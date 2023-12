Patienten mit chronischen Schmerzen preisen die Vorteile von Ketamin an, aber die Ärzte sind sich noch nicht sicher, wie es funktioniert

Sie lernte für die Abschlussprüfungen und kam gegen 22 Uhr aus der Bibliothek zurück. Sie schlich sich leise ins Bett, da ihre Mitbewohnerin bereits schlief.

Gegen 3 Uhr morgens wachte sie mit starken Schmerzen auf, die über ihren Rücken ausstrahlten.

"Ich konnte meine Beine nicht mehr spüren", sagte Ryan. Außerdem roch sie Urin. Die Laken unter ihr waren durchnässt.

"Und als 19-Jährige habe ich nicht ins Bett gepinkelt, also war das sehr überraschend".

Dieser schreckliche Vorfall war der Beginn einer 10-jährigen Odyssee auf der Suche nach Erleichterung von den unablässigen Schmerzen. Ryan sagt, sie habe sie schließlich an einem unerwarteten und umstrittenen Ort gefunden - der psychedelischen Droge Ketamin, die sie alle 90 Tage durch intravenöse Infusionen erhält.

Ketamin wird seit den 1970er Jahren als chirurgisches Anästhetikum eingesetzt. Während des Vietnamkriegs wurde es in Feldlazaretten weit verbreitet, da es Atmung und Herzschlag nicht wie andere Narkosemittel unterdrückt. Gleichzeitig erhöht es den Blutdruck und die Herzfrequenz, was für Patienten, die Blut verloren haben, hilfreich sein kann.

Wie einige andere Psychedelika hat sich auch Ketamin als hilfreich bei der Behandlung von Depressionen und Traumata erwiesen.

Ein Ketamin-Derivat - Esketamin - wurde 2019 von der US Food and Drug Administration als Nasenspray für Patienten mit Depressionen zugelassen, die auf andere Behandlungen nicht ansprechen.

Einige Krankenhäuser und spezialisierte Schmerzkliniken setzen Ketamin-Infusionen auch außerhalb der Zulassung ein, um hartnäckige Schmerzen zu behandeln, wie die, unter denen Ryan leidet.

"Viele Schmerzmediziner halten das für eine Art Voodoo-Methode, wenn man so will, so nach dem Motto 'Was machen Sie hier eigentlich?'", so Dr. Pavan Tankha, Schmerzspezialist an der Cleveland Clinic, der Ryan behandelt.

Ketamin wirkt schnell im Körper, und es wird auch schnell wieder abgebaut, innerhalb von Stunden.

Dennoch berichten Ryan und andere, die es zur Behandlung chronischer Schmerzen einsetzen, dass die Linderung, die sie nach der Behandlung erfahren, monatelang anhält. Experten sagen, es sei schwer zu verstehen, wie es so lange wirken kann, und sie weisen darauf hin, dass die vorläufigen Beweise zwar vielversprechend sind, es aber noch nicht viele hochwertige Forschungsarbeiten gibt, die erklären könnten, warum es wirken könnte oder welche Art von Patienten am meisten davon profitieren könnte.

Tankha hofft, dass er genug Geld auftreiben kann, um den Nutzen von Ketamin bei chronischen Schmerzen gründlich zu untersuchen.

"Die Bindung an den Rezeptor ist nach 10 bis 15 Minuten, wenn man Glück hat, sogar nach ein paar Stunden, abgeschlossen. Aber warum wirkt es so lange?" sagte Tankha.

"Wir untersuchen die so genannten nachgeschalteten Effekte der Bindung von Ketamin. Was tut es sonst noch im Gehirn, um diese anhaltende Linderung zu bewirken?", sagte er.

Ein langer Weg zur Linderung

Emily Ryan, die heute 29 Jahre alt ist und in Cincinnati, Ohio, lebt, stört es nicht, dass die Ärzte nicht genau wissen, wie Ketamin hilft. Sie hat einfach das Gefühl, dass es hilft, und sie ist dankbar, dass sie es gefunden hat.

