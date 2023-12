Laura Dern hatte einen Gastauftritt in der zweiten Staffel von "White Lotus" (sozusagen)

Der "Jurassic Park"-Star hat eine kleine Rolle in der Premiere der zweiten Staffel der Ensemble-Dramedy-Anthologie "The White Lotus" von HBO Max, in einer Sprachrolle als Dominic Di Grassos (Michael Imperioli) entfremdete Ehefrau (CNN und HBO Max gehören beide zur gleichen Muttergesellschaft, Warner Bros. Discovery).

Aufmerksame Zuschauer (oder Zuhörer) erkannten Dern als die Stimme hinter der Figur, die Di Grasso kurz nach seiner Ankunft und der seiner Familie im Luxusresort White Lotus auf Sizilien am Telefon verpetzt.

HBO Max bestätigte die Besetzung am Montag gegenüber CNN.

"Der Weiße Lotus" ist eine mit dem Emmy ausgezeichnete Serie von Autor und Schöpfer Mike White, die sich um eine Luxusresort-Kette und die Gäste, die sie besuchen, sowie um das Personal, das die Einrichtung betreibt, dreht. Die erste Staffel, die letztes Jahr ihre Premiere feierte, spielte auf Hawaii. In dieser Staffel wird die Handlung ins mediterrane Europa verlegt.

White hatte zuvor mit Dern für die Emmy-nominierte HBO-Serie "Enlightened" zusammengearbeitet, die von 2011 bis 2013 lief.

Laura Dern und Mike White in "Enlightened" (2011).

Derns Figur in "White Lotus", Abby, klingt zwar ziemlich wütend und so, als würde sie ihre Familie bei ihrem Aufenthalt in Sizilien nicht begleiten, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, ob sie in der Serie zu sehen sein wird oder nicht.

White hat die Angewohnheit, immer wieder mit seinen Lieblingsschauspielern zusammenzuarbeiten - Molly Shannon, die 2007 in seinem Film "Year of the Dog" die Hauptrolle spielte, trat sowohl in "Enlightened" als auch in der ersten Staffel von "The White Lotus" in kleineren Rollen auf.

Quelle: edition.cnn.com