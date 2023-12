Lübeck - Mysteriöser Fall: Junge Frau entdeckt Amnesie

Die Lübecker Polizei beschäftigt derzeit eine junge Frau, die kein Gedächtnis hat. Die Frau im Alter von 18 bis 20 Jahren wurde am Montag von Passanten auf einem Gehweg in der Dorfstraße im Lübecker Stadtteil St. Jürgen entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau lag am Montag neben dem Fahrrad auf dem Boden, bei Bewusstsein, aber nicht ansprechbar. Sie sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher.

Nach Angaben der Polizei hatte die Frau zu diesem Zeitpunkt keine Erinnerung. Ein Sprecher sagte, sie könne ihren Namen noch nicht preisgeben. Über die Identität der Frau liegen keine Informationen vor, da sie weder einen Ausweis noch ein Mobiltelefon oder Schlüssel bei sich hatte.

Nach Angaben der Polizei ist die unbekannte Frau zwischen 18 und 20 Jahre alt, etwa 1,65 m groß und von schlanker Statur. Den Angaben zufolge trug sie schwarze Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Daunenjacke und weiße Chucks. Die Polizei sucht derzeit nach Personen, die Hinweise zur Identität der Frau geben können.

Quelle: www.stern.de