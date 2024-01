Peloton und TikTok bündeln ihre Kräfte zur Erstellung von Fitness-Inhalten

Im Rahmen der Partnerschaft wird TikTok einen #TikTokFitness-Hub mit einem eigenen Peloton-Bereich mit speziell für die Plattform erstellten Inhalten einführen, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Die Nutzer werden eine Reihe von Peloton-Inhalten sehen können, darunter Live-Kurse, kürzere Fitness-Clips, Kooperationen mit Prominenten und Videos von Trainern.

"Wir haben gemeinsam erkannt, dass sich die Art und Weise, wie Menschen sich mit Fitness beschäftigen, ständig verändert", sagte Oli Snoddy, Vizepräsident für Verbrauchermarketing bei Peloton, in der Mitteilung. Er sagte, dass TikTok seine Inhalte "auf neue Zielgruppen und auf völlig neue Weise" ausweiten möchte.

Der Peloton-Hub auf TikTok markiert das erste Mal, dass das Fitnessunternehmen soziale Inhalte produziert, die außerhalb seiner eigenen Kanäle genutzt werden sollen, und bringt damit zwei Lieblinge der Pandemie-Ära zusammen, die ein explosives Wachstum erlebten, als die Welt zu Hause blieb. Der Aktienkurs von Peloton erreichte 2020 einen Höchststand von mehr als 160 US-Dollar pro Aktie, fiel aber seitdem dramatisch auf zeitweise weniger als 5 US-Dollar. Nach der Nachricht vom Donnerstag, dass Peloton eine Partnerschaft mit der Social-Media-App eingeht, die weltweit 1 Milliarde aktive Nutzer hat, stiegen die Aktien des Unternehmens um etwa 9 %.

"Zwischen Peloton und TikTok gab es schon immer eine gewisse Verbindung", sagte Jennifer Grygiel, Professorin und Expertin für soziale Medien an der Syracuse University. "Man sitzt zu Hause fest, und was eignet sich da besser als ein stationäres Fahrrad oder eine neue Social-Media-Plattform, die einen dazu bringt, partizipative Tanzschritte zu machen?"

Die Zusammenarbeit erfolgt nur wenige Monate nach einer umfassenden Umgestaltung der Marke Peloton, mit der Peloton nicht mehr nur hochwertige Fitnessgeräte für den Heimgebrauch wie Spinning-Bikes, Laufbänder und Rudergeräte herstellt, sondern auch Abonnements für Fitnesskurse anbietet, die man während der Nutzung dieser Geräte besuchen kann.

Das Unternehmen hatte mit finanziellen Schwierigkeiten und einer Reihe von Pannen in der Öffentlichkeitsarbeit zu kämpfen. Ein Werbespot aus dem Jahr 2019 sorgte für Kritik, weil er scheinbar ein negatives Körperbild und Privilegien propagierte. In einigen populären Fernsehsendungen wurden wohlhabende Menschen auf Peloton-Rädern gezeigt, die gesundheitliche Probleme hatten. Ein durch Peloton verursachter Herzinfarkt tötete Carries geliebten Big in der Neuauflage von "Sex and the City" mit dem Titel "And Just Like That...". Ein weiterer Herzinfarkt hat Mike "Wags" Wagner in "Billions" fast umgebracht.

Im Januar 2023 stimmte das Unternehmen zu, 19 Millionen Dollar zu zahlen, nachdem die Consumer Product Safety Commission nach einem Rückruf von 125.000 unsicheren Peloton-Laufbändern "eine der größten zivilrechtlichen Strafen in ihrer Geschichte" verhängt hatte, wie die Behörde mitteilte.

Das Unternehmen kündigte im Mai ein "neues Kapitel" an, das eine integrativere Markenidentität mit einer breiteren Palette von Fitnessoptionen, mehr kostenlosen Kursen, gestaffelten Mitgliedschaften und einer Abkehr vom Radfahren vorsieht.

Peloton war mit seinen eleganten Fahrrädern für zu Hause und den dazugehörigen Live-Kursen, die an einen trendigen Radfahrkurs vor Ort erinnerten, ein pandemischer Superstar, der im Jahr 2020 einen Höhenflug erlebte. Aber das Unternehmen hatte Schwierigkeiten, sich in der Welt der wiedereröffneten Fitnessstudios und persönlichen Kurse zurechtzufinden, die nach den Covids entstanden. Die Kunden begannen, die hohen Kosten abzulehnen (3.000 $ für ein Fahrrad plus 49 $ Monatsbeitrag), und die Aktie verlor 2021 76 % ihres Wertes. In den folgenden Jahren kämpfte Peloton um sein Überleben, verzeichnete einen Rückgang der Mitgliederzahlen und der Einnahmen, führte Entlassungsrunden durch, schloss Filialen und erhöhte die Preise für Geräte.

Im letzten Quartal hat das Fitnessunternehmen 65.000 App-Abonnenten verloren. Für den vorangegangenen Dreimonatszeitraum meldete es einen Nettoverlust von fast 160 Millionen Dollar.

"Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Umsätze nicht mehr schrumpfen, sondern wieder wachsen", schrieb Peloton-CEO Barry McCarthy im vergangenen Sommer in einer Mitteilung an die Mitarbeiter, als er Entlassungen ankündigte. "Cash ist Sauerstoff. Oxygen is life."

McCarthy, der zuvor Finanzchef bei Netflix war, kam im Februar 2022 zu Peloton, um das angeschlagene Unternehmen zu retten. Zu seinen Bemühungen gehörten die Umbenennung, ein Fahrradverleih und Partnerschaften mit Einrichtungen wie der NBA und der WNBA, Lululemon, der University of Michigan und dem Liverpool Football Club.

Quelle: edition.cnn.com