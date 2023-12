Patrick Dempsey ist stolz auf „Grey’s Anatomy“

Der Erfolg von „Grey’s Anatomy“ förderte nicht nur die Schauspielkarriere von Patrick Dempsey, sondern inspirierte auch viele junge Menschen zu einer Karriere in der Medizin.

Schauspieler Patrick Dempsey ist stolz auf die Wirkung von „Grey’s Anatomy“. In der Fernsehsendung „Good Morning America“ präsentierte der amtierende Sexiest Man Alive nicht nur seinen neuen Film „Ferrari“. Der 57-Jährige sprach auch über die Krankenhausserie, die ihn zum Star machte. „Grey’s Anatomy“ erlaubte ihm nicht nur, Filme wie „Ferrari“ zu drehen, sondern erlaubte ihm auch, sich selbst „der sexieste Mann der Welt“ zu nennen. Die Serie hat auch eine größere Bedeutung. „Sie hat viele Menschen dazu inspiriert, eine Karriere in der Medizin einzuschlagen“, sagte Dempsey in einem Interview.

„Ich denke, das ist das größte Geschenk dieser Show: etwas Positives tun und etwas zurückgeben zu können“, fuhr er fort. Tatsächlich soll der Erfolg von „Grey’s Anatomy“ seit 2005 die Begeisterung junger Menschen für medizinische Berufe gesteigert haben, obwohl es hierzu keine verlässlichen Daten gibt. Die „Grey's Anatomy“-Serie befindet sich derzeit in der 20. Staffel.

Patrick Dempsey engagiert sich für Krebspatienten

Patrick Dempsey versucht etwas zurückzugeben. Er gründete das Dempsey Center in seiner Heimat Maine. Die gemeinnützige Organisation kümmert sich um Krebspatienten. Inspiriert wurde der Schauspieler von seiner Mutter, die selbst an Eierstockkrebs litt und daran verstarb. „Wir behandeln keine Krankheiten, aber wir behandeln den Patienten ganzheitlich durch umfassende Pflege“, sagte Dempsey gegenüber „Good Morning America“.

Am 25. Dezember kommt der neue Film „Ferrari“ unter der Regie von Patrick Dempsey in die US-Kinos, der die Geschichte des Ferrari-Gründers Enzo Ferrari erzählt. Dempsey spielt neben Adam Driver und Penélope Cruz den Rennfahrer Piero Taruffi. Privat war Dempsey ein leidenschaftlicher Rennfahrer, der mehrfach am legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnahm. Bei Ferrari fährt er sein eigenes Auto und wird im Abspann als Stuntfahrer aufgeführt.

Quelle: www.ntv.de