Nach den Feiertagen ist mit einem Anstieg von Covid und Grippe zu rechnen. So können Sie sich vorbereiten

Seit dem Start von Covid-19 hat es jedes Jahr nach Weihnachten, Silvester und anderen Winterfeiertagen einen Anstieg der Coronavirus-Aktivität gegeben.

Schon vor den diesjährigen Feiertagen hatten die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention davor gewarnt, dass die Zahl der Krankenhausaufenthalte im Zusammenhang mit Covid ansteigt, ebenso wie die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen Influenza und des Respiratorischen Synzytialvirus (auch bekannt als RSV).

Während viele Menschen vor und während der Feiertage Maßnahmen ergriffen haben, um ihr Risiko, sich mit diesen Viren anzustecken, zu verringern, haben andere an großen Zusammenkünften teilgenommen, bei denen ein höheres Risiko besteht. Was können sie nun tun, um die Virusübertragung auf gefährdete Familienmitglieder zu verringern? Was sollten sie beachten, wenn sie Symptome entwickeln, um zu entscheiden, was zu tun ist - zum Beispiel, wann sie sich testen lassen, einen Arzt aufsuchen und der Arbeit oder Schule fernbleiben sollten?

Um uns bei diesen Fragen zu helfen, habe ich mit der Wellness-Expertin Dr. Leana Wen gesprochen. Wen ist Notärztin und Professorin für Gesundheitspolitik und -management an der Milken Institute School of Public Health der George Washington University. Zuvor war sie Gesundheitsbeauftragte von Baltimore.

CNN:Welche Maßnahmen sollten Menschen, die über die Feiertage an großen Zusammenkünften teilgenommen haben, jetzt ergreifen, um die Übertragung von Covid-19 und anderen Viren auf gefährdete Familienmitglieder und Freunde zu verringern?

Dr. Leana Wen: Bei den vielen Viren, die uns derzeit umgeben, sollten sich Menschen, die an großen Veranstaltungen oder anderen Aktivitäten in geschlossenen Räumen mit minimalen Vorsichtsmaßnahmen teilgenommen haben, darüber im Klaren sein, dass sie sich mit dem Coronavirus, der Grippe, RSV oder anderen zirkulierenden Viren infiziert haben könnten. Selbst wenn sie nicht befürchten, selbst zu erkranken, sollten sie versuchen, die Möglichkeit der Übertragung dieser Viren auf gefährdete Personen, mit denen sie engen Kontakt haben, zu verringern.

Ziehen Sie beispielsweise in Erwägung, einen Besuch bei einem Verwandten zu verschieben, der in einem Pflegeheim lebt oder der eine Organtransplantation hatte und immunsuppressive Medikamente einnimmt. Wenn der Besuch bereits geplant ist, planen Sie ihn im Freien. Wenn der Besuch drinnen stattfinden muss, sollten Sie beide eine gut sitzende, hochwertige Maske tragen. Vermeiden Sie es, eine Mahlzeit in geschlossenen Räumen einzunehmen.

CNN: Gilt das auch für Menschen, die keine Symptome haben?

Wen: Ja. Sie könnten infiziert sein und keine Symptome haben. Sie könnten auch präsymptomatisch sein, das heißt, Sie könnten ansteckend sein und in den nächsten Tagen Symptome entwickeln. Gehen Sie nicht das Risiko ein, jemand anderen anzustecken. Vermeiden Sie am besten in der Woche nach den Ereignissen, bei denen Sie einer hohen Exposition ausgesetzt waren, engen Kontakt mit gefährdeten Personen.

CNN: Wie sieht es mit Tests aus, bevor Sie Ihre Angehörigen sehen?

Wen: Sie könnten einen Antigen-Schnelltest zu Hause machen, der auf Covid-19 untersucht. Mit diesem Test lassen sich zwar nicht 100 % der Coronavirus-Fälle feststellen, aber er kann helfen, Menschen mit einer hohen Viruslast zu identifizieren. Das Problem ist jedoch, dass es keine Heimtests für andere Viren gibt, so dass ein negativer Coronavirus-Test nicht bedeutet, dass Sie nicht auch Träger von Grippe, RSV oder anderen ansteckenden Krankheitserregern sein könnten. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, aus Vorsicht die oben genannten Maßnahmen zu ergreifen, wenn man mit jemandem zu tun hat, der besonders anfällig für schwere Erkrankungen durch Atemwegsviren ist.

