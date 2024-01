Paramore spielt 'Misery Business' wieder, nachdem sie es wegen der Kontroverse um den Liedtext zurückgezogen hatten

Die Emo-Pop-Band hat ihre Durchbruchssingle "Misery Business" bei ihrem Tourstopp in Bakersfield, Kalifornien, am Sonntag wiederbelebt und zum ersten Mal seit der Einstellung des Songs im Jahr 2018 live gespielt.

Damals sagte Leadsängerin Hayley Williams , dass die Band den Song "für eine wirklich lange Zeit" nicht mehr spielen würde, vor allem wegen der Reaktionen der Hörer. Einige Kritiker fanden "Misery Business" sexistisch, insbesondere wegen eines Textes, der eine andere Frau als "Hure" bezeichnet.

Aber nachdem die Fans den Song jahrelang verteidigt und Williams ihr Engagement für den Feminismus bekräftigt hatten, fühlte sich die Band wohl dabei, ihn wieder live zu spielen.

"Vor vier Jahren sagten wir, dass wir diesen Song für eine Weile in den Ruhestand schicken würden, und ich denke, technisch gesehen haben wir das auch getan", sagte Williams laut Rolling Stone bei ihrem Auftritt am Sonntag. "Aber was wir nicht wussten, war, dass nur fünf Minuten, nachdem ich wegen des Wortes 'Hure' in einem Song gefeuert wurde, ganz TikTok beschloss, dass es in Ordnung war."

Als sie und die Band mit dem Lied begannen, jubelte das Publikum lautstark, wie Aufnahmen des Konzerts zeigen, die von Besuchern online geteilt wurden.

Bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2007 katapultierte "Misery Business" Paramore in den Ruhm. Die Single wurde von der 17-jährigen Williams geschrieben und erzählte die Geschichte einer turbulenten Dreiecksbeziehung zwischen Teenagern. Die Fans der Band freuten sich auf die Auftritte auf den Paramore-Tourneen, wenn Williams ein Mitglied des Publikums dazu aufforderte, den rasanten Text und den Refrain mitzusingen. Der Song und die darauf folgende Arbeit von Paramore hat Künstler wie Billie Eilish und Olivia Rodrigo beeinflusst (letztere musste sogar Williams und einen ehemaligen Paramore-Gitarristen auf ihrer beliebten Single "good 4 you" zitieren, da die beiden Songs Ähnlichkeiten aufweisen).

Doch in den Jahren seit der Veröffentlichung haben einige Fans und Musikkritiker den Text von "Misery Business" überdacht. Der abfällige Begriff taucht nur einmal auf, aber der Text und das Thema des Liedes - zwei junge Frauen, die um die Zuneigung desselben Jungen wetteifern - veranlassten einige Hörer dazu, es als "antifeministisch" zu bezeichnen, wie Williams in verschiedenen Interviews erzählte.

"Das Problem mit den Texten ist nicht, dass ich ein Problem mit jemandem hatte, mit dem ich zur Schule ging ... Es ist die Art und Weise, wie ich versucht habe, sie mit Worten zu beschimpfen, die nicht in das Gespräch gehören", sagte sie in einem Interview 2017.

Noch bevor sie aufhörte, den Song aufzuführen, distanzierte sich Williams in einem Blogbeitrag 2015 von dem Text. Sie hörte auch auf, einige der umstrittenen Texte bei Live-Auftritten zu singen, bis sie bei einem Konzert im Jahr 2018 dem Publikum mitteilte, dass die Band das Gefühl habe, es sei "an der Zeit, (den Song) für eine Weile nicht mehr zu spielen".

Williams bekräftigte ihre Position zu "Misery Business" erst im Jahr 2020, als sie Spotify dafür kritisierte, "Misery Business" zu einer Playlist von weiblichen Rockstars hinzugefügt zu haben.

"Ich weiß, dass es einer der größten Songs der Band ist, aber er sollte nicht verwendet werden, um irgendetwas zu fördern, das mit weiblicher Ermächtigung oder Solidarität zu tun hat", schrieb sie 2020 auf Instagram.

Doch Anfang des Jahres schien WIlliams ihre Haltung zu dem Song zu lockern und sang ihn im April gemeinsam mit Eilish im Duett bei deren Coachella-Set. Und als sie den Song am Sonntag wieder live sang, sagte sie ihrem Publikum, dass sie es sich noch einmal überlegt habe: "Was ich versuche zu sagen - es ist ein Wort", sagte sie. "Wissen Sie, wir können alle von uns selbst lernen, oder?"

Mehrere Künstler haben sich dazu entschlossen, bestimmte Songs, sogar Hits, in den Ruhestand zu schicken, weil die Zuhörer mit dem Alter der Lieder nicht mehr einverstanden waren: Elvis Costello sagte letztes Jahr, dass er "Oliver's Army", einen seiner britischen Hits, nie wieder singen werde, weil er eine rassistische Beleidigung enthält. Die Rolling Stones haben ebenfalls aufgehört, "Brown Sugar" aufzuführen, das mit einer Sklavengeschichte beginnt und junge schwarze Frauen sexuell darstellt.

In der Zwischenzeit haben sich einige Künstler den Forderungen der Zuhörer gebeugt, Texte zu aktualisieren, die von einigen Fans als beleidigend empfunden wurden - eine Entscheidung, die selbst nicht unumstritten ist. Sowohl Lizzo als auch Beyoncé haben in diesem Jahr das Wort "spaz" aus ihren Songs entfernt, nachdem Behindertenverbände sie dazu aufgefordert hatten. Im Vereinigten Königreich gilt der Begriff als Schimpfwort für Menschen mit Behinderungen, aber in den USA, insbesondere in der afroamerikanischen Umgangssprache, wird er verwendet, um zu beschreiben, dass man "alles gibt" oder "in der Zone ist", wie CNN Anfang des Jahres berichtete.

Radhika Marya von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com