Bis hierher war es allerdings ein langer Weg.

Als ihre Eltern sie in der Nacht, in der sie gelähmt im College aufwachte, im Krankenhaus abholten, vermuteten die Ärzte zunächst, dass Ryan eine Infektion oder Nierensteine haben könnte, weil sie Blut im Urin hatte. Dies wurde jedoch schnell ausgeschlossen.

Im örtlichen Kinderkrankenhaus setzten sie den Teenager in ein MRT-Gerät und gaben ihr eine Spezialbrille, damit sie den Film "Frozen" sehen konnte.

Sie sah ihn sich einmal an. Und dann noch einmal.

"Beim dritten Mal dachte ich mir: 'Irgendetwas stimmt nicht, wenn ich immer noch in dieser Röhre stecke.'"

Das Etwas stellte sich als ein Tumor heraus, der auf ihre Wirbelsäule drückte. Glücklicherweise handelte es sich nicht um Krebs, aber die Ärzte sagten ihr, dass er sich an einer Stelle befand, an der er auf ihre Nerven drückte. Und sie gaben zu, dass sie nicht wussten, wie sie ihn behandeln sollten. Da sich der Tumor in einem riskanten Bereich befand, könnte eine Operation zu seiner Entfernung zu Lähmungen führen.

Sie musste eine Gehhilfe benutzen, um sich fortzubewegen, und verlor jegliche Kontrolle über ihre Blase. Dennoch suchte sie nach allem, was ihre unablässigen Schmerzen lindern könnte.

Die Ärzte verschrieben ihr immer wieder narkotische Schmerzmittel, aber sowohl Ryan als auch ihre Mutter sagten, die Medikamente machten ihnen Angst.

"Ich möchte nicht innerlich verrotten und, Sie wissen schon, von einer Substanz abhängig werden", sagte Ryan. "Das ist einfach sehr hart, wenn das der Rest meines Lebens sein soll.

Die Chirurgen implantierten ihr einen Blasenschrittmacher, der ihr bei der Inkontinenz hilft. Außerdem wurde sie Patientin des Schmerzbehandlungsprogramms an der Cleveland Clinic.

Ryant probierte verschiedene Verfahren aus, wie z. B. Epiduralanästhesien, um ihre Schmerzen zu lindern, und nahm auch längerfristig Medikamente ein. Etwa vier Jahre lang ging sie alle zwei Wochen in die Schmerzklinik, aber nichts schien zu helfen. In der Zwischenzeit sind weitere Tumore aufgetreten, auch entlang ihrer Wirbelsäule.

"Wenn ich Ihnen sage, dass ich alles versucht habe, dann haben wir auch alles versucht", sagte Ryan.

Die Erfahrung war finanziell und emotional sehr belastend.

Aber Tankha, ihr Schmerzspezialist, wollte nicht aufgeben. Er schlug Ryan vor, es mit Ketamininfusionen zu versuchen, die seiner Meinung nach seit den 1980er Jahren zur Behandlung chronischer Schmerzen eingesetzt werden.

Tankha sagte, dass ihm während seiner Ausbildung beigebracht wurde, dass Ketamininfusionen bei einer seltenen Erkrankung namens komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS) eingesetzt werden können, dass aber die Anwendung auf diese spezielle Diagnose beschränkt werden sollte.

Während eines Aufenthalts im VA-Krankenhaus in New Haven, Connecticut, behandelte Tankha Patienten mit CRPS mit Ketamininfusionen, und ein anderer Patient - einer mit einer anderen Art von chronischen Schmerzen - fragte, ob die gleichen Infusionen auch bei seinen Beschwerden eingesetzt werden könnten.

Tankha erklärte, dass Ketamin für die Art von Schmerzen, die er hatte, noch nicht untersucht worden war, aber sein Patient wollte es unbedingt ausprobieren, also stimmte Tankha zu.

