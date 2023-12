Hollywood-Star wird 75 - Mit diesen Rollen wurde Samuel L. Jackson zu einer Schauspielikone

Nur einer Handvoll Schauspieler gelingt es, über Jahrzehnte hinweg neue Rollen zu übernehmen und in jeder Generation neue Fans zu finden. Einer von ihnen ist Samuel LeRoy Jackson, der an diesem Donnerstag seinen 75. Geburtstag feiert. In Washington, D.C. gibt es über 100 Filme. Ein geborener Hollywoodstar. Ältere Kinder erinnern sich hauptsächlich an ihn als Killer Jules in Pulp Fiction oder Zeus in Stirb langsam 3, während jüngere Kinder ihn als Superspion Nick Fury in den Marvel-Filmen kennen. Ray oder Jedi-Meister Mace Windu in „Jedi Knight“. „Star Wars“-Lo. Letztes Jahr erhielt Jackson schließlich einen Ehren-Oscar für sein lebenslanges Filmwerk.

Aber gelegentlich erschien Jackson auf der Theaterbühne. In diesem Jahr wurde er für seine Rolle im Stück „The Piano Lesson“ für den begehrten Tony Award nominiert. Regie bei der Show führt seine Frau LaTanya Richardson, die er 1980 heiratete und mit der er eine Tochter hat.

Jackson erzählte „People“ im Jahr 2022, dass es seine Frau war, die ihn in jungen Jahren von seiner Drogenabhängigkeit befreit hatte. Anstatt ihn zu verlassen, bestand sie darauf, dass er in die Reha ging, und rief eine Klinik an, um einen Platz für ihn zu finden. Lange Zeit lebte er hauptsächlich im Keller ihres gemeinsamen Hauses in New York und „ich war süchtig, verrückt“, sagte Jackson. Die Liebe seiner Familie half ihm, „die Person zu werden, die ich sein sollte.“

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de