CNN: Wenn jemand Symptome entwickelt, sollte er sich dann sofort testen lassen? Und wenn ja, auf was?

Wen: Es ist keine Überraschung, dass einige Menschen, die an Großveranstaltungen teilgenommen haben, später Symptome wie Husten, Niesen, Fieber und Ähnliches entwickeln. Nicht jeder, der Symptome hat, muss sich testen lassen. Der wichtigste Grund, sich testen zu lassen, ist die Einnahme von antiviralen Medikamenten gegen Covid-19 und Grippe. Wenn sie für eine Behandlung in Frage kommen, sollten sie sich auf diese beiden Tests untersuchen lassen und ihren Gesundheitsdienstleister anrufen, um herauszufinden, wie sie Zugang zu diesen antiviralen Medikamenten erhalten können.

Ein weiterer Grund, sich testen zu lassen, ist der Umgang mit gefährdeten Personen, die im Falle eines positiven Testergebnisses selbst Zugang zu antiviralen Medikamenten haben möchten. Wenn Sie positiv sind, können Sie auf diese Weise andere Personen informieren, mit denen Sie kürzlich Kontakt hatten. Die beiden wichtigsten Tests sind der für Covid-19 und Influenza, da es für diese Viren spezielle antivirale Behandlungen gibt.

CNN: Wann sollte man sich in ärztliche Behandlung begeben?

Wen: Die meisten viralen Symptome lösen sich von selbst, das heißt, sie verschwinden von selbst. Die Menschen können unterstützende Behandlungen wie Ruhe, Flüssigkeit und fiebersenkende Medikamente anwenden.

Ich habe bereits erwähnt, dass es Menschen gibt, die von einer speziellen antiviralen Therapie für Covid-19 und Grippe profitieren würden. Diejenigen, die für eine solche Behandlung in Frage kommen, sollten sich unverzüglich an ihren Arzt wenden, denn es ist wichtig, dass die antivirale Therapie frühzeitig im Krankheitsverlauf begonnen wird. Dies gilt auch für ältere Menschen und Personen mit chronischen Grunderkrankungen, die im Falle einer Infektion mit diesen Viren mit größerer Wahrscheinlichkeit schwer erkranken werden.

Andere Personen, die besonders anfällig für negative Folgen von Atemwegserkrankungen sind, sollten sich ebenfalls frühzeitig an ihren Arzt wenden, um eine proaktive Überwachung zu gewährleisten. Zu diesen Patienten gehören Neugeborene und Personen mit schweren Herz- und Lungenerkrankungen sowie immunschwächenden Erkrankungen.

Bei allen anderen sollten Symptome wie Atembeschwerden, Brustschmerzen, anhaltendes Fieber und die Unfähigkeit, Flüssigkeit zu sich zu nehmen, Anlass sein, einen Arzt aufzusuchen.

CNN: Sollten Menschen mit Symptomen von der Arbeit oder der Schule fernbleiben? Wenn ja, für wie lange?

Wen: Im Allgemeinen ist es am besten, sich von anderen fernzuhalten, wenn man gerade erst anfängt, Symptome zu entwickeln. In dieser Zeit, wenn die ersten Symptome auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Viren weitergibt, am größten. Es reicht nicht aus, wenn Sie negativ auf ein Virus getestet werden, da Sie andere ansteckende Viren haben könnten.

Was die Rückkehr an den Arbeitsplatz und in die Schule betrifft, sollten Sie sich an die Richtlinien Ihres Arbeitsplatzes oder Ihrer Schule halten. Viele Schulen verlangen zum Beispiel, dass Kinder erst wieder zurückkehren, wenn sie mindestens 24 Stunden fieberfrei sind und keine fiebersenkenden Medikamente einnehmen. An den meisten Orten wird wahrscheinlich nicht verlangt, dass die Betroffenen völlig frei von Symptomen sind. Denn selbst nach einer leichten Erkältung haben die Menschen oft einen anhaltenden Husten, der noch Wochen nach dem Ausbruch der Symptome andauern kann.

CNN: Ist es jetzt zu spät, wenn die Menschen ihre Covid- und Grippeimpfung noch nicht erhalten haben?

Wen: Nein. Diese Viren sind immer noch im Umlauf. Die CDC rät den Patienten dringend, sich impfen zu lassen. Außerdem gibt es einen RSV-Impfstoff für Menschen ab 60 Jahren. Die Impfung verringert das Risiko, sich mit den Viren zu infizieren, und vor allem das Risiko, schwer zu erkranken.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com