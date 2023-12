Marta Kauffman, Mitschöpferin von "Friends", schämt sich jetzt für die mangelnde Vielfalt der Serie

Die Mitschöpferin der Erfolgsserie sagte der Los Angeles Times , sie habe anfangs gedacht, dass die Leute die Sitcom wegen ihrer mangelnden Vielfalt zu Unrecht ins Visier nehmen würden, aber sie habe in den letzten 20 Jahren "viel gelernt".

"Schuld zuzugeben und zu akzeptieren ist nicht einfach", sagte Kaufman. "Es ist schmerzhaft, sich selbst im Spiegel zu betrachten. Es ist mir peinlich, dass ich es vor 25 Jahren nicht besser wusste."

"In der Serie Friends", die von 1994 bis 2004 lief, spielten Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc und David Schwimmer mit. Die Serie wurde kritisiert, weil es seit langem keine farbigen Charaktere mehr gab.

Im Jahr 2020 sagte Schwimmer gegenüber The Guardian , er sei sich "meines Privilegs als heterosexueller weißer Mann sehr bewusst" und sagte, Friends sei in einer "Vor-Wach"-Zeit entstanden, in der die Geschichte nicht so inklusiv war.

"Vielleicht sollte es einen ganz schwarzen 'Friends' oder einen ganz asiatischen 'Friends' geben", sagte Schwimmer, der 10 Staffeln lang Ross spielte. "Aber ich war mir des Mangels an Vielfalt bewusst und habe mich jahrelang dafür eingesetzt, dass Ross mit farbigen Frauen ausgeht. Eine der ersten Freundinnen, die ich in der Serie hatte, war eine asiatisch-amerikanische Frau, und später ging ich mit afro-amerikanischen Frauen aus. Das war ein sehr bewusster Vorstoß meinerseits."

Das kam bei einigen nicht gut an, die darauf hinwiesen, dass die komplett schwarz besetzte Komödie "Living Single" von 1993 bis 1998 ausgestrahlt wurde (ein Jahr vor "Friends") und sich wie "Friends" auf sechs junge Erwachsene und ihr miteinander verflochtenes Leben in New York City konzentrierte.

Kauffman, die "Friends" zusammen mit David Crane ins Leben gerufen hat, erklärte gegenüber der LA Times, dass sie nach dem Mord an George Floyd und den damit verbundenen Beschwerden über die Serie den systemischen Rassismus in den USA besser verstehen gelernt habe.

Das hat sie dazu bewogen, ihrer Alma Mater, der Brandeis University in Boston, 4 Millionen Dollar für die Einrichtung einer Stiftungsprofessur in der Abteilung für afrikanische und afroamerikanische Studien der Schule zu spenden.

Seit der Bekanntgabe der Stiftungsprofessur, so Kauffman, habe sie "nichts als Liebe bekommen".

"Es war erstaunlich. Es hat mich in gewisser Weise überrascht, denn ich hatte nicht erwartet, dass die Nachricht so weit verbreitet sein würde", sagte sie. "Ich habe eine Flut von E-Mails, SMS und Posts erhalten, die mich nur unterstützt haben. Ich habe eine Menge 'Das wurde aber auch Zeit' bekommen. Nicht auf eine gemeine Art. Die Leute erkennen einfach an, dass es schon lange überfällig war.

Quelle: edition.cnn.com