Leslie Jordan liebte Instagram und es liebte ihn zurück

Nach dem Tod des komödiantischen Schauspielers am Montag im Alter von 67 Jahren strömten viele zu seinem verifizierten Account, um ihre Trauer zu teilen.

Das scheint nur angemessen, wenn man bedenkt, dass Jordan die Social-Media-Plattform so intensiv genutzt hat.

Auf dem Höhepunkt der Pandemie erfreute er viele mit seinem Markenzeichen, dem Gruß "Well s**t. How y'all doing?" in seinem klassischen Südstaaten-Drawl.

Instagram brachte Jordan weiteren Ruhm und bot seinem Publikum eine Plattform, um mit einem frechen, witzigen Onkel in Kontakt zu treten, den viele in einer dunklen Zeit brauchten.

Jordan erzählte der Washington Post im Jahr 2020, dass er aus familiären Gründen von Kalifornien in seine Heimatstadt Chattanooga zurückgekehrt war und beschlossen hatte, zu bleiben, um bei seinen Lieben Schutz zu suchen.

"Ich wäre viel lieber mit meiner Familie zusammen," sagte er damals. "Meine Mutter ist 94, ich habe eine eineiige Zwillingsschwester - es ist wie in einem Tennessee-Williams-Stück. Wir sind alle hier."

Der Wunsch, der Familie nahe - aber nicht zu nahe - zu sein, war für viele nachvollziehbar.

"Ich habe mir eine kleine Wohnung in der Nähe genommen, ein Airbnb in der Nähe, weil ich dachte: 'Ich kann nicht mit 65 wieder bei meiner Mutter einziehen.' Also komme ich abends hierher", scherzte er.

Der "Call Me Kat"-Star erzählte der Tulsa World im Jahr 2021, dass er 80 Tage lang zweimal am Tag gepostet habe.

"Ein Freund rief aus Kalifornien an und sagte: 'Du hast dich viral verbreitet'", erinnerte sich Jordan. "Und ich sagte: 'Nein, mir geht's gut.' Und er sagte: 'Nein, du bist viral.'"

Er sollte bald erfahren, was das bedeutet. Jordan gewann auf Instagram eine Fangemeinde von fast 6 Millionen Menschen, die sich an seinen Witzen, Beobachtungen und Geschichten erfreuten.

In einem Video aus dem Jahr 2020 sitzt er auf seinem Küchentisch und versucht zu meditieren und sich in seinen Geist zu vertiefen, bevor er aufgibt.

"Holy s**t", scherzt er. "Ich will nicht in meinem Kopf sein. Das ist wie in einer schlechten Nachbarschaft, Schatz, da willst du nicht allein sein."

Jordan schien seine Späße ebenso zu genießen wie sein Publikum.

Gegenüber Anderson Cooper von CNN sagte er: "Man muss Spaß haben, man muss bei Laune bleiben. Ihr müsst lachen. Ihr müsst euch gegenseitig helfen."

Jordans letzter Post vor seinem Tod, der am Sonntag veröffentlicht wurde, sorgte für Gänsehaut in Anbetracht dessen, was noch kommen sollte.

Darin sang er zusammen mit dem Künstler Danny Myrick eine Hymne.

"Wenn der Appell dort oben ertönt, werde ich da sein", sangen sie gemeinsam.

Quelle: edition.cnn.com