Paul Walkers Tochter Meadow Walker gibt die Trennung von ihrem Mann bekannt

Walker gab ihre Trennung in einem Statement auf Instagram bekannt.

"Nach drei wundervollen Ehejahren haben wir uns darauf geeinigt, uns einvernehmlich zu trennen", heißt es in dem Statement. "Dies ist wirklich eine gemeinsame Entscheidung und wir hoffen aufrichtig, dass jeder unsere Wünsche nach Privatsphäre respektieren kann."

Die Nachricht schloss mit den Worten: "Wir lieben und respektieren uns gegenseitig und werden uns auch weiterhin gegenseitig unterstützen."

Walker und Thornton-Allan heirateten 2021 in der Dominikanischen Republik in einer Zeremonie im Beisein von Vin Diesel und Jordana Brewster. Diesel führte sie vor den Traualtar. Walker ist die Tochter des verstorbenen Schauspielers Paul Walker, der an der Seite von Brewster und Diesel die Hauptrolle in der "Fast & Furious"-Franchise spielte. Paul Walker starb am 30. November 2013 bei einem Autounfall.

An seinem 50. Geburtstag in diesem Jahr schrieb Walker in den sozialen Medien über ihren Vater: "Alles Gute zum Geburtstag für meinen Schutzengel. Danke für deine Liebe, deine Führung, deine Freundschaft, deinen Sonnenschein und dafür, dass du mich dazu gebracht hast, all die Schönheit der Welt zu sehen."

"Du bist die freundlichste, bescheidenste, großzügigste und fürsorglichste Seele, die ich kenne", fügte sie hinzu. "Du hast mich schon in jungen Jahren gelehrt, jeden mit Respekt zu behandeln, Gutes zu tun und auf unseren Planeten aufzupassen. Ich liebe dich und vermisse dich jeden Tag."

