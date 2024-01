Microsoft stellt mit der "Copilot"-Taste das größte Update der Windows-Tastatur seit 30 Jahren vor

Der Softwareriese kündigte am Donnerstag an, dass die Copilot-Taste bald auf einigen neuen PCs verschiedener Hersteller, die mit dem Windows-Betriebssystem laufen, zu finden sein wird, und läutete damit "das Jahr des KI-PCs" ein.

Das bedeutet, dass PC-Nutzer bald mit einem einzigen Mausklick mit Copilot, dem KI-gesteuerten Chatbot des Softwareriesen, kommunizieren können, um Fragen zu stellen oder E-Mails zu verfassen.

"Dies wird die Computererfahrung der Menschen nicht nur vereinfachen, sondern auch erweitern und das Jahr 2024 zum Jahr des KI-PCs machen", sagte Yusuf Mehdi, Executive Vice President und Chief Marketing Officer für Verbraucher bei Microsoft, in einem Blogbeitrag des Unternehmens zur Ankündigung der Copilot-Taste.

Der neue Schlüssel wird es letztendlich ermöglichen, Copilot nahtlos in den Alltag einzubinden", so Mehdi weiter. Copilot wird von der OpenAI-Technologie angetrieben, in die Microsoft 13 Milliarden Dollar investiert hat.

Wenn Copilot in Ihrem Land noch nicht verfügbar oder auf Ihrem Gerät nicht aktiviert ist, wird durch Drücken der Copilot-Taste die Windows-Suche gestartet.

Die neue Taste ist mit einem Copilot-Bandlogo versehen und befindet sich auf der unteren rechten Seite der Tastatur, in der Nähe der Leertaste und der Alt-Taste.

Dies ist die erste größere Änderung an der Windows-PC-Tastatur, seit Microsoft im Jahr 1994 die Windows-Taste hinzugefügt hat. Diese Taste findet sich auf Laptop- und Desktop-Tastaturen von Unternehmen wie Dell, Lenovo und HP.

Der Schritt von Microsoft wurde kurz vor der nächste Woche stattfindenden CES angekündigt, wo weitere KI-Produktaktualisierungen von einer Reihe von Unternehmen erwartet werden. Im Laufe des letzten Jahres haben sich die großen Tech-Unternehmen mit der Entwicklung und Integration von KI-Tools in ihre Produktpalette beeilt.

In dem Blogpost, in dem das Unternehmen den Copilot-Schlüssel ankündigt, kündigt Mehdi für 2024 einen "bedeutenden Wandel" bei Microsoft an, "bei dem KI nahtlos in Windows integriert sein wird, vom System über das Silizium bis hin zur Hardware".

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com