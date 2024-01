NFL-Playoffs: Philadelphia Eagles mit dominantem Sieg über San Francisco 49ers auf dem Weg zum Super Bowl

Die Eagles punkteten gleich bei ihrem ersten Ballbesitz und ließen die 49ers nicht im Stich.

Die 49ers mussten kurzzeitig ohne ihren Starting Quarterback Brock Purdy auskommen, der sich im ersten Viertel bei einem Hit des Eagles-Linebackers Haason Reddick, der einen Fumble erzwang, am rechten Ellbogen verletzte. Josh Johnson, der vierte Quarterback von San Francisco, sprang bis zum dritten Viertel für Purdy ein, bevor er mit einer Gehirnerschütterung aus dem Spiel genommen wurde.

Purdy, der am verletzten Ellbogen spielte, kam wieder ins Spiel, aber die Offense der 49ers hatte Mühe, Punkte zu erzielen.

Eagles-Quarterback Jalen Hurts und das Laufspiel der Philadelphias überrannten die 49ers-Defense mit 148 Rushing-Yards und erzielten alle vier Touchdowns auf dem Boden. Mit seinem Touchdown im vierten Viertel überholte Hurts (15) Cameron Newton (14) und erzielte damit laut NFL Research die meisten Touchdowns eines QBs in einer NFL-Saison, einschließlich der Playoffs.

Die Eagles, die zum ersten Mal seit ihrem Sieg in der Saison 2017/18 in den Super Bowl einziehen, treffen am Sonntag auf den Sieger der AFC-Meisterschaft zwischen den Cincinnati Bengals und den Kansas City Chiefs.

Der Super Bowl LVII wird am 12. Februar im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, ausgetragen.

Cincinnati Bengals gegen Kansas City Chiefs

In der AFC stehen sich zum zweiten Mal in Folge die Bengals und die Chiefs gegenüber. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes wird auf Revanche für die vernichtende Niederlage im Arrowhead Stadium im letzten Jahr aus sein. Bengals-Quarterback Joe Burrow wird versuchen, das Ergebnis des Vorjahres zu wiederholen und seinen vierten Sieg in Folge gegen Kansas City zu erringen.

Die Chiefs beendeten die reguläre Saison als Nummer 1 in der AFC. In der Wild Card-Phase verdienten sie sich eine Woche Ruhe, in der Divisionsrunde setzten sie sich gegen die Jaguars durch und sind nun genau dort, wo sie sein wollen.

Das einzige Problem ist, dass ihr Star-Quarterback nicht zu 100 % gesund ist.

Mahomes zog sich in der Divisional Round eine Verstauchung des Knöchels zu. Es besteht kein Zweifel daran, dass er die Schmerzen durchstehen wird, aber alle Probleme mit seiner Beweglichkeit werden sich auf seine Spielfähigkeiten auswirken.

Mahomes wird kreativ werden müssen, um den Ball über das Feld zu bringen. Der Druck liegt auch auf den Offensive Linemen, Mahomes zu schützen. Wenn er ungeschützt ist, besteht ein erhöhtes Risiko für weitere Verletzungen.

Die Bengals sind zwar das Auswärtsteam und die schlechter platzierte Mannschaft, aber es wäre falsch, sie als Außenseiter zu betrachten.

In der Divisional Round haben sie die Bills mit Leichtigkeit besiegt. Wenn dieses Spiel ein Indikator dafür ist, wie die Dinge an diesem Wochenende laufen werden, sollten die Chiefs auf einen Kampf vorbereitet sein.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Geschichte für die Bengals spricht. Burrow hat 3-0 gegen Mahomes gespielt. Und in allen drei Spielen lag Cincinnati zu Beginn des vierten Viertels entweder unentschieden oder zurück.

Selbst wenn die Chiefs früh in Führung gehen, haben die Bengals bewiesen, dass sie sich bis zum Schlusspfiff nicht aus der Ruhe bringen lassen. Zu allem Überfluss ist Burrow ein noch besserer Quarterback als beim letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in einem AFC-Titelspiel. Seine Zahlen haben sich in allen Bereichen verbessert, und er hat mehr Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt.

Letztendlich sind die Chiefs ein Spitzenteam mit einem MVP-Quarterback, ob verletzt oder nicht. Die Bengals sind ein junges, talentiertes Team mit der Geschichte auf ihrer Seite. Nur die Zeit wird zeigen, welches Team das Zeug dazu hat, die nächste Stufe zu erreichen.

Quelle: edition.cnn.com