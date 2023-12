Ozzy Osbourne, der "Fürst der Finsternis", bringt eine Kosmetiklinie auf den Markt

DieHeavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne hat in Zusammenarbeit mit Rock and Roll Beauty eine Make-up-Linie mit einer sargförmigen Lidschattenpalette herausgebracht.

Die Produkte sind laut einem Instagram-Post des so genannten "Prince of Darkness" beim amerikanischen Beauty-Händler Ulta und auf der Website von Rock and Roll Beauty erhältlich .

Die Kollektion zeichnet sich durch dunkle Farbtöne und makabre Verpackungen aus, ganz im Sinne des Stils des Sängers, der schon oft dramatische, dunkle Augen-Make-ups auftrug.

Ein Produkt ist eine Hommage an einen der denkwürdigsten Momente des Musikers auf der Bühne: eine Lidschattenpalette in Form einer Fledermaus, genau wie die Fledermaus, der Osbourne 1982 bei einem Auftritt in Iowa den Kopf abbiss.

Zur Linie gehören außerdem ein Handspiegel, ein Schminktäschchen mit Totenkopfaufdruck und drei Kerzen.

Zum Leidwesen der "Black Sabbath"-Fans sind seit Freitagnachmittag bereits rund die Hälfte der Artikel aus der Kooperation ausverkauft.

Rock and Roll Beauty, eine amerikanische Make-up-Marke, hat bereits Make-up-Kollektionen zu Ehren von Jimi Hendrix und Def Leppard herausgebracht.