"Wir führen die Infusion durch, und der Mann wird vier Monate lang von seinen Schmerzen befreit. Und ich begann mir den Kopf zu zerbrechen und dachte: 'Wenn es bei ihm funktioniert, bei wem funktioniert es dann noch?

Wie Ketamin chronische Schmerzen lindern kann

Ärzte gehen davon aus, dass ständige Schmerzen, wie die von Ryan, das Nervensystem neu verdrahten können, so dass es überempfindlich und leicht auslösbar wird. Dies wird als zentralisierter Schmerz oder zentrale Sensibilisierung bezeichnet und kann bei vielen verschiedenen Erkrankungen auftreten, z. B. bei Arthritis oder Fibromyalgie. Wenn dies geschieht, beginnt der Körper gewissermaßen seine eigenen Schmerzen zu erzeugen, was als neuropathischer Schmerz bezeichnet wird.

"Wahrscheinlich haben 15 bis 35 % der Menschen mit Arthritis, Nacken- oder Rückenschmerzen eine sehr große Komponente der zentralen Sensibilisierung, d. h. sie haben zwar etwas Arthritis, aber ihre Schmerzen sind viel stärker, als ihre Röntgenbilder vermuten lassen", so Dr. Steven P. Cohen, Professor für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Johns Hopkins School of Medicine.

Cohen war an der Ausarbeitung der Leitlinien 2018 der American Academy of Pain Medicine für den Einsatz von Ketamin bei der Behandlung chronischer Schmerzen beteiligt.

Er sagt, dass Ketamin an einen Rezeptor im Gehirn bindet und diesen blockiert, der für die zentrale Sensibilisierung des Schmerzes im Körper verantwortlich ist.

"Ich habe gehört, dass die Leute sagen, es sei wie eine Neueinstellung des Nervensystems", so Cohen.

Aber das erklärt vielleicht nicht ganz, wie oder warum es funktioniert. Er sagt, dass in den etwa sieben placebokontrollierten Studien, die mit Ketamin bei chronischen Schmerzen durchgeführt wurden, die meisten klein waren und dass die Patienten in der Regel richtig einschätzen, wann sie es bekommen, so dass es möglich ist, dass die von ihnen berichteten Vorteile das Ergebnis einer Verzerrung in der Studie waren.

"Die Beweise sind nicht sehr überzeugend", sagte er.

Laut Cohen ist auch der biologische Mechanismus, der der Wirkung zugrunde liegt, bei weitem nicht klar. Wenn Ketamin Schlüsselrezeptoren blockiert, die den Schmerz im Körper zentralisieren, warum sollte es dann noch lange wirken, nachdem es aus dem Körper ausgeschieden ist?

Cohen sagt, dass Ketamin nachweislich dauerhafte Auswirkungen auf die Emotionen hat, die ebenfalls eine wichtige Komponente der Schmerzerfahrung sind.

"Es könnten verschiedene Mechanismen für verschiedene Menschen sein, und vielleicht gibt es eine Überschneidung", sagte er.

Im Laufe der Jahre, so Tankha, habe er gelernt, die Behandlung zu verfeinern. Er verabreicht eine niedrigere Ketamindosis über einen längeren Zeitraum, um unangenehme Nebenwirkungen zu vermeiden. Die Infusionen dauern 1 bis 3 Stunden pro Tag in einer Spezialklinik, wo die Patienten während ihrer Halluzinationen oder Trips überwacht und unterstützt werden. Zu den negativen Nebenwirkungen der Behandlung können Übelkeit, Erbrechen, Desorientierung, Verwirrung und Koordinationsverlust gehören. Ketamin kann auch den Blutdruck und die Herzfrequenz erhöhen sowie die Atmung und die Herzfrequenz steigern.

Ryan sagt, dass sie vor ihren Behandlungen ein Mittel gegen Übelkeit einnimmt und danach erschöpft ist. Sie geht zurück in ein Hotelzimmer und bricht danach zusammen.

