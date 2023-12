Leonardo DiCaprio inspirierte Lily Gladstone einst dazu, ihr Taschengeld für eine VHS-Kassette von "Titanic" auszugeben

Zu Gladstones Vorliebe für DiCaprio gehört natürlich auch seine denkwürdige Rolle als Jack Dawson in "Titanic" von 1997, ein Film, den sie nach eigenen Angaben bei seiner Erstveröffentlichung geliebt hat.

"Er war eines der ersten Dinge, für die ich mein Taschengeld ausgegeben habe", sagte Gladstone in einem am Montag veröffentlichten Interview mit People. "Ich habe das Doppel-VHS-Set von Toys 'R' Us vorbestellt, als es das noch gab."

Gladstone stellte klar, dass sie der damaligen "Leo-Manie" nicht völlig auf den Leim ging: "Ich habe den Film wegen des Films und wegen Kate Winslet geliebt", und dass sie DiCaprio mochte, "weil Jack Dawson großartig war".

"Und es ist lustig, immer wenn ich in der sechsten Klasse verknallt war - denn das war das Jahr, in dem der Film für mich herauskam - habe ich meine Verknalltheit irgendwie auf Jack Dawson projiziert. Es ging nie um Jack Dawson", sagte sie.

Mehr als zwei Jahrzehnte später spielte Gladstone an der Seite des Oscar-Preisträgers in dem von Martin Scorsese inszenierten Film "Killers of the Flower Moon". Im Jahr 2021, so Gladstone, erhielt sie eine besondere Einladung von DiCaprio selbst.

"Ich bekomme eine SMS von einer unbekannten Nummer auf mein Handy, in der steht: 'Hey, hier ist Leo. Willst du zum Abendessen vorbeikommen?' Ich schaue darauf und denke mir nur: 'Ist er das wirklich?'" sagte sie.

Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass es sich tatsächlich um DiCaprio handelte, sagte Gladstone, dass sie vor seinem Haus am Feuer abhingen" und beim Abendessen über ihre Kindheit sprachen.

Der Film "Killers of the Flower Moon", der jetzt auf Abruf verfügbar ist, hat seit seiner Premiere im Oktober in den Kinos für viel Aufsehen gesorgt.

Quelle: edition.cnn.com