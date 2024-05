Mehr als 200 Diabetiker erlitten Verletzungen infolge eines Softwarefehlers, der die Batterien ihrer Insulinpumpen leerte.

Die t:connect iOS App, die mit der t:slim X2 Insulinpumpe und Control-IQ verwendet wird, hat einen Softwarefehler, der sie zum Absturz und Neustart bringt. Infolgedessen entlädt das Gerät den Akku der Pumpe, was zu einer vorzeitigen Abschaltung und Unterbrechung der Insulinabgabe führt.

Dieser Fehler kann zu einer Hyperglykämie oder sogar zu einer diabetischen Ketoazidose führen, einem schweren Zustand, der durch hohe Blutzuckerwerte und unzureichendes Insulin gekennzeichnet ist und tödlich sein kann. Nach Angaben der FDA hat das Problem seit dem 15. April zu 224 gemeldeten Verletzungen geführt, aber es wurden keine Todesfälle registriert.

Tandem Diabetes Care Inc. vertrieb die fehlerhafte App vom 12. Februar bis zum 13. März, und mehr als 85.000 Nutzer waren davon betroffen. Das Unternehmen hat diesen Rückruf als Rückruf der Klasse I eingestuft - der strengsten Kategorie von Rückrufen -, da das Problem lebensbedrohlich ist.

Am 26. März verschickte Tandem Diabetes Care einen Brief mit Gerätekorrekturen an die betroffenen Kunden und riet ihnen, die mobile App auf Version 2.7.1 oder höher zu aktualisieren. Das Unternehmen forderte die Nutzer außerdem auf, ihre Pumpen weiter zu überwachen und dabei besonders auf Systemwarnungen und den Batteriestand zu achten. Es ist wichtig, dass sie sicherstellen, dass der Akku vollständig oder fast vollständig aufgeladen ist, bevor sie schlafen gehen.

In den Vereinigten Staaten können sich Kunden an das technische Support-Team von Tandem Diabetes Care unter (877) 801-6901 wenden, um weitere Informationen zu erhalten.

