Poison-Sänger Bret Michaels informiert über seinen Krankenhausaufenthalt

Michaels war diese Woche mit der Glam-Metal-Band auf Tournee in Tennessee, als er kurz vor einem Auftritt am Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

"An die unglaublichen Fans in Nashville, danke für all eure guten Wünsche! Ich war wirklich heiß darauf, in Music City auf der Bühne zu stehen und aufzutreten, aber aufgrund einer unvorhergesehenen medizinischen Komplikation und eines anschließenden Krankenhausaufenthalts war dies nicht möglich", schrieb Michaels am späten Donnerstag auf Instagram.

Der 59-jährige Sänger teilte nicht mit, weswegen er derzeit behandelt wird, aber er hatte schon früher mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Michaels leidet seit seiner Kindheit an Typ-1-Diabetes und erlitt 2010 eine Hirnblutung.

Auf seiner Website teilte Michaels am Freitag ein weiteres Update mit.

"Es gibt nicht genug Worte des Dankes und der Dankbarkeit für die guten Wünsche von Familie, Freunden und Fans", schrieb er. "Ich kann dem unglaublichen und entschlossenen medizinischen Personal von Nashville nicht genug danken, das mir geholfen hat, wie man an mehreren Infusionsstellen sehen kann, um Tests durchzuführen und Flüssigkeiten zu verabreichen. Ich bin entschlossen, zu versuchen, Jacksonville zu rocken und bald für eine Nashville-Show zurückzukehren."

Zu den Hits von Poison in den 1980er und 90er Jahren gehörten "Talk Dirty to Me" und "Every Rose Has Its Thorn".

Die Band wird am Samstag in Jacksonville, Florida, und am Sonntag in Mississippi ein Konzert geben.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com