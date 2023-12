Patrick Haggerty, bahnbrechender schwuler Country-Star, stirbt im Alter von 78 Jahren

Er konnte der industriefreundliche Country-Star sein und sich nicht outen, oder er konnte die Musik nutzen, um ein Statement darüber abzugeben, wie es war, ein schwuler Mann in einer zutiefst diskriminierenden Welt zu sein.

Er entschied sich für Letzteres, und "Lavender Country" von 1973 , Haggertys erstes Album, das er unter demselben Namen aufnahm, gilt heute weithin als das erste Country-Album, das ein offen schwuler Musiker aufgenommen hat.

Haggerty, ein unerschütterlicher Aktivist für LGBTQ und sozialistische Anliegen und verheirateter Vater von zwei Kindern, war jahrelang eine Persona non grata im Musikgeschäft. "Lavender Country" war ein trotzig-schwules Album mit Songs wie Cryin' These C**ksuckin' Tears", und das in einer Zeit, in der sich nur wenige Musiker, egal welchen Genres, trauten, sich als schwul zu outen.

Daher war es vor allem für Haggerty überraschend, als er 2014 die Chance bekam, dieses historische Album neu zu veröffentlichen und ein weiteres aufzunehmen, mit anderen LGBTQ-Country-Musikern aufzutreten und seine Geschichte mit Millionen zu teilen. Schließlich wurde er ein Country-Musik-Star.

"Genau das, was mich damals untergehen ließ, hat mich in diese Position katapultiert", sagte er Anfang des Jahres gegenüber CNN .

Haggerty, der bahnbrechende siebzigjährige Country-Sänger, starb am Montag, einige Wochen nachdem er einen Schlaganfall erlitten hatte, sagte Brendan Greaves, ein enger Freund und Geschäftsführer einer Plattenfirma. Haggerty wurde 78 Jahre alt.

Von der Unbekanntheit zur Berühmtheit

Haggerty hat nie versucht, sein Schwulsein zu verbergen oder abzuschwächen. In den 60er Jahren wurde er aus dem Friedenskorps geworfen, weil er schwul war, erzählte er CNN Anfang dieses Jahres. In der LGBTQ-Community von Seattle fand er eine Familie, deren Mitglieder ihm dabei halfen, den selbsternannten "Bühnenfanatiker" zu überzeugen, ein Album aufzunehmen. 2014 sagte er gegenüber Pitchfork, dass seine schwulen Freunde in Seattle "die waren, für die wir es gemacht haben, und denen wir es vorgespielt haben".

Haggerty schrieb "Lavender Country" als ein Statement an die Musikindustrie - er würde sich weigern, sich den heteronormativen Standards der Zeit zu beugen, und er würde ganz sicher nicht versuchen, sein Schwulsein zu verbergen. "Lavender Country" war eine Protestplatte. Er ging davon aus, dass es seine letzte sein würde.

"Als wir 'Lavender Country' machten, waren wir nicht dumm", sagte er gegenüber CNN. "Kein Genre würde etwas von dem, was ich zu sagen hatte, zur Kenntnis nehmen."

In den Jahrzehnten zwischen seinem ersten und zweiten Album widmete Haggerty sein Leben dem Aktivismus. Als überzeugter Sozialist - er bezeichnete sich selbst oft als "schreiendes marxistisches Miststück" - setzte er sich für die Aufklärung über HIV/AIDS, LGBTQ-Belange und die Bürgerrechte der schwarzen Amerikaner ein. Er bekam zwei Kinder mit seinem Mann und zog sich in eine Stadt am Puget Sound zurück, seine musikalischen Träume waren längst geplatzt.

"Ich habe mein Leben mit allen möglichen interessanten und ansprechenden Dingen ausgefüllt, die für mich von Bedeutung waren und nichts mit Musik zu tun hatten", sagte er im März gegenüber CNN.

