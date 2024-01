Pat McAfee entschuldigt sich für Aaron Rodgers' Behauptungen über Jimmy Kimmel in Bezug auf die Epstein-"Liste

Rodgers' Kommentare wurden während eines Gesprächs gemacht, das sich auf die Veröffentlichung eines bevorstehenden Dokuments bezog, das angeblich die Identitäten von Dutzenden von Personen enthüllen wird, die mit Epstein in Verbindung stehen, der vor Jahren durch Selbstmord im Gefängnis starb, während er auf eine Anklage wegen Sexhandels wartete.

In seiner Sendung am Mittwoch ging McAfee auf die Äußerungen von Rodgers vom Vortag ein und sagte, dass es zwar Teil ihrer Show sei, Witze zu machen, "aber wenn man Leute beschuldigt, kann das zu Klagen führen".

"Es gibt eine Menge Leute, einschließlich Jimmy Kimmel, die wirklich hoffen, dass das nicht herauskommt", sagte Rodgers während der Sendung am Dienstag. Rodgers sagte auch, dass er "eine Art Flasche knallen lassen" werde, wenn die Liste veröffentlicht werde.

McAfee deutete an, dass Rodgers' Äußerungen als "S-Talk-Witz" gedacht waren, der sich dann in eine "sehr ernste Anschuldigung" verwandelte, dass er aber verstehe, warum Kimmel sich aufregte.

"Wir entschuldigen uns dafür, ein Teil davon gewesen zu sein", sagte McAfee. "Ich kann es kaum erwarten, zu hören, was Aaron dazu zu sagen hat. Hoffentlich können die beiden die Sache beilegen - nicht vor Gericht -, sondern einfach plaudern und weitermachen."

CNN hat sich mit einem Vertreter von Rodgers in Verbindung gesetzt. ESPN und ABC lehnten eine Stellungnahme ab.

Die "Pat McAfee Show" wird von McAfee, einem ehemaligen NFL-Spieler, produziert. Die Sendung wird von Montag bis Freitag auf YouTube ausgestrahlt und von ESPN vertrieben. Rodgers ist ein regelmäßiger bezahlter Gast in McAfees Show. ABC produziert und vertreibt "Jimmy Kimmel Live!" und ist die Muttergesellschaft von ESPN.

Ein Vertreter von Kimmel reagierte nicht auf die Bitte von CNN um einen Kommentar, aber Kimmel gab am Dienstag eine Erklärung bei X (früher Twitter) ab, in der er Rodgers für seine Behauptungen rügte, nachdem ein Clip in den sozialen Medien viral gegangen war.

Fürs Protokoll: Ich habe Epstein weder getroffen, noch bin ich mit ihm geflogen, noch habe ich ihn besucht, noch hatte ich irgendeinen Kontakt mit ihm, noch werden Sie meinen Namen auf irgendeiner "Liste" finden, außer dem offensichtlich erfundenen Blödsinn, den Spinner wie Sie nicht von der Realität unterscheiden können", schrieb Kimmel auf der Social Media Plattform. "Deine rücksichtslosen Worte bringen meine Familie in Gefahr. Machen Sie weiter so und wir werden die Fakten vor Gericht weiter diskutieren."

Kimmel und Rodgers haben sich in der Vergangenheit bereits öffentlich gegenseitig auf die Schippe genommen. Im März machte Kimmel in "Live!" einen Witz über Kommentare, die Rodgers damals in McAfees Sendung im Zusammenhang mit dem Epstein-Dokument gemacht hatte.

Elizabeth Wagmeister von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com