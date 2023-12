Millie Vanilli singt nicht mehr im Kino

Sie stammen aus München, nennen sich Milli Vanilli und erreichten Ende der 1980er Jahre den Pop-Olymp. Der Sturz wurde noch schlimmer, als sich herausstellte, dass das Duo nicht einmal selbst singen konnte. Der Film Girl You Know It's True geht den Skandal mit Liebe und Humor an.

Die Geschichte von Milli Vanilli begann vor 35 Jahren in München – und endete nur wenige Jahre später. Der Grund: Es handelt sich möglicherweise um den größten Betrugsskandal der Popgeschichte. Anfang der 1990er-Jahre wurde klar, dass Robert „Rob“ Pilatus und Fabrice „Fab“ Morvan nie ihre eigenen Lieder gesungen hatten. Während sie mit ihren Lippen nur den Stimmen anderer Leute lauschten, geriet die Musikwelt in Aufruhr .

Regisseur Simon Verhoeven, vor allem bekannt durch seinen Film „Männerherzen“, hat die Geschichte hinter dem Skandal nun auf die Leinwand gebracht. Sein Film heißt Girl You Know It's True und war ein Hit für Milli Vanilli. Es ist ein passender Titel für einen Film über das Spiel mit Wahrheit und Illusion.

Zwischen Traumwelt und Kartoffelsuppe

Die Geschichte beginnt damit, dass „Rob“ und „Fab“ auf der Couch in einem Hotelzimmer im Rockstar-Stil sitzen und darüber nachdenken, was sie gemeinsam durchgemacht haben. Es ist eine Art Zwischenwelt. Denn als die beiden redeten, war bereits klar, dass einer von ihnen tot war. Pilatus starb 1998 an Drogenabhängigkeit.

Doch dann macht Verhoevens Film dort weiter, wo er begonnen hat. Er erzählt von Pilatus‘ Kindheit als adoptiertes schwarzes Kind, dessen weiße Eltern durch die Nachbarschaft stolzierten, das nie das Gefühl hatte, zu ihm zu gehören und verzweifelt nach Liebe und Akzeptanz suchte. Die Tatsache, dass sich auch der Franzose „Fab“ auf dieser verzweifelten Suche befindet, ist vielleicht einer der Gründe, warum die beiden Jungs so schnell Freunde geworden sind – das erzählt uns zumindest der Film – und warum sie sich so berühmt und angesehen gemacht haben für die Versuchung. Was es bringt. „Dancing with the Devil“ ist der Titel eines Hitsongs von Milli Vanilli: Dancing with the Devil.

Frank Farian von Verhoeven ist nicht gerade ein Teufel, aber er ist in gewisser Weise das Gegenstück zu leichtgläubigen Jungen aus schwierigen Verhältnissen. Matthias Schweighöfer spielt Milli Vanilli, die Entdeckerin und Produzentin, die die Masche schließlich ans Licht bringt, aber nicht als böser Antagonist, sondern als vom Ruhm verführter Mann, der von seinem musikalischen Ehrgeiz getrieben wird, Amerika zu erobern. Viele der humorvollen Momente in diesem liebevoll erzählten und gedrehten Film entstehen durch den Kontrast zwischen der glitzernden Traumwelt von Los Angeles und der Hühner- und Kartoffelsuppe im ländlichen Deutschland.

"Shakespeare in Radlerhosen"

Verhoeven, der das Drehbuch schrieb, legte Wert darauf, die schwindelerregenden 80er und 90er Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen und so nah wie möglich am Original zu bleiben. „Rob“ gespielt von Tijan Njie und „Fab“ gespielt von Elan Ben Ali sind schon fast zwei echte Mitglieder des Erfolgsduos – und das liegt auch an der Liebe zum Detail in der Ausstattung.

Deshalb gelingt es dem Film, die Zuschauer auf eine „Achterbahnfahrt“ mitzunehmen, die Verhoeven als kometenhaften Aufstieg, berauschenden Erfolg und schwierige Begegnungen mit der Wahrheit bezeichnet. „Die Geschichte hat es in sich“, sagte er und fügte über die ikonischen Kostüme des Paares hinzu: „Ein bisschen wie Shakespeare in Radlerhosen.“

Als Teenager habe er die beiden als Tänzer im Nobelclub P1 in München arbeiten sehen, erzählte er. Dies mag der Grund sein, warum er in diesen Film ganz offensichtlich seine ganze Kraft und Haltung eingebracht hat.

Ein Skandal, der heute kein Skandal wäre?

Er stellt „Rob“ und „Fab“ als die gierig und skrupellos dar, wie sie nach dem Skandal oft dargestellt werden, und stellt sie stattdessen als Sündenböcke dar, die die einzigen waren, die für den Betrug zahlen mussten, mit dem so viele Menschen Geld verdienten .

Seine Filme sind von großer Relevanz für die heutige Zeit. „Das Thema Ruhm um jeden Preis ist ein aktuelles Thema“, sagte Verhoeven bei der Weltpremiere in München. „Der Film wirft viele interessante Fragen zu unserer Zeit auf“, sagte er und ging auch auf das Phänomen Influencer ein. Eine der Fragen ist, ob der Milli-Vanilli-Skandal in der heutigen Zeit, in der Menschen dafür bekannt sind, die Musik anderer Leute auf TikTok zu imitieren, noch passieren würde.