Tankha sagte, dass Ketamininfusionen auch in anderen Schmerzkliniken eingesetzt werden, aber in der Regel nur dann, wenn ein bestimmter Anbieter Erfahrung mit dieser Therapie hat. Sie ist nicht überall verfügbar, und die Kliniken, in denen sie angeboten wird, haben oft lange Wartelisten, um einen Platz zu bekommen.

Emily Ryan erhält in der Cleveland Clinic Ketamininfusionen zur Behandlung chronischer Schmerzen.

Ryan sagt, sie habe Kopfhörer dabei, um während der 1 bis 3 Stunden dauernden Behandlung Musik zu hören. Sie sagt, sie sei dankbar, dass sie ein glücklicher Tripper ist. Sie sagt, sie habe zum Beispiel Visionen von den Hunden ihrer Kindheit.

"Ich bin ohne Erwartungen hingegangen, weil ich schon so viele Dinge ausprobiert habe", sagte Ryan.

Als sie nach der ersten Behandlung vor etwas mehr als einem Jahr in ihr Hotelzimmer zurückkehrte, sagte sie, sie habe etwa fünf Stunden geschlafen.

"Am nächsten Tag wachte ich auf und dachte: Ich fühle mich wie vor meiner Krankheit", so Ryan.

"Ich bin völlig schmerzfrei - 100 % schmerzfrei", sagt Ryan, die seitdem fünf oder sechs Infusionen erhalten hat, die jeweils über fünf Tage verabreicht werden.

Ketamin-Infusionen sind kostspielig. Ryan sagte, sie habe Glück, dass der staatliche Medicaid-Plan, dem sie angehört, ihre Behandlungen abdeckt, die ihr Leben verändert haben. Sie muss immer noch für ein Hotelzimmer für fünf Tage bezahlen, wenn sie zu ihren Behandlungen reist, und sie muss auch die Zuzahlungen übernehmen. Aber das ist es ihrer Meinung nach wert.

"Früher habe ich über 40 bis 50 Tabletten pro Tag genommen. Jetzt sind es nur noch acht pro Tag", sagt Ryan, die nachts immer noch das Medikament Gabapentin einnimmt, um besser schlafen zu können.

Aber sie kann jetzt im Fitnessstudio trainieren und in ihrem Blumenladen stundenlang stehen und Blumen arrangieren - Tätigkeiten, die ihr früher schwer gefallen wären. Jetzt geht sie ohne Probleme drei oder vier Meilen mit ihm spazieren.

Außenstehende Experten weisen darauf hin, dass nicht jeder Patient die gleichen guten Ergebnisse erzielt.

Erhalten Sie den wöchentlichen Newsletter von CNN Health

Melden Sie sich hier an, um jedenDienstag den CNN Health-NewsletterThe Results Are In with Dr. Sanjay Guptaezu erhalten.

"Es gibt einzelne Menschen, bei denen es sehr erfolgreich war", sagte Dr. Charles Argoff, der Leiter des umfassenden Schmerzzentrums am Albany Medical College.

"Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir verstehen, warum sie bei manchen Menschen langfristig erfolgreich ist und bei anderen nicht. Ich glaube nicht, dass wir vollständig verstehen, wer davon profitieren könnte", sagte Argoff.

Argoff betonte, dass es wichtig ist, Ketamin unter ärztlicher Aufsicht und von einem qualifizierten Anbieter zu verwenden. Wie der jüngste Tod des Schauspielers Matthew Perry zeigt, kann die Anwendung von Ketamin ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen gefährlich sein.

Auch die Kostenübernahme durch die Versicherung für Ketamininfusionen ist lückenhaft, so Argoff. "Die Leute geben also möglicherweise viel Geld aus, ohne zu wissen, ob es ihnen hilft", sagte er.

Emily Ryan sagt, dass sie wieder Tennis und Pickleball spielt und an den Fitness-Bootcamps teilnimmt, die sie liebt.

"Jetzt gehe ich ohne Probleme zu ihnen", sagte sie.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com