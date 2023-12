Möchten Sie zu Weihnachten neue Musik hören?

Man kann nicht aufhören, den alten Weihnachtsklassikern zu lauschen und die Lebkuchenplätzchen schmecken jedes Jahr gleich. In der Weihnachtszeit ist es Zeit für etwas Abwechslung! Die neuen Weihnachtslieder treffen den Nerv der Zeit – ob Rockbeats, entspannter Deutschpop oder Feiertagslieblinge. Wer noch auf der Suche nach dem neuesten Weihnachtsalbum ist, wird hier wahrscheinlich fündig.

Popstar Wincent Weiss landete nicht nur mit ihrem Weihnachtsalbum an der Spitze der Album-Charts, sie erfüllte sich mit „Wincent’s White Christmas“ auch einen Traum. „Ich wollte schon immer ein Weihnachtsalbum machen. Weihnachten liegt mir am Herzen“, sagte der 30-Jährige. Insgesamt sind 15 beliebte Weihnachtslieder auf dem Album enthalten.

Das Album von Weiss schafft nicht nur eine zeitgemäße Weihnachtsatmosphäre, sondern vereint auch überschwängliche Freude mit einem ruhigeren und sentimentaleren Ton. In seinen Texten beschreibt er die seiner Meinung nach „schönste Zeit des Jahres“, mit der sich jeder auf die eine oder andere Weise identifizieren kann. „Mir ist aufgefallen, dass deutsche Weihnachtsmusik oft entweder aus Kinderliedern oder religiösen Liedern besteht und zu wenig dazwischen. Ich wollte helfen, diese Lücke zu schließen“, sagte Weiss.

Dass Roland Kaiser besonders festlich sein kann, hat er bereits 2021 mit seinem Album Golden Christmas Hour bewiesen. Jetzt hat der Popstar fünf neue Arrangements und jede Menge englische, Swing- und Blechbläser-Überraschungen hinzugefügt.

„Ich wollte schon immer mit Till Brönner zusammenarbeiten. Er ist ein toller Typ und ein toller Musiker. Dann habe ich ihn angerufen und gefragt“, sagte Kaiser. „Wir haben einen gemeinsamen Arrangeur. Meine Parts wurden zuerst in Berlin aufgenommen. Als Till ins Studio kam, war ich dabei. Es war eine sehr berührende Zusammenarbeit.“ Die beiden spielten das schottische Volkslied „Auld Lang Syne“.

Besonders beeindruckt war Kaiser von dem Song „Most Wonderful Time Of The Year“, einer Zusammenarbeit mit Nana Mouskouri. „Sie war 89 Jahre alt, als wir diesen Song in einem Berliner Studio aufnahmen, und strahlte eine unglaubliche Lebensfreude aus“, sagte Kaiser. Außerdem gibt es weitere Songs mit Moderatorin Michelle Hunziker („Baby It’s Cold Outside“) und der österreichischen Pop-Diva Melissa Naschenweng („It’s will be Even dumpa“).

Die Band Unholy hat mit ihrem Weihnachtsalbum „Christmas Lights“ eine Sammlung alternativer Weihnachtsklassiker kreiert. Insgesamt 14 Weihnachtslieder bleiben dem gewohnt rauen und rockigen Stil von Unholy treu, haben aber dennoch einen festlichen Touch.

Diese Songs sind nicht neu, sondern bereits in der zweiten Hälfte des 2021 erschienenen Compilation-Albums Lichterland – Best Of zu finden. Zu jedem Adventssonntag gibt es ein Lied – immer im gleichen umgangssprachlichen Stil, in dem der Graf die nächste Etappe des Advents einleitet. Es gibt auch Coverversionen vieler klassischer Songs, wie zum Beispiel „Snow Flows Quietly“ und „A Fully Loaded Ship Is Coming“.

Pop-Ikone Cher veröffentlicht ihr erstes Weihnachtsalbum: 13 Titel, von denen keiner etwas mit „Stille Nacht, heilige Nacht“ zu tun hat. Das Album „Christmas“ enthält Lieder im Folk-Rock-, Rock-, Pop- und Disco-Stil. In „Christmas“ interpretiert Cher Klassiker wie „Santa Baby“, „Running Rudolph“ und „Please Come Home for Christmas“ neu, den sie mit der amerikanischen Jazz- und Popsängerin Darlene Love aufgenommen hat. Als Duett auf einem ihrer Alben gesungen. Sie erklärt, dass sie nie andere Musiker gebeten habe, an einer ihrer Platten mitzuarbeiten. Neben Love besetzte sie auch Michael Bublé, Tyga, Cyndi Lauper und Stevie Wonder für ein Duett.

Cher könnte Konkurrenz von David Foster und Katharine McPhee bekommen. Der mit 16 Grammys ausgezeichnete Songwriter und Produzent veröffentlichte letztes Jahr zusammen mit seiner Frau das Compilation-Album „Christmas Songs“. Mittlerweile ist das Duo auf sieben Lieder angewachsen, darunter Klassiker wie „Santa Baby“, „Snow“ und „Amazing Grace“, in dem auch der berühmte Tabernacle Choir mitwirkt.

„Zu sagen, dass sie spektakulär waren, ist eine Untertreibung. Wir haben mit diesem großartigen Chor alle Energie aufgebracht, die wir aufbringen konnten“, sagte Foster über die Zusammenarbeit. Doch der Rest des Albums, mal mit rockiger Gitarre und mal nur mit Klavier und Gesang, sollte niemanden abschrecken: „Wir haben uns viele Gedanken gemacht und hoffen, dass man das merkt. Weihnachten ist für viele Menschen das Schönste.“ Zeit des Jahres. Wir wollen diese Freude mit allen feiern.“

Die Band The Tenors veröffentlicht bald ihr zweites Weihnachtsalbum, „Christmas with The Tenors“. Das Album enthält bewährte Klassiker wie „Ave Maria“ und „White Christmas“. Die vierköpfige Gesangsgruppe umfasst aber auch Coverversionen aktueller Songs, wie zum Beispiel „Snowman“ der australischen Singer-Songwriterin Sia. Das Album ist beeindruckend weihnachtlich, voller starker Vocals und einer grüblerischen, harmonischen Atmosphäre.

Wolfgang Petry veröffentlicht sein erstes Weihnachtsalbum seit 23 Jahren. Der Ohrwurm-Experte aus Köln singt grandios vom Weihnachtsmann, der in Badehose und Plastikpantoffeln Abschied von der Sonne nimmt („Kein Mantel, kein Hut, hier sitzen alle“), und vom Weihnachtsmann, der davonläuft von zu Hause aus in Badehose und Plastikpantoffeln. Mutter. Das neue Album „Always when it Snows“ enthält zwölf Titel, sowohl Eigenkompositionen als auch Coverversionen von Klassikern wie „Schneeflöckschen, Weißröckschen“ für die Rheinländer.

„Ich habe fast jedem Song meine eigene Note gegeben“, sagte Petry. „Es ist zu einfach für mich, diese Lieder einfach nur zu singen.“ Da heißt es zum Beispiel: „Frohe Weihnachten – was für eine wundervolle Zeit“ und „Es klingelt – die Kinder schreien: ‚Amazon!‘“. „Auch die Sprache wurde weiterentwickelt, nicht nur für Kinder, sondern auch für ältere Menschen“, erklärt Petry. Sängerin Alanis Morissette covert Wham!s Lied „Last Christmas“ auf ihrer Weihnachtsplatte. „Wham! war eine meiner Lieblingsbands als Kind und ich bin schon seit ich denken kann ein großer George-Michael-Fan“, sagte Morissette. „Es fühlt sich wirklich besonders an, dieses Lied zu covern, und es ist die perfekte Art, die Feiertage zu feiern.“

Der Sänger veröffentlichte außerdem „Happy Xmas (War is Over)“ von John Lennon und Yoko Ono sowie „What Child is This?“ von William Chatterton-Dix und Katherine Kennecott Day. Wes‘ „The Little Drummer Boy“, neue Versionen von drei weiteren Weihnachtsklassikern.

Tom Gaebel folgt auf die Neuveröffentlichung von A Swinging Christmas im Jahr 2015 mit der Veröffentlichung seines dritten Weihnachtsalbums, A Christmas to Remember. Das Album ist eine Mischung aus deutschen und englischen Coversongs, teilweise mit Gastbegleitungen. Die meisten dieser Songs sind Big-Band-Versionen von Weihnachtsklassikern wie „All I Want For Christmas Is You“ oder „Last Christmas“.

„Weihnachten ist eine Zeit der Ehrlichkeit, der Liebe und des Funkelns in jeder Kabine. Ich denke, das alles kann man sich jederzeit anhören!“, sagte Gabel über sein Album.

Ist dir das ganze Album zu viel? Und am Ende gibt es noch einen Song-Cue, denn auch dieses Jahr rockt Volkan Baydar unter dem Weihnachtsbaum. Der Frontmann der Hamburger Band Orange Blue würdigt in „Christmas Time“ alle Feierlichkeiten. Außerdem veröffentlichte er ein Musikvideo, in dem Rolf Zakowsky plötzlich in der Küche auftaucht. Wir können nur hoffen, dass er uns nicht in die Weihnachtsbäckerei mitnehmen will. Denken Sie daran: schöne Feiertage – und vielleicht neue Musik.

