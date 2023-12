Rachel Bilson antwortet auf Whoopi Goldbergs Kritik an ihr bei 'The View'

Der "O.C."-Star bekam Wind von Goldbergs Kommentaren in der Donnerstagsfolge von "The View", in der die Produzenten einen Teil von Bilsons "Broad Ideas"-Podcast abspielten, in dem sie kommentierte, dass sie den Mangel an sexueller Erfahrung eines potenziellen Freundes "ein bisschen seltsam" fände, wenn er in den Vierzigern wäre.

"Ich verstehe das nicht. Ich finde, wenn er mit dir glücklich ist und du eine gute Zeit hast, warum meckerst du dann?" Goldberg fragte in der Talkshow: "Was geht dich das an? It's not your business."

Bilson antwortete in einem Gespräch mit Entertainment Weekly: "Ich möchte sagen, dass ich schon sehr lange ein Fan von Whoopi bin, als ich also die Schlagzeile sah, dass sie etwas kritisiert hat, was ich gesagt habe, war ich natürlich besorgt."

Sie fuhr fort: "Wir machen es zu einem sehr sicheren, offenen Ort, um alles zu diskutieren, und wir haben nur geredet. Ich habe die Macht, unseren Podcast zu editieren, und ich habe mich entschieden, das Gespräch als Ganzes drin zu lassen, weil man im Leben oft etwas sagt und vielleicht eine Minute Zeit hat, darüber nachzudenken."

Später sagte Bilson in demselben Podcast, dass es nicht fair sei, das Sexualleben einer Person zu beurteilen.

"Der Punkt, den ich vermitteln will, ist, dass es keine Rolle spielt, und vielleicht hätte ich es in der Vergangenheit [wertend] betrachtet, aber das würde ich nicht mehr tun", sagte sie. "Ich habe deutlich gemacht, dass ich nicht verurteilend klingen will, es war wichtig, dass dieser Punkt rüberkommt, nicht das, was ich anfangs gesagt habe."

Sie schloss: "Es war eine flapsige Bemerkung, die ich nur im Gespräch mit Freunden gemacht habe, und dann habe ich sie zurückgenommen, denn selbst wenn ich jetzt darüber spreche, denke ich, dass ich das eigentlich nicht glaube. Deshalb denke ich, dass es wichtig ist, dazu zu stehen und es klarzustellen.

Quelle: edition.cnn.com