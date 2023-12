Berlinale 2024 - Martin Scorsese gewinnt den Goldenen Ehrenbären

Der amerikanische Starregisseur Martin Scorsese (81) ist für sein Lebenswerk mit dem Goldenen Ehrenbären der Berliner Filmfestspiele ausgezeichnet worden.In einer Stellungnahme angekündigt findet die Preisverleihung am 20. Februar 2024 im Berliner Filmpalast statt. Darunter: „Martin Scorsese ist ein beispielloses Vorbild für jeden, der Film als die Kunst betrachtet, Geschichten zu erschaffen, die sowohl ganz persönlich als auch universell sind.“

Das Berlinale-Geschäftsleitungsduo Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian erklärt weiter: Scorseses neuester Film, Killers of the Flower Moon, ist eine seiner größten Errungenschaften: „Wie Scorsese selbst es so eloquent ausdrückte, ist dieser Film ein ‚Paar‘ von‘. Wir freuen uns, erneut einen guten Freund des Festivals begrüßen zu dürfen und ihm unsere höchste Ehre zu erweisen. "

Die Berliner Filmfestspiele sollen nächstes Jahr vom 15. bis 25. Februar stattfinden. Im vergangenen Jahr wurde Steven Spielberg (77) für sein Lebenswerk mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet.

Preisverleihung „Killers of the Flower Moon“?

Mit „Killers of the Flower Moon“ dürfte auch Martin Scorsese, der als einer der bedeutendsten zeitgenössischen amerikanischen Filmemacher gilt, eine Top-Auszeichnung gewinnen. Der verstorbene Western erhielt gerade insgesamt sieben Golden-Globe-Nominierungen, darunter für den Regisseur selbst, Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio (49), Nebendarsteller Robert De Niro (80) und Schauspielerin Lily Gladstone (37).

Martin Scorsese wurde 1942 in New York geboren. Zu seinen weiteren bemerkenswerten Werken gehören Taxi Driver (1976), Like Raging Bull (1980), Casino (1995) und Exodus – In Enemy „The Middle“ (2006) – für die er den Preis gewann Oscar für die beste Regie – und „The Wolf of Wall Street“ (2013).

