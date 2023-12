Melissa Gilbert gedenkt Michael Landon am 31. Jahrestag seines Todes

"Heute ist der 31. Jahrestag des Todes eines der einflussreichsten Menschen in meinem Leben, und ich bin sehr, sehr traurig", schrieb Gilbert in einem Essay für PanCAN, eine Wohltätigkeitsorganisation, die die von der Krankheit Betroffenen unterstützt.

Sie fuhr fort: "Man sollte meinen, dass ich diese Art von Traurigkeit schon letztes Jahr, am 30. Jahrestag, empfunden hätte. Jahrestag. Schließlich scheint die 30 eher ein Meilenstein zu sein als die 31. Und doch bin ich heute hier und spüre die Trauer und den Verlust tief. Trauer und Verlust scheren sich nicht um Marksteinzahlen. Meiner Erfahrung nach schleichen sie sich an und treffen einen, wenn man es am wenigsten erwartet.

Gilbert fügte hinzu, dass sie Landon jetzt mehr denn je vermisst.

"Wie heute", schrieb sie. "Heute vermisse ich meinen Mentor, meinen Schauspielpartner, meinen Lieblingsregisseur, meine Vaterfigur, meinen Freund und meinen Chef. Heute vermisse ich meinen Pa. Heute vermisse ich Michael Landon. So sehr, dass ich es in meiner Brust, in meinem Herzen spüren kann. Ich sehne mich nach ihm."

"Little House on the Prairie" wurde von 1974 bis 1983 ausgestrahlt. Die Serie folgte der Familie Ingalls in Plum Creek, Minnesota. Gilbert spielte die zweitälteste Tochter Laura, die die Serie erzählte.

Gilbert bat auch um Hilfe bei der Suche nach einem Heilmittel für Bauchspeicheldrüsenkrebs.

"An diesem Jahrestag des Todes meines Vaters, Michael Landon, bitte ich um eine Spende für PanCAN. Tun Sie es in Mikes Namen. Sie können helfen, diese Krankheit und ihre schreckliche, wahllose Zerstörung heute zu beenden. Bitte, bitte helfen Sie, wo immer Sie können", schrieb sie.