Doch 2013 kaufte ein Plattensammler Haggertys Platte bei eBay und teilte sie Greaves mit, der Haggerty "kalt" anrief und über eine Wiederveröffentlichung des Albums auf seinem Label Paradise of Bachelors sprach. Haggerty war misstrauisch, erinnerte sich Greaves - wie er CNN Anfang des Jahres erzählte, trat Haggerty zu dieser Zeit meist kostenlos vor Pflegeheimen auf.

Das Telefonat mit Greaves war der erste Schritt, um Haggerty und Lavender Country neuen Zuhörern vorzustellen, von denen viele auf einen schwulen Country-Star gewartet hatten. Paradise of Bachelors veröffentlichte daraufhin das gleichnamige erste Album von Lavender Country neu, das einst nur im Versandhandel auf der Rückseite einer alternativen Zeitung in Seattle erhältlich war.

Innerhalb weniger Monate wurde Haggerty in eine Branche gedrängt, von der er lange glaubte, sie hätte ihn ausgeschlossen.

"Schließlich brach der 35 Jahre lang unterdrückte Kummer über 'Lavender Country' aus mir heraus und ich brach in Tränen aus", erzählte er CNN über den Tag, als er den Anruf von Greaves erhielt. "Mein Leben hat sich an diesem Tag komplett und für immer verändert."

Er wurde auf seine Weise ein Country-Star

Je mehr Menschen "Lavender Country" hörten und Haggertys Geschichte erfuhren, desto mehr wurde sein Beitrag zur Country-Musik anerkannt und gewürdigt. Er spielte 2016 sogar die Hauptrolle in einem Dokumentarfilm über sein Leben und sein Vermächtnis, und seine Musik untermalte ein Ballett, das von einem Ensemble in San Francisco aufgeführt wurde.

Die Lieder, die er mehr als 40 Jahre zuvor geschrieben hatte, sang er zusammen mit neuen schwulen Country-Stars wie Orville Peck und Trixie Mattel, die beide beachtliche Erfolge damit erzielten, ihre Identität in ihre Auftritte zu integrieren.

Peck erinnerte sich in einem Instagram-Post an Haggerty als den "Großvater des Queer Country".

"Er war eine der lustigsten, mutigsten und freundlichsten Seelen, die ich je kennengelernt habe. Er war der Pionier einer Bewegung und einer Botschaft im Country-Bereich, die praktisch unbekannt war", schrieb Peck zusammen mit Fotos von gemeinsamen Auftritten der beiden. "Eine wahre, einzigartige Legende."

Im Laufe des letzten Jahres spielte Lavender Country in den gesamten USA Shows zur Unterstützung ihres zweiten Albums "Blackberry Rose" und trat mit anderen LGBTQ-Country-Acts wie Paisley Fields auf, die sich an Haggerty als "Wegbereiter, furchtlos und offen" erinnerten.

Die Bekanntschaft mit Haggerty habe Greaves' Leben verändert, schrieb er auf den sozialen Accounts seines Labels und der Ligen anderer. Noch mehr als seine Musik, so Greaves gegenüber CNN, sind ihm die Erinnerungen an Haggerty wertvoll, der in seinem Wohnzimmer probte, mit Greaves' Sohn spielte und ihm beibrachte, wie man Bananencremetorte macht.

"Er hat mich gelehrt, ein besserer Vater und ein besserer Mensch zu sein", so Greaves gegenüber CNN. "So unverblümt und laut er auch war, und trotz seines divenhaften Verhaltens, das manchmal legendär und schwierig war, war er auch ein sehr sanfter, freundlicher Familienvater, Freund und Mentor."

Haggerty strebte nie nach Country-Starruhm im herkömmlichen Sinne und bereute den kurvenreichen Weg dorthin nicht. Er war immer noch ungläubig darüber, dass er seinen Traum leben konnte - Musik mit einer Botschaft zu machen - und zwar auf seine Weise.

"Insgeheim wollte ich die ganze Zeit ein Trampel sein, das gebe ich zu", sagte er gegenüber CNN. "Aber jetzt kann ich mein Hambone-Dasein nutzen, um soziale Veränderungen anzustoßen und für eine bessere Welt zu kämpfen."

Quelle: edition.cnn.com