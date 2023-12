Hinrunden-Bilanz - Positives und Negatives: Diese Teams überraschen in der Bundesliga

Die Hinrunde der Bundesliga-Saison 2023/24 neigt sich dem Ende zu und es wird einige Überraschungen geben, egal ob an der Tabellenspitze, im Mittelfeld oder in der Abstiegszone.

Denn viele Vereine konnten ihre Erwartungen nicht erfüllen: Bayern München zum Beispiel, aber vor allem Borussia Dortmund und Union Berlin. Für eine positive Überraschung sorgten jedoch Bayer 04 Leverkusen, Stuttgart und der 1.FC Heidenheim. In dieser Hinsicht ist die aktuelle Bundesliga angespannter als in den Vorjahren. Werden die Vereine ihre Ergebnisse in der zweiten Saisonhälfte bestätigen? Das werden wir erst Ende Mai 2024 wissen. Es bleibt also weiterhin spannend für die Bundesliga-Saison 2023/24. Es könnte sogar zu einem weiteren Titelgewinn für einen anderen Verein als Bayern München führen. Die meisten Fans werden sich wahrscheinlich freuen.

Quelle: www.stern.de