Kriminalität - Polizei: Teilweise Kontrollzone in der Pinneberger Innenstadt

Aufgrund der extrem hohen Kriminalitätsrate im Zentrum von Pinneberg richtete die Polizei dort eine sogenannte Kontrollzone ein. Ladendiebstähle, Taschendiebstähle, Fahrraddiebstähle sowie brutale und gewalttätige Kriminalität haben in den letzten Wochen zugenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dies ziele darauf ab, die Zahl der Straftaten zu verringern, die Täterstruktur zu ermitteln und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erhöhen, heißt es in dem Bericht weiter.

Die Polizei sagte, dass die Rettungsdienste in kontrollierten Bereichen über weitere Eingriffsbefugnisse verfügen, wie z. B. Identitätskontrollen, Personendurchsuchungen und Durchsuchungen von Gegenständen, die sie mit sich führen.

Von der Anordnung betroffen sind den Angaben zufolge unter anderem: Friedrich-Ebert-Straße, Ebertpassage, Dingstätte, Bismarckstraße, Am Rathaus, Damm, Bahnhofstraße, Hofweg, Lindenstraße, Am Drosteipark, Drostei, Drosteiplatz, Moltkestraße, Rockvillestraße, Bahnhof, Drosteiweg , Schauenburgerstraße, Rübekamp, ​​Elmshorner Straße 1-21 und Fahltskamp zwischen Dingstätte und Bahnhofstraße.

Pressemitteilung der Polizei

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de