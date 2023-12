Kulturpolitik - MV-Filme und Projekte 940.000 €

Zwischen den Abgründen der Menschlichkeit und zutiefst bewegenden Familiengeschichten: Die Filmförderung MV hat bei ihrer dritten Sitzung im Jahr 2023 die Förderung von 10 Projekten in Mecklenburg-Vorpommern mit insgesamt 940.000 Euro bewilligt. Dazu gehören RP Kahls Dokumentarfilm „Die Klasse von 1990“, der neue Spielfilm „Ping Pong“ des Rostocker Regisseurs Max Gleschinski und Ulrike Tony Vahls Debütfilm „Krux“, für den am Dienstag die Filmförderung bekannt gegeben wurde.Schwerin mit.

„Mit dieser letzten Förderrunde des Jahres konnten wir eine Reihe von Projekten unterstützen, die wir zuvor gefördert hatten und die jetzt in Produktion gehen. Das ist eine tolle Entwicklung für Mecklenburg-Vorpommern, wo der Film gedreht wurde. Gute Vorzeichen „, sagte General Manager Olaf Jacobs.

Gemeinsam mit Sonja Hilberger und Absolventin des Jahrgangs 1990 der Theaterhochschule Rostock (damals noch Außenstelle der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“) blickt RP Kahl in seinem Dokumentarfilm „In der Zeit des Aufbruchs und Aufbruchs“ auf die Zeit der Wiedervereinigung zurück Die Hochschule für Musik und Theater befindet sich derzeit in der Hansestadt. „Crooks“ erzählt die düstere Geschichte des Niedergangs einer kleinen Dorfgemeinschaft kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, als rechte Terroristen die Anwohner ins Visier nahmen.

In „Fathers and Sons and the Price of Resistance“ dokumentiert Gertz Schaud die dramatische Konfrontation zwischen einem berühmten Fotografen und seinem schreibenden Vater. Auch Jahrzehnte nach dem Fall des Kommunismus hinterließen ihre Erfahrungen mit dem Leben in Ostdeutschland noch immer ein Misstrauen gegenüber dem Staat. Die beiden Männer engagierten sich damals auf völlig unterschiedliche Weise im politischen Widerstand.

