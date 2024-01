Nikki Reed beschreibt ihr geschäftiges Farmleben mit Ian Somerhalder

Der "Twilight"-Star und der "Vampire Diaries"-Darsteller, die seit 2015 verheiratet sind, sind Eltern einer 6-jährigen Tochter und eines 6 Monate alten Sohnes. Die Familie ist vor über einem Jahr auf einen Bauernhof außerhalb von Los Angeles gezogen und teilt gelegentlich Posts mit Heuballen und den verschiedenen Tieren, um die sie sich kümmern.

"Ich bin ein aufstrebender Landwirt - buchstäblich. Ich wünschte, ich könnte alles aufgeben, um in der Natur mit den Tieren zu leben. Ich bin sozusagen zwischen zwei Welten hin- und hergerissen: dem Leben einer vielbeschäftigten Geschäftsfrau und dem Leben von jemandem, der sich wirklich eine ruhige Zeit schaffen möchte", sagte Reed kürzlich in einem Interview mit New Beauty. "Tiere und die Natur sind mein Frieden. Darin blühe ich auf."

"Im Moment ist die Aufzucht von Babys das Wichtigste für mich", so Reed weiter. "Ian und ich haben einen unglaublichen Dokumentarfilm namens 'Common Ground', der ebenfalls von größter Bedeutung ist."

Der Dokumentarfilm handelt von Amerikas Lebensmittelsystem und "regenerativen" landwirtschaftlichen Praktiken.

"Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass das Leben so geschäftig und so wunderbar ist. Aber das Leben ist unglaublich hektisch geworden, und es sieht nicht so aus, als würde es in nächster Zeit langsamer werden", so Reed, der auch eine Lifestyle-Marke betreibt, weiter. "Ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich sage: 'Dies ist das Jahr der Entschleunigung', die Dinge einfach wieder hochkommen! Es gibt so viele Dinge, die gleichzeitig so wichtig sind, oder?"

Reed und Somerhalder scheinen es jedoch zu lieben.

"Für mich geht es darum, alle Welten zu vereinen", sagte Reed über die Verbindung ihrer beruflichen und privaten Leidenschaften. "In all dem ist Platz für das Menschsein."

Quelle: edition.cnn.com