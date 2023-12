Neue Bilder von einem frühen Auftritt der Beatles im Liverpooler Cavern Club kommen ans Licht

Die Bilder wurden anlässlich des 60. Jahrestages der Veröffentlichung von "Love Me Do", der ersten Single der Band beim Label Parlophone, im Oktober 1962 veröffentlicht, so eine Erklärung von Tracks, einem im Vereinigten Königreich ansässigen Händler für Musikmemorabilien.

Paul Wane, Geschäftsführer von Tracks, erklärte gegenüber CNN, dass die Fotos von einem Fan gemacht wurden, der die Band in den frühen 1960er Jahren verfolgte und eine Kamera besaß, was für die damalige Zeit ungewöhnlich war.

"Damals hatten nicht viele Leute Kameras", sagte Wane am Montag gegenüber CNN. "Deshalb gibt es auch so wenige Aufnahmen von den Beatles im Cavern. Es sind sehr, sehr, sehr wenige."

Wane sagte, der Fotograf sei noch am Leben und lebe in einem Vorort von Liverpool, wolle aber nicht, dass sein Name in der Öffentlichkeit bekannt wird.

"Er hat die Beatles bei einigen ihrer frühen Auftritte begleitet", so Wane. "Er war mit ihnen im Gespräch.

Obwohl der Fotograf die Negative der Fotos verloren hat, besitzt Tracks noch den Original-Kontaktbogen von der Filmrolle, fügte er hinzu.

"Es ist großartig, dass sie ans Licht gekommen sind", sagte Wane. "Ich war sehr erfreut."

Tracks arbeitet mit dem Beatles-Historiker Mark Lewisohn zusammen, der sagte, die Fotos seien während einer Mittags- oder Abendshow im Juli 1961 aufgenommen worden, kurz nachdem die Band von einer langen Reihe von Auftritten in Hamburg zurückgekehrt war.

"Dieser Marathon hat sie so schlank gemacht, dass es scheint, als seien ihre Köpfe und Körper fremd, was durch die ungewöhnliche Kleidung - Lederhosen und Baumwolloberteile - noch unterstrichen wird", so Lewisohn in der Erklärung. "Auf keinem anderen Foto sind sie so gekleidet."

"Drei Monate später reisten John und Paul nach Paris und kehrten mit einem Haarschnitt zurück, der als 'Beatle-Haarschnitt' bekannt wurde. Tage später sah Brian Epstein die Beatles im Cavern, bot ihnen an, ihr Manager zu werden, und brachte sie auf einen Kurs, der unsere Welt veränderte.

Das Vermächtnis der Beatles - die 1960 in Liverpool gegründet wurden und sich 1970 auflösten - hat ihre zehnjährige Karriere als eine der einflussreichsten Rockbands der Welt weit überdauert.

Die "Fab Four", wie sie genannt wurden, erreichten im Laufe ihrer Karriere 20 Billboard-Nummer-1-Singles.

Sie eroberten die Musikindustrie im Sturm, mit genreübergreifenden Platten, epochalen Albumcovern und Beatlemania - der Begriff, der den fanatischen Hype um die Band beschreibt.

