Polizei - Nachdem die Leiche des Kindes gefunden wurde: Keine Hinweise auf ein Verbrechen

Die Polizei geht nicht davon aus, dass ein Verbrechen begangen wurde, nachdem in der Lauchert in Schwabingen ein totes Kleinkind gefunden wurde. „Derzeit liegen uns keine Hinweise auf eine Straftat vor und wir haben gegen niemanden ein konkretes Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte Polizeisprecher Christian Sager am Dienstagnachmittag in Bingen im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen.

Das zweijährige Mädchen wurde am Dienstag kurz nach 11 Uhr einige hundert Meter flussabwärts in der Nähe des Hauses ihrer Eltern gefunden, teilte die Polizei mit. „Die Leiche lag im Wasser in den Büschen und war von außen nicht zu sehen“, sagte Sarge. Dieser Ort ist schwer zu sehen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um das Mädchen handelt, das seit Sonntagnacht vermisst wird. Kriminalpolizei und Gerichtsmediziner sind vor Ort.

Die Familie des Kindes sei benachrichtigt worden und werde von einem Kriseninterventionsteam betreut, sagte Sager. Es müssen noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden, einschließlich der Frage, ob das Kind alleine aus dem Haus gerannt ist. „Wir müssen nur die Standortbedingungen prüfen“, sagte Sager. Eine Vermessung der Umgebung ist zu beurteilen.

Rettungskräfte suchten seit Sonntag in der Gegend nach dem Mädchen. Die Zweijährige verließ am späten Sonntagnachmittag unbemerkt das Haus ihrer Eltern, möglicherweise im Schlafanzug.

