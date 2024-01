Nickelback werden in die Canadian Music Hall of Fame aufgenommen

Die hochgeschätzte kanadische Band wird im März 2023 offiziell in die Hall of Fame aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Band folgt der Singer-Songwriterin Deborah Cox, die 2022 aufgenommen wurde, und Jann Arden, der 2021 aufgenommen wurde.

Nickelback war häufig Gegenstand von Memes, ist aber auch kommerziell sehr erfolgreich, heißt es in der Pressemitteilung. Die Band zählt mehr als 10 Milliarden Streams, 50 Millionen verkaufte Alben weltweit und 12 ausverkaufte Tourneen in Folge zu ihren Erfolgen.

Die kanadische Rockband wurde 1995 in Hanna, Alberta, gegründet, heißt es in der Mitteilung. Im Jahr 1996 zogen sie nach Vancouver, British Columbia, wo sie auch heute noch leben und arbeiten.

Viele ihrer bekanntesten Songs - wie "Rockstar" und "Photograph" - stammen aus ihrem fünften Studioalbum "All the Right Reasons", das 2005 erschien. Das Album war die erste Veröffentlichung in der aktuellen Besetzung der Band, bestehend aus Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger und Daniel Adair.

Und nach jahrzehntelangem Musikmachen gibt es für die Gruppe keine Anzeichen, dass sie in nächster Zeit langsamer werden könnte. Am Freitag haben sie ihr zehntes Studioalbum "Get Rollin'" veröffentlicht.

Die Canadian Music Hall of Fame, die 1978 gegründet wurde, um den Erfolg kanadischer Künstler zu würdigen, befindet sich in Calgary, Alberta.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com