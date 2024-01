Ringo Starr verschiebt Konzerte aufgrund von Covid-19

Einem Vertreter zufolge geht es Starr bereits besser und er will seine Tournee am 11. Oktober in Seattle fortsetzen.

"Ringo hofft, die Tournee so bald wie möglich wieder aufnehmen zu können und erholt sich zu Hause. Wie immer senden er und die All Starrs Frieden und Liebe an ihre Fans und hoffen, sie bald wieder auf Tournee zu sehen", heißt es in einer Erklärung.

Am Wochenende wurde bekannt, dass Starr und seine All Starr Band gezwungen waren, ihre Auftritte im Four Winds Casino in New Buffalo, Michigan, und im Mystic Lake Casino in Prior Lake, MN, aufgrund von Krankheit abzusagen.

Der ehemalige Beatle sollte am Samstagabend in Michigan auftreten, aber der Veranstaltungsort gab nur wenige Stunden vor seinem Auftritt bekannt, dass die Show abgesagt wurde.

"Ringo und seine All Starr Band (mit Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Hamish Stuart, Warren Ham und Gregg Bissonette) sind sehr enttäuscht, dass sie nicht in der Lage sein werden, ihre Show im Four Winds Casino in New Buffalo, MI, zu spielen", schrieb das Casino in einer Erklärung auf Facebook.

Die Erklärung fügte hinzu, dass Starr "gehofft hat, dass er weitermachen kann, daher die späte Entscheidung, aber es hat seine Stimme beeinträchtigt, so dass die heutige Show, die in ein paar Stunden beginnen sollte, abgesagt ist".

Ursprünglich hieß es, Starr habe kein Covid.

Den Konzertbesuchern wurde geraten, ihre Karten aufzubewahren, um auf einen neuen Termin zu warten, oder beim Kauf eine Rückerstattung zu beantragen.

Starr und seine Band befinden sich derzeit auf einer Nordamerika-Tournee mit mehreren Stopps, zuletzt traten sie am Freitag auf.

Zu den anderen betroffenen Tourdaten gehören Auftritte in Städten in Kanada.

