: www.stern